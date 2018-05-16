Новий фельдшерсько-акушерський пункт зі службовим житлом у селі Боденьки Вишгородського району Київської області — перша ластівка президентської програми з реформування сільської медицини. Це результат спільних зусиль нашої держави та її партнерів з Канади, Франції, Німеччини, представників Світового банку, зазначив учора під час відкриття громадської споруди Президент Петро Порошенко.

Він наголосив, що третина українців проживають на селі, а це майже 14 мільйонів українців, яких ще донедавна було позбавлено якісних медичних послуг.

«Здавалося, що цю проблему не розв’язати. Але нині починає працювати унікальна модель — телемедицина. Коли в сільській лабораторії працюватиме кваліфікований медичний працівник, буде найнеобхідніше обладнання для першого швидкого аналізу й діагностики. Інформація про пацієнта надходитиме до медичного хабу або в район, де лікар прочитає кардіограму, проаналізує необхідні дані, побачить симптоми і, якщо потрібно, зв’яжеться з обласним центром чи Києвом, залучить спеціалістів і встановить правильний діагноз. Здебільшого медична допомога, надана протягом першої години, рятує життя. Коли українці були позбавлені цієї допомоги, вони були приречені», — цитує слова глави держави департамент прес-служби АП.

Петро Порошенко нагадав, що цього року проведено конкурс з відкриття в Україні зв’язку четвертого покоління, тож широкосмуговий інтернет має бути в кожному селі, школі, сільраді та в медичній лабораторії.

У новому будинку фельдшерсько-акушерського пункту, створеному за проектом французького архітектора, зазначив Президент, буде помешкання для фельдшера, автомобіль. За потреби за вказівкою лікаря надаватимуть ліки і здійснюватимуть відповідні процедури або пацієнта транспортуватимуть до районної чи обласної лікарні, де нададуть усі необхідні послуги.

Президент зауважив, що ця програма серед тих, які реалізують завдяки поверненню до державного бюджету півтора мільярда доларів, вкрадених у народу України попередньою владою. «Комп’ютерні програми, які забезпечуватимуть телемедицину, надійдуть з Канади, досвідом поділиться Німеччина. Хорватія надіслала фахівців, які допоможуть запроваджувати цю систему. Додатково до бюджетних грошей місцевого самоврядування фінансування цього проекту надасть Світовий банк», — підкреслив глава держави.

Він ознайомився з тестовою роботою засобів телемедицини, які дають змогу дистанційно проводити діагностику різних захворювань, зокрема серцево-судинних. Було проведено дистанційну діагностику кільком місцевим жителям.

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон підкреслила, що будівля пункту енергоефективна, а сам проект реалізовано за рік.

До слова, коментуючи політичну ситуацію, Петро Порошенко заявив, що його переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном в Аахені були потрібні, щоб дотиснути Росію в питанні розгортання миротворчої місії на Донбасі та виведення окупаційних військ з окупованого Донбасу й анексованого Криму і щоб туди зайшли миротворці ООН за рішенням Ради Безпеки, щоб в Україні припинилася стрілянина. За словами українського Президента, його колеги підтримують розроблення дорожньої карти виконання мінських угод, у яку входитиме залучення миротворчої місії ООН для безпекового компонента.

Росія повинна підтримати проект резолюції Ради Безпеки з урахуванням мінських домовленостей і введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Петро Порошенко також заявив, що Україна дуже близька до отримання автокефалії православної церкви. «Має бути єдина помісна православна Українська церква, а не чотири різні православні церкви, щоб люди не поставали перед вибором: канонічна ця церква чи ні. Ключова позиція: має бути українська церква, якою не керують з держави-агресора, в якій не славословлять окупантів, не відмовляються відспівувати наших героїв», — констатував очільник держави.

Президент подякував церковним ієрархам і народним депутатам, які підтримали його звернення до Вселенського патріарха щодо надання томоса на автокефалію православної церкви в Україні.