Діти — основа суспільства, цвіт нації. Проте вони і найвразливіша категорія населення. В Україні значну увагу приділяють становищу дітей, їхньому соціальному й правовому захисту, створенню умов для фізичного, інтелектуального й духовного розвитку. Про важливість і актуальність дитячої тематики свідчать звернення на урядову «гарячу лінію».

За інформацією управління взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, в 2016 році на «гарячу лінію» надійшло майже 90 тисяч звернень щодо соцзахисту дітей. З початку 2017-го зареєстровано майже 20 тисяч таких звернень. Найчастіше з дитячими питаннями зверталися жителі Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Харківської областей та міста Києва. Їх турбувало призначення, нарахування і виплати різних видів державної соцдопомоги, а також недостатній її розмір.

Сім’ї з дітьми, переважно з Дніпропетровщини й Харківщини, скаржилися на проблеми з оформленням житлової субсидії. Про недоліки в роботі закладів освіти, зокрема в школах і дитсадках, найчастіше повідомляли батьки дітей з Дніпропетровської області та Києва. Із цих регіонів було й найбільше звернень щодо невиконання судових рішень з виплати аліментів, а також скарг на організацію роботи закладів охорони здоров’я.

Ось таке звернення надійшло від жительки Богородчанського району Івано-Франківщини, яка виховує трьох дітей. Вона повідомила, що сім’я малозабезпечена, і попросила посприяти у наданні гуманітарної допомоги: продуктів, одягу і взуття для дітей, постільної білизни, засобів гігієни тощо. Після звернення на урядову «гарячу лінію» цій родині, за інформацією голови Богородчанської РДА, призначено щомісячну допомогу в розмірі 3211 гривень.

Заявниця з Новоукраїнського району Кіровоградщини просила допомогти влаштувати в дитсадок № 2 в селі Рівне сина. Дитина перебуває у черзі до ДНЗ з листопада 2016 року, проте завідувачка садочка сказала, що місць немає. Голова Новоукраїнської РДА повідомив, що дитина має пройти медогляд у лікарні, отримати довідку, і мати може звернутися у ДНЗ для подальшого влаштування дитини. Фахівці урядової «гарячої лінії» під час зворотного зв’язку з’ясували в заявниці, що її сина зарахували до дитсадка.

Наболіла тема звернень на урядову «гарячу лінію» — шкільні автобуси. Жителька села Жабка Ківерцівського району Волині повідомила, що з лютого дітей не перевозять до школи у м. Ківерці. Батькам не пояснили, чому так сталося. Вона просила допомогти відновити курсування шкільного автобуса. Таке саме прохання надійшло від жительки с. Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківщини. Завдяки зверненню на урядову «гарячу лінію» курсування шкільного автобуса було відновлено.

Аналіз звернень свідчить, що звертаючись на урядову «гарячу лінію», активні громадяни вирішують не лише особисті питання, а й ті, що турбують жителів територіальних громад. Тож місцева виконавча влада вже не може гальмувати розв’язання проблем, які стосуються більшості громади.

За період з 22 по 28 травня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 36 540 дзвінків, а також 778 звернень зареєстровано через інтернет. Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.uа

Інна МИКОЛАЄНКО

для «Урядового кур’єра»