Бюджетна підтримка, стале фінансування відбудови інфраструктури, житла та енергетики, економічний розвиток та залучення інвестицій на шляху до ЄС — основні пріоритети співпраці уряду та Української донорської платформи цього року. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час 13-го засідання Керівного комітету Української платформи донорів, яке відбулося в Києві 2 квітня. Він зазначив, що бюджетна підтримка України на 2025 рік обсягом 39,3 мільярда доларів підтверджена міжнародними партнерами. Денис Шмигаль наголосив на необхідності планувати заходи на наступний рік для уникнення зменшення зовнішньої фінансової допомоги, критично важливої для стабільності України. Прем’єр відзначив важливість ініціативи ERA та спрямування Україні коштів за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів.

«Перші транші в межах цього механізму вже поповнили бюджет України та зробили внесок в нашу макроекономічну стабільність. Наступний крок — повна конфіскація заморожених російських активів. Ці кошти мають стати інструментом відновлення України, символом відповідальності та справедливості», — наголосив Денис Шмигаль.

Ще один пріоритет в межах роботи платформи, за словами Прем’єр-міністра, — програма відновлення України.

За підтримки партнерів уряд продовжує програму швидкого відновлення України за п’ятьма основними напрямами: енергетика, житло, критична та соціальна інфраструктура, гуманітарне розмінування, підтримка приватного сектору.

«Уряд створив необхідні механізми, щоб відновлення було системним, прозорим та пріоритизованим. Ідеться про реформу управління публічними інвестиціями та Єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, затверджений Стратегічною інвестиційною радою», — сказав Прем’єр-міністр.

Він повідомив, що 2025 року за підтримки донорів уряд спрямував майже 7,4 млрд доларів на пріоритетне відновлення, але загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову цього року становить майже 10 млрд доларів. Саме тому, за словами Прем’єра, вкрай важливим залишається фінансування інших критично необхідних проєктів.

Денис Шмигаль зазначив, що Україна продовжує рух до членства у Європейському Союзі, і метою у 2025 році є максимальна секторальна інтеграція та відкриття переговорів за всіма шістьма кластерами.

«Ми націлені на подальше виконання спільних домовленостей та реалізацію необхідних Україні реформ», — наголосив він.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ