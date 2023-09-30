Повномасштабна війна створила велику кількість викликів у соціальній сфері. Усі власні доходи бюджету країни йдуть на потребу оборони й безпеки. Та попри це уряд жодного місяця не затримував виплати пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій. На цьому Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив у промові перед черговим засіданням уряду.

Подбати про людей та розвиток

«Проведено вже дві індексації пенсійних виплат за час повномасштабної війни. У березні 2024 року проведемо ще одну індексацію. Наступного року також запланували збільшення мінімальної зарплати — до 8 тисяч гривень.

Тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін. При цьому плануємо збільшення бюджету на виплату субсидій. Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року буде перепризначено автоматично. Ті, хто потребує субсидії й не отримував раніше, можуть подати заявку онлайн — через «Дію» або сайт Пенсійного фонду», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Уряд тримає постійний фокус на всебічній підтримці українських ветеранів.

«У проєкті держбюджету на 2024 рік збільшуємо видатки на ветеранську політику майже вдвічі — з 7,5 мільярда гривень до понад 14 мільярдів. Повноцінно запустимо проєкт помічника ветерана. На реабілітаційну та психологічну допомогу ветеранам пропонуємо 2,6 мільярда гривень», — зазначив Денис Шмигаль.

Він зауважив, що для дієвої системи соціальних виплат необхідна дієва економіка. Тому в держбюджеті-2024 уряд пропонує істотно розширити програми стимулювання економічної активності, підтримки бізнесу та створення робочих місць. Сумарно йдеться про 42 мільярди гривень.

«Обов’язково продовжимо одну з найуспішніших програм пільгового кредитування «5—7—9%». За програмою «єРобота» плануємо видати понад 12 тисяч мікрогрантів, а це означає, що допоможемо створити 12 тисяч нових бізнесів. Додатково плануємо надати 1300 грантів для започаткування ветеранського бізнесу. Підтримуватимемо аграріїв, машинобудівників, створення та розширення переробних підприємств. На державну підтримку великих інвестиційних проєктів в Україні спрямуємо 3 мільярди гривень. Це важливо, бо сприятиме створенню робочих місць, збільшенню податків та поліпшенню життя громад», — акцентував Прем’єр.

Уряд разом із партнерами й надалі працюватиме над страхуванням воєнних ризиків. Денис Шмигаль зауважив, що цього тижня Світовий банк уперше застрахував від воєнних ризиків приватного інвестора в Україні. Прем’єр висловив вдячність партнерам за спільну роботу над цим проєктом.

Об’єднані задля відновлення

Говорив Денис Шмигаль і про те, що в України попереду ще довгий шлях відновлення та відбудови, але вкрай важливо розпочинати відбудову вже зараз.

«У межах програми «єВідновлення» погоджено виплати для майже 16 тисяч родин на ремонти власних осель. Днями уряд запровадив програму житлових сертифікатів як компенсації за зруйноване житло. Побачити сертифікати в «Дії» можна вже зараз, а в листопаді люди зможуть скористатися цими сертифікатами та придбати нову оселю. Так програма «єВідновлення» поступово охоплює всіх українців, чиє житло вразили російські терористи», — зазначив Прем’єр.

Він додав, що на шляху відновлення уряд постійно працює з партнерами, які підтримують плани України. У цьому контексті на засіданні Кабміну ухвалено розпорядження про залучення гранта від міжнародних партнерів на суму майже 5,5 мільярда гривень (150 мільйонів доларів). Це грант у межах проєкту HOPE — ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей.

Денис Шмигаль висловив вдячність партнерам за підтримку програми відбудови житла українців, наголосивши: «Урядовий план відновлення України — це не просто відбудувати зруйноване. Це трансформація нашої країни. Це інтеграція в Європейський Союз. Це нові інституції, нові підходи, можливості та правила гри».

Очільник уряду повідомив, що разом з міжнародними партнерами заплановано розробити єдиний план реформ, який об’єднає різні програми, зокрема з МВФ, ЄС та США. Це дасть змогу сформувати чітке бачення про те, що зроблено й що треба зробити, а всім партнерам — чітко розуміти, як Україна рухається вперед та змінюється.

Серед рішень, ухвалених на засіданні уряду, — запуск електронної системи безперервного професійного розвитку медиків та вдосконалення процесу подачі заяв до кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях.