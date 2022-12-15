Міжнародна конференція «Солідарність з українським народом» і Форум з економічної стійкості та реконструкції України, які відбулися в Парижі, об’єднали партнерів для конкретної допомоги

Приблизно мільярд доларів допомоги міжнародних партнерів Україна залучила на проходження зимового періоду. З них половина — це грантові кошти, решта — товари, роботи, кредити, більшість із яких держава отримає ще цього року. Про це за підсумками Міжнародної конференції «Солідарність з українським народом», яка відбулася в Парижі, повідомили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр у справах Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Життєво важлива мобілізація партнерів

«Ініціатива мобілізувати всіх наших партнерів для підтримки громадян України в зимовий період життєво важлива для нас. Особливо зараз, коли росія намагається безжалісно знищити критичну інфраструктуру України, вчиняючи терор проти цивільного населення», — наголосив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що підсумок конференції — цілком конкретна допомога, щоб Україна пройшла зиму з найменшими втратами.

Крім залучення мільярда доларів коштами та ресурсами, це ще й створення дієвої й ефективної платформи солідарності з Україною. Вона узагальнюватиме інформацію про потреби України та забезпечить механізм миттєвої відповіді партнерів.

Конференція дала старт масштабній програмі енергозбереження.

«Ініціювали велику програму заміни 50 мільйонів старих ламп на нові LED-лампи. Закупівлю 30 мільйонів з них профінансує Єврокомісія. Так заощадимо 1 ГВт електроенергії та знизимо дефіцит у мережі. Агресор не зможе занурити нас у холод і темряву. За підтримки наших друзів вистоїмо. Щиро вдячний Франції та особисто президентові Еммануелю Макрону за єднання партнерів на допомогу Україні», — заявив Прем’єр-міністр України.

Угоди на пів мільярда

Україна уклала чотири угоди з міжнародними партнерами. Загальна сума домовленостей сягає понад 530 мільйонів євро. Це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції з міністром економіки, фінансів та промислового і цифрового суверенітету Французької Республіки Брюно Ле Мером за підсумками Форуму з економічної стійкості та реконструкції України, який відбувся в Парижі за участі президентів України Володимира Зеленського та Франції Еммануеля Макрона.

«Це дуже гарний початок. Я впевнений, що цей перелік буде доповнюватися найближчим часом. Ми дуже цінуємо реальні дії та конкретну допомогу, яку Франція нам надає», — підкреслив очільник уряду України.

Під час зустрічі Дениса Шмигаля та Брюно Ле Мера було підписано такі угоди:

— Договір гарантії між урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про залучення 300 мільйонів євро кредиту для Укренерго на екстрене відновлення мереж електропередачі. Кошти супроводжуються грантом 70 мільйонів євро від Нідерландів на закупівлю високовольтного обладнання.

Двосторонню угоду з ЄБРР уклала Франція. Домовленість передбачає ще 100 мільйонів євро допомоги для України.

— Угода з урядом Франції щодо постачання рейок для Укрзалізниці виробництва французької компанії Saarstahl на суму до 37,6 мільйона євро.

— Довгострокова дорожня карта між урядом України та урядом Франції щодо започаткування програми підтримки цифрової галузі України.

— Меморандум між Укравтодором та Matiere про постачання мостів на суму близько 25 мільйонів євро.

Українська сторона передала листа про програму надання державних гарантій уряду Франції через інвестиційний банк Bpifrance Assurance Export на експорт посівного насіння в Україну на суму орієнтовно 20—25 мільйонів євро.

Французькі гарантії інвесторам

Франція надаватиме державні гарантії своєму бізнесу для інвестицій в Україну і спільно з Україною шукатиме інші механізми страхування воєнних ризиків. Денис Шмигаль закликав французький бізнес інвестувати в Україну, де для підприємців є величезні можливості та переваги.

«Це сильна армія та перспективи розвитку ВПК, потужний агросектор, нові можливості для здійснення зеленого переходу та диверсифікації джерел енергії, наявність 117 зі 120 видів корисних копалин, що споживають у Європі, потенціал розміщення європейських виробництв поряд з ринками збуту, нова якість цифрового та кіберпростору. Європейський бізнес, який досі не покинув росію, мусить це зробити, аби не наповнювати кривавий російський бюджет», — заявив Прем’єр-міністр України.

Глава українського уряду висловив переконання, що бізнес Франції долучиться до повоєнної відбудови нашої держави і до так званого швидкого відновлення.

«Уже два місяці росія інтенсивно атакує ракетами та дронами нашу енергетику. Свідомо, цинічно, злочинно. Посеред зими, щоб якнайбільше людей замерзло. Тому маємо відновлювати країну вже зараз. Адже йдеться про життя та здоров’я мільйонів людей», — наголосив Денис Шмигаль.

Він закликав представників французького бізнесу, які продовжують працювати у росії, піти з російського ринку і не фінансувати російський терористичний бюджет. Прем’єр висловив вдячність французьким підприємцям, які попри розв’язану росією війну залишилися працювати в Україні, наголосивши, що такий підхід — важливий сигнал для всіх інших французьких бізнесменів.

«Ми надзвичайно цінуємо таку співпрацю між Україною і французькими компаніями. Ті, хто релокував свій бізнес з України, я переконаний, повернеться. Чому? Тому що Україна — це майбутній член Європейського Союзу з надзвичайно привабливими умовами для інвестицій і розвитку свого бізнесу, а також заробляння капіталу», — зауважив глава уряду.

Він поінформував, що з міністром економіки Франції вже обговорив можливість розроблення та запровадження спеціального страхового інструмента для французького бізнесу, щоб покрити воєнні ризики, які є в Україні й на які бізнес зважає.

Ми вдячні президентові Макрону

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у межах робочої поїздки до Франції обговорив із президентом Еммануелем Макроном додаткове постачання Україні систем ППО, фінансову допомогу, відновлення енергетичної інфраструктури та ситуацію на Запорізькій АЕС. Про це глава українського уряду повідомив у телеграмі.

«Говорили про додаткові поставки сучасних систем ППО для захисту нашого неба, про фінансову підтримку для бюджету України з боку ЄС та Франції, про відновлення енергосистеми України та закупівлю необхідного нам обладнання для швидких ремонтів, про ситуацію на Запорізькій АЕС та необхідність якнайшвидше провести її демілітаризацію», — зазначив український Прем’єр.

Він подякував президентові Франції за організацію конференції «Солідарність з українським народом». «Уряд Франції та французькій народ залишаються нашими надійними союзниками в боротьбі за свободу й незалежність України у війні проти росії», — наголосив Денис Шмигаль.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»