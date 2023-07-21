У Києві адміністратор USAID Саманта Пауер оголосила про новий пакет допомоги від США обсягом 250 мільйонів доларів для підтримки аграріїв та додаткову гуманітарну допомогу 500 мільйонів

Партнер і союзник України. Це про Сполучені Штати Америки, які разом із цивілізованими демократичними державами нині стоять пліч-о-пліч з українцями, що потерпають від розв’язаної росією руйнівної повномасштабної війни, й налаштовані надавати рятівну підтримку Україні — зброю, фінансову та гуманітарну допомогу.

Гуманітарна допомога, а також гранти для українських виробників, зокрема аграріїв, надходять в Україну за лінією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). У межах Ініціативи стійкості сільського господарства в Україні (AGRI-Україна), започаткованої USAID торік у липні, USAID уже профінансувала українських аграріїв на 100 мільйонів доларів та залучила ще понад 250 мільйонів від партнерів.

З усіх країн США залишаються найбільшим донором гуманітарної допомоги в Україні. За даними USAID, з лютого 2022 року США надали гуманітарну допомогу загальною вартістю понад 2,6 мільярда доларів, щоб забезпечити потреби українців всередині країни і тих, хто був змушений виїхати до сусідніх держав. Із цього обсягу допомогу понад 1,9 мільярда доларів надано через USAID.

Днями, перебуваючи у Києві, адміністратор USAID Саманта Пауер оголосила про надання нового пакета грошової допомоги обсягом 250 мільйонів доларів для підтримки сільського господарства України. USAID надасть додаткову гуманітарну допомогу обсягом 500 мільйонів доларів. Ці кошти, як роз’яснили в USAID, дадуть змогу підвищити обсяги підтримки вимушених внутрішніх переселенців і тих, на чиєму житті позначилася війна, — за рахунок екстреної продовольчої допомоги, медичних послуг, забезпечення тимчасового прихистку, чистої питної води, засобів гігієни, а також багатоцільової грошової допомоги. Ці гроші підуть на створення безпечних місць для перебування жінок і дівчат та надання психосоціальної підтримки.

Консолідовано й послідовно

За партнерство та підтримку США від імені українського народу Саманті Пауер подякував Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві.

«Щиро вдячні США, Президентові Джозефу Байдену, Конгресу, USAID й усім американцям за безпрецедентну підтримку України. Для нас украй важливо мати такого надійного союзника», — цитує слова Володимира Зеленського Офіс Президента.

Глава держави високо оцінив активну взаємодію з USAID і відзначив важливу роль агентства в консолідації допомоги нашій країні. Він наголосив на важливості наданої через агентство фінансової та гуманітарної допомоги й висловив подяку за внесок USAID у забезпечення продовольчої безпеки та нещодавні ініціативи й рішення про надання додаткової підтримки для малого й середнього бізнесу в Україні.

Сторони зосередили увагу на обговоренні подальших спільних кроків для забезпечення першочергових потреб України в умовах продовження агресії росії, зокрема у галузях соціального захисту населення, охорони здоров’я та освіти.

Окремо обговорено питання подальших спільних дій після одностороннього виходу росії з чорноморської зернової ініціативи, а також розвитку додаткових маршрутів експорту української аграрної продукції.

Про шляхи продовження зернової ініціативи та кроки з розбудови прикордонної інфраструктури йшлося під час зустрічі гості із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Очільник уряду наголосив, що росія вкотре ставить під загрозу продовольчу безпеку у світі.

Прем’єр зауважив, що уряд зосереджений на підтримці малого й середнього бізнесу через кредитні й грантові програми та на реалізації реформ. Він подякував USAID за послідовну допомогу в цих секторах.

Ефективність співпраці показує результат

За підтримки USAID в Україні реалізують проєкт «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я». У ньому бере участь Михайлівсько-Рубежівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Київська область). За сприяння агентства в закладі створено кабінет психологічної підтримки «Дбаю про себе», в якому доступні індивідуальні та групові заняття в комфортних умовах.

Цей проєкт, окрім Михайлівки-Рубежівки, реалізують ще в 16 громадах восьми областей України: Чернігівської, Київської, Житомирської, Вінницької, Одеської, Тернопільської, Чернівецької та Івано-Франківської.

У межах цього проєкту працівники Михайлівсько-Рубежівської амбулаторії опановують програму навчання та наставництва «Зцілення душі й тіла» Центру психосоматичної медицини. Програму розробили фахівці із психічного здоров’я Джорджтаунського університету (США). Її мета — зменшити вплив психотравмувальних чинників, запобігти виникненню тривожних розладів, підвищити рівень психологічного комфорту населення.

Перша леді Олена Зеленська разом із Самантою Пауер ознайомилася з роботою цієї сільської амбулаторії.

«Жителям деокупованої Ірпінщини психологічна підтримка особливо потрібна. Маємо Всеукраїнську програму ментального здоров’я, мета якої — щоб у кожній громаді, як тепер у Михайлівці-Рубежівці, у вільному доступі з’явилася психологічна допомога, — наголосила Олена Зеленська. — Добре, що Саманта Пауер сама побачила підсумки співпраці з USAID».

Олена Зеленська подякувала Саманті Пауер за значну системну підтримку від USAID у багатьох сферах життя України в умовах війни — від енергетики до відновлення інфраструктури й цільової фінансової підтримки фахівців державного сектору.

Дружина Президента запропонувала новий проєкт співпраці — міжнародне медичне партнерство задля відновлення потужностей і спроможності української системи охорони здоров’я в подоланні впливу наслідків війни на здоров’я людей.