«Україна за три роки увійде до ТОП-3 країн у галузі відкритих даних у світі. Міністерство має підтримку глави держави, очільника уряду, всіх міністрів. Усі розуміють цінність відкритих даних, і всі нам допомагатимуть це зробити», — заявив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у столиці під час головної щорічної події в галузі відкритих даних всеукраїнського Open Data Forum 2019.
Михайло Федоров повідомив, що презентація Міністерства цифрової трансформації відбудеться 27 вересня. «Ми створили міністерство, щоб формувати політику в галузі діджиталізації. До цього цим не займався жоден орган. Міністерство підтримуватиме такі проєкти, шукатиме фінансування. У кожному міністерстві будуть заступники, котрі займатимуться діджиталізацією. На регіональному рівні буде запроваджено посади заступників голів адміністрацій, які відстежуватимуть ключові показники ефективності місцевих проєктів. Створено й комітет з діджиталізації та цифрової трансформації у Верховній Раді. Це перший комітет з таким набором функцій. І це теж важливо, бо на законодавчому рівні маємо підтримку», — цитує Укрінформ слова Михайла Федорова.
Віцепрем’єр додав, що заступників міністра цифрової трансформації буде призначено до 1 жовтня: «Буде дуже сильна команда заступників, яка створить сильні команди департаментів. Це дуже хороші менеджери. І лише після цього почнемо працювати над проєктами».
Кабмін затвердив положення про Міністерство цифрової трансформації 18 вересня. Міністерство відповідатиме за формування й реалізацію державної політики в галузі цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, впровадження електронних послуг, електронних довірчих послуг тощо. Михайло Федоров заявляв, що понад 90% усіх державних послуг через п’ять років переведуть у режим онлайн. Це передбачає проєкт концепції Президента Володимира Зеленського «Держава в смартфоні».
До слова, Open Data Forum утретє об’єднав представників органів влади, українських і міжнародних експертів, громадських активістів та стартап-спільноту навколо теми розвитку та застосування відкритих даних у нашій країні задля пошуку можливостей ефективного використання їхнього потенціалу. Концепція відкритих даних (Open Data) стимулює створення нових послуг, розвиває індустрію власних програмних продуктів бізнесу й держави, поліпшує взаємодію суспільства з державою, а також підвищує прозорість діяльності телекомунікаційної галузі й довіру до органів влади.
Цьогоріч у програмі форуму: презентація підсумків оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних центральними органами влади та містами; церемонія нагородження лідерів з розвитку відкритих даних в Україні Open Data Awards, де за успіхи у цьому напрямі у п’яти номінаціях відзначено найкращі державні установи, громадські та комерційні організації; фінал національного конкурсу інноваційних IT-проєктів на основі відкритих даних Open Data Challenge. Переможці конкурсу розділять 2,5 мільйона гривень на реалізацію та підтримку своїх проєктів із використанням відкритих даних.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»