Повномасштабна війна, яка триває в Україні, крім руйнувань і окупації територій, на жаль, спричиняє смерті українців, потрапляння людей в полон, випадки зникнення на непідконтрольних територіях. Через ці та інші причини від дня повномасштабного вторгнення щороку майже 4 тисячі дітей залишаються без батьківського піклування.Таким дітям потрібна турбота. Щоб вони не опинилися в дитбудинку чи інтернаті, чинне законодавство передбачає можливість влаштування цих дітей у сім’ї родичів або знайомих, а також прийомні сім’ї й дитячі будинки сімейного типу.

Після набуття дитиною статусу сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на неї нараховують виплати. Але досі законодавство не враховувало потреби у фінансовій підтримці сім’ї, яка приймає дитину на тимчасове влаштування до набуття такого статусу. Тому був ризик, що дитина все одно опиниться в закладі, адже іноді для самотньої бабусі утримання дитини на пенсію ставало непідйомним фінансовим тягарем. Як наслідок, дитина ризикувала зазнати повторної травми, залишившись спочатку без батьків, а потім без рідних, потрапивши до інституційного закладу.

Згідно з розробленою Мінсоцполітики і затвердженою урядом постановою, запроваджується нова допомога «Дитина не одна».

Допомога «Дитина не одна» — це допомога на дітей, які залишилися без батьківського піклування, але не набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, і влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.Допомогу запроваджено, щоб родини, в яких тимчасово перебувають такі діти, могли забезпечити їм необхідні умови і догляд.

За розрахунками Мінсоцу, на цю допомогу державі необхідно буде приблизно 0,5 мільярда гривень на рік.

Розмір виплати:

— 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину*,

— 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину з інвалідністю.

Обсяг виплат дорівнює тому, який держава виплачує на підтримку дітей, котрі вже мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

Звернутися із заявою про призначення такої допомоги на шість місяців може людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо ця родина постійно проживає в Україні. Тимчасове влаштування оформлюється наказом Служби у справах дітей.Звертатися по допомогу можна буде з моменту набрання чинності постанови.

Надання допомоги може бути продовжено, якщо період тимчасового влаштування дитини в сім’ї рідних чи близьких теж продовжено наказом Служби у справах дітей.

Заяву можна подати до органів соціального захисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.

Підставами можуть бути випадки, коли батьки або один з батьків: помер чи загинув (а інший з батьків не виконує своїх обов’язків);перебуває в тимчасовій окупації, оточенні; перебуває в розшуку як зниклий безвісти за особливих обставин або визнаний таким;перебуває в полоні держави-агресора;позбавлений свободи (затримання, взяття в заручники) державою-агресором.

Також виплату може оформити представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина. Тимчасову допомогу виплачуватиме орган соціального захисту населення на особовий рахунок отримувача в уповноваженому банку, який він вказав, заповнюючи заяву. Також її можуть виплачувати у відділенні пошти за місцем проживання.

*прожитковий мінімумдля дітей до 6 років — 2563 грн, відповідно2,5 прожиткового мінімуму — 6407,5 грн, 3,5 прожиткового мінімуму — 8970,5 грн; для дітей від 6 до 18 років — 3196 грн, відповідно2,5 прожиткового мінімуму — 7990 грн, 3,5 прожиткового мінімуму — 11 186 грн.

Джерело: Міністерство соціальної політики