За словами Прем’єра, уряд спрямував 540 мільйонів гривень субвенції на модернізацію професійної освіти в регіонах

Кабінет Міністрів на засіданні 2 травня ухвалив рішення щодо розподілення 540 мільйонів гривень субвенції в регіони для модернізації закладів професійно-технічної освіти.

«Ідеться про модернізацію лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, а також забезпечення енергоефективності та безпеки цих освітніх просторів», — повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що кошти буде надано для понад 100 закладів освіти, що готують інженерів, токарів, будівельників, технологів, операторів верстатів та інших фахівців, без яких неможлива відбудова. За словами Прем’єра, урядове рішення спрямоване на подальші інвестиції в освіту та зміцнення спроможності здійснювати відбудову завдяки кваліфікованим кадрам.

«Відновлення України стане найбільш масштабним подібним проєктом в Європі за останні 70 років. І ми готуємося до його втілення вже сьогодні. Формуємо стратегічні партнерства. Створюємо архітектуру відновлення. Інвестуємо в людський капітал», — зазначив Денис Шмигаль.

Він нагадав, що уряд уже реалізує швидке відновлення, зосереджуючи ресурси на житлі, енергетиці, підтримці українських виробників через нову економічну політику, модернізацію критичної інфраструктури та інвестиціях у людський капітал.

Прем’єр-міністр наголосив, що останні тижні урядова команда на чолі з Президентом Володимиром Зеленським активно працювала над тим, щоб укласти вигідну, рівноправну та справедливу для України угоду щодо економічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки. За словами очільника уряду, угода про створення спільного із США Інвестиційного фонду відбудови покликана не лише зміцнити оборону країни сьогодні, а й створити платформу довгострокового партнерства з найбільшою економікою світу. Під час засідання Кабінету Міністрів він зазначив, що підписання угоди — історичне досягнення, яке вписується в масштабну програму посилення України, забезпечення миру та гарантування безпеки.

«Для України важливо не просто завершити цю війну, а й досягти справедливого миру, який настане після цього. Це означає масштабне відновлення за принципом «краще, ніж було». Це означає членство в ЄС. Це означає сильну економіку, засновану на інноваціях та розвиненому оборонно-промисловому комплексі», — наголосив глава уряду.

Він переконаний, що міцна економіка в поєднанні зі стратегічними партнерствами із США, Європою, Великою Британією, Канадою та західним світом стануть найкращою гарантією безпеки.

Крім того, Денис Шмигаль підкреслив, що укладання угоди допоможе забезпечити надійніший захист країни вже сьогодні завдяки американським системам ППО та сучасному озброєнню.

«Ця угода — також сигнал кремлівському режиму, що США залишаються з Україною і готові нас підтримувати», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він повідомив, що сьогоднішнім завданням є продовження і завершення юридично-дипломатичної роботи та підписання технічних угод, що створять необхідний інструментарій для реалізації партнерства зі США.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ