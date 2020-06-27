На початку тижня під Кабміном знову збиралися мітингувальники, які вимагали відкрити дитячі табори. Вони висувають кілька аргументів, на яких ґрунтуються їхні вимоги. Пом’якшення карантину дало змогу відкрити багато різних закладів — ресторани і готелі, кемпінги, бази відпочинку й пляжі. Дорослі отримали право відпочивати, як їм до вподоби. А діти?

Протестувальники впевнені, що в літніх таборах школярам буде безпечніше, ніж у дворах і на вулиці, де вони зараз проводять своє дозвілля, і де немає жодного контролю за дотриманням карантинних вимог.

Така непроста ситуація турбує не лише представників бізнесу, які займаються дитячим оздоровленням і відпочинком, але й батьків.

Цього літа, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, мають оздоровити понад 1,2 млн дітей, більшість з яких належить до пільгових категорій населення. Однак клінічна ситуація щодо COVID-19 залишається достатньо напруженою.

Зважаючи на це, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні (16 червня) ухвалила рішення про недоцільність відкриття дитячих оздоровчих таборів до 1 липня цього року. Міністерство охорони здоров’я пообіцяло оприлюднити рішення про можливу дату відкриття таборів 22 червня.

Саме цього дня і вийшли протестувальники під стіни Кабінету Міністрів. Однак різкий стрибок захворюваності COVID-19, який останніми днями зафіксували не лише в Україні, а й в усьому світі, змусив знову відкласти рішення, на яке чекають, без перебільшення, мільйони дорослих і дітей у нашій країні.

На жаль, найбільш привабливі для оздоровлення та відпочинку регіони й досі перебувають у зоні високого ризику. Буковина, Закарпаття, Волинь, Прикарпаття, Одеська та Херсонська області поки що недоступні для масового відпочинку, тим паче дитячого. Однак літо швидко минає, і пора вже ухвалювати рішення, де і як оздоровити свою дитину.

Потрібні сили для стрибка росту

То відкриють цього року літні табори чи ні? Таке запитання щодня адресують Міністерству охорони здоров’я і батьки, й ті, хто підготував оздоровчі заклади до літа.

МОЗ переадресувало запитання науковцям, які займаються громадським здоров’ям, щоб вони дали відповідь — можна відкривати табори чи ні? Та ще й обґрунтували свою позицію.

«Нам теж телефонують, часто про це запитують, а Міністерство охорони здоров’я попросило висловити наукову думку і підготувати рекомендації. Що ми й зробили, — каже Аліна Платонова, доктор медичних наук керівник лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення Інституту громадського здоров’я ім. Марзєєва Національної академії медичних наук України. — Ми вважаємо, що можна відкривати. Але тільки після зняття карантинних обмежень.

І лише за умови, коли весь персонал, діти та їхні батьки дотримуватимуться правил та рекомендацій, як слід поводитися в умовах пандемії, яка ще не закінчилася.

Чому потрібно зробити все, щоб оздоровчий сезон таки відбувся?

Літні канікули — це доволі короткий час, протягом якого діти мають можливість набратися сил і здоров’я завдяки фізичній активності та природних позитивних факторів, таких як свіже повітря, ліс, річка, гори.

За літній період діти дуже інтенсивно накопичують сили і підростають. Відбувається так званий стрибок росту. Тому такий відпочинок для дитини необхідний і дуже корисний фактор оздоровлення. Особливо після шкільних навантажень і карантинних обмежень. Перебування в дитячих таборах, в організованих колективах має дуже багато переваг. Школярі проводять час на свіжому повітрі, у лісі чи на березі річки, беруть участь у колективних іграх, змаганнях, багато спілкуються з ровесниками.

Поза сумнівами, відкривати оздоровчі дитячі табори потрібно.

Набагато складніше відповісти — коли?

Цього не можна робити, коли діють карантинні обмеження. Тим паче, що в багатьох областях і в Києві час від часу попереджають про можливе їх посилення.

Ми вважаємо, що нинішні темпи поширення COVID-19 не дають змоги розпочинати масову оздоровчу кампанію.

Однак адаптивний карантин дає змогу кожній області вирішувати це питання з огляду на ту ситуацію, яка там складається. Якщо в якійсь з областей відзначається позитивна динаміка протягом тривалого періоду, є можливість організувати відпочинок дітей у межах свого регіону, дотримуючись усіх застережень, то варто подумати про це.

Дітей пора вже вивести з дому, забрати з дворів, де вони не знають, чим зайнятися, доки батьки на роботі. І потрібно організувати не просто їхнє дозвілля, а оздоровлення.

— У літніх таборах керуються санітарними нормами і правилами, де ні слова немає про коронавірус і карантин. Як вони мають працювати в нинішніх умовах?

— Ми доповнили ці правила конкретними вимогами, що актуальні в умовах адаптивного карантину. Приміром у санітарних нормах є вимога, щоб кількість місць в ізоляторах — на випадок якогось спалаху захворювання — була не менше 2% загальної кількості. Зважаючи на те, що пандемія ще не закінчилася, ми пропонуємо збільшити до 5%.

Також вимагаємо жорсткого дотримання норм щодо площі приміщень, яка припадає на одну дитину. Передусім у спальнях. У нас діє норматив — 4 кв. м, але часто трапляється, що власники оздоровчих таборів ставлять двоповерхові ліжка, тим самим зменшуючи потрібну площу вдвічі.

Ми категорично проти, не можна дозволяти, щоб прибутки збільшували за рахунок погіршення умов для дітей.

— Чи не ризиковано, коли діти сплять групами, хай і невеликими, у закритих приміщеннях? У магазині людина перебуває менше часу, однак зобов’язана вдягати маску, а в спальні діти проводять мінімум вісім годин.

— Вони там перебувають лише під час сну, тому вистачає часу, щоб там встигли не лише прибрати, а й продезінфікувати всі поверхні, гарно провітрити.

Наступна наша рекомендація — організувати зміну не менше ніж на 16 днів. Чому? Бо 14 днів триває умовний карантин, плюс до того дні приїзду та від’їзду.

Існує практика, коли тривалість зміни скорочують, щоб за сезон провести їх якомога більше. І відповідно, реалізувати більше путівок. За нинішніх умов так не має бути.

Соціальна дистанція в наметі

Якби не карантин з його обмеженнями, ніхто б так пильно не придивлявся до літніх таборів, як це роблять сьогодні.

Батьки, які уважно ставляться до здоров’я своїх синів і доньок, хочуть мати всю інформацію, щоб розібратися — чи буде дитячий відпочинок безпечним і корисним. До хвилювань щодо побутових умов і якості харчування, додалися ще й тривожні думки про можливість інфікуватися коронавірусом.

Як будуть приймати дітей? Раптом у табір приїде хтось хворий?

Коронавірус часто перебігає безсимптомно — на вигляд дитина здорова, а через кілька днів хтось від неї інфікувався, і потягнувся довгий ланцюжок.

«Для того щоб дитину прийняли на відпочинок, вона має привезти свої документи, серед яких і довідку про стан здоров’я для тих, хто їде в оздоровчий заклад. Це практикують багато років, — пояснює Аліна Платонова. — Довідку видає сімейний лікар або педіатр, який, згідно з підписаною декларацією, веде цю дитину.

— А довідка з медичної лабораторії про те, що тестування не виявило коронавірусу, потрібна?

— Для цього є так звана форма-2, у якій вказують, чи були контакти з інфекційними хворими протягом останніх 14 днів. Цю довідку теж надає сімейний лікар чи педіатр, який підписавши її, бере на себе відповідальність. Якщо він знає, що за адресою, де проживає дитина, не було зафіксовано таких патологій, як дифтерія, сальмонельоз, туберкульоз, коронавірус тощо, тоді він видає таку довідку. Коли ж в оточенні дитини є хтось хворий, її не видадуть. Лікарі ставляться до цього відповідально.

— Чи потрібно в таборі носити маски? З цим запитанням теж дуже часто звертаються.

— На початку зміни перші кілька днів, можливо, й варто. Адже діти приїдуть із різних населених пунктів, важливо, щоб не сталося обміну вірусами. Оскільки зміна продовжена, то протягом двох тижнів, доки триває інкубаційний період, все з’ясується. І тоді стане очевидним, хто з батьків дійсно добросовісно поставився до підготовки дитини на оздоровлення, а хто просто зумів дістати фальшиву довідку.

Якби я відправляла свою дитину в табір, то наказала б перші п’ять днів носити маску. І регулярно телефонувати додому, розповідати про самопочуття, про нових друзів.

У лісі на прогулянці чи на пляжі — маски не потрібні. На свіжому повітрі, де гуляє вітерець, відпочивати безпечно. У нас таке коротке літо, що шкода згаяти навіть один день, коли є можливість для оздоровлення дітей.

— У нас є ще інші табори — скаутські, де зазвичай сплять у наметах, а їжу готують на вогнищах. Усе на свіжому повітрі. Чи можна їх відкривати?

— Ми говоримо зараз про заклади оздоровлення, а табори для скаутів — це заклади відпочинку. Діти змагаються, бігають у лісі, потім збираються біля багаття, де їдять кашу з одного казанка, і кухликами набирають чай теж з однієї посудини. Цього літа такі табори відкривати не можна.

Там неможливо дотримуватися правил безпечного перебування. У наметі не вдасться забезпечити соціальну дистанцію, та й санітарно-побутові умови в таких лісових таборах викликають занепокоєння в період адаптивного карантину.

Оздоровлювати без ризику

Науковці наголошують, що оздоровчим закладам, коли їх нарешті відкриють, потрібно буде запровадити нововведення, які допоможуть уникнути поширення COVID-19 у дитячих колективах. Необхідно чітко дотримуватися правил гігієни та санепідрежиму — облаштувати спеціальні зони, де можна скористатися дезінфікуючими гелями; забезпечити санвузли антибактеріальним милом, одноразовими паперовими рушниками; чітко за графіком організувати вологе прибирання, дезінфекцію всіх приміщень; запровадити жорсткі санітарні норми на кухні, де персонал зобов’язаний носити маски та захисні рукавички.

«Харчування дітей у їдальнях буде безпечним, коли всі дотримуватимуться елементарних правил гігієни — ретельно митимуть руки, — наголошує Марія Гуліч, професор керівник лабораторії профілактики аліментарно-залежних захворювань Інституту ім. Марзєєва. — Усі вимоги до якості харчових продуктів і питної води давно вже розписано й затверджено. Ті, хто приймає дітей на оздоровлення, добре їх знають. Нові вимоги більше стосуються роботи персоналу, який повинен пройти спеціальний інструктаж — як поводитися в умовах пандемії, як діяти, коли з’являється підозра на коронавірус.

Чи не найбільша проблема — це візити батьків, які разом із гостинцями можуть привезти й коронавірус. Дітей перед поїздкою обов’язково ведуть до лікаря, перевіряють їхній стан здоров’я. А батьки та інші родичі, звісно, цього не роблять.

Взяти в них пакунки з передачами, але заборонити спілкування з дитиною — завдання надзвичайно складне. Особливо для молодших школяриків. Там будуть і сльози, і прохання «забери мене негайно», і обурення дорослих.

Найкращий вихід уберегти дітей від інфікування — заборонити на час відпочинку візити родичів. Усі мають достатньо гаджетів, щоб спілкуватися дистанційно. Гадаю, що про такі правила слід повідомляти заздалегідь, щоб кожна родина визначилася — підходить їм це чи ні.

В умовах карантину, хай навіть адаптивного, не можна відкривати дитячі оздоровчі заклади, доки існуватиме бодай найменший ризик поширення коронавірусу.

Ситуація з дитячим оздоровленням складна, однак не безнадійна. За повідомленням МОЗ, станом на 26 червня до послаблення карантинних заходів готові 14 областей України.

Якщо позитивні тенденції наростатимуть, діти ще встигнуть поїхати в літні табори і набратися сил перед школою.

Ольга СКРИПНИК

для «Урядового кур’єра»