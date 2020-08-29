Через пандемію коронавірусу Туніс закрив кордони для українських туристів, але громадяни України можуть подорожувати до 45 країн. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив 28 серпня під час онлайн-брифінгу.

Цей показник змінився порівняно із ситуацією два тижні тому, коли для громадян України були відкритими 42 країни. На сьогодні до цих держав додалися Казахстан, Сьєра-Леоне і Руанда, повідомляє УНІАН.

«У деякі з них можна в’їхати вільно, в деякі — дотримуючись певних правил», — уточнив глава МЗС.

Він зауважив, що рішення уряду щодо обмеження в’їзду на територію України іноземних громадян спрямоване на захист здоров’я людей незалежно від їхніх національності, громадянства чи релігійної належності.

В Україні з великою повагою ставляться до ключових свят громад, які проживають на її території, або важливих з історичних причин для іноземців. І Рош га-Шана, коли відбувається масова проща хасидів в Умань, належить саме до таких. Міністр запевнив, що на 28 серпня скарг на ухвалене рішення не надходило.

«На відміну від повної заборони, яку було запроваджено на початку пандемії, цього разу уряд підійшов до питання максимально гнучко й передбачив надзвичайно широкий перелік винятків, які дають змогу громадянам приїжджати в Україну. Головні критерії, якими ми користувалися, визначаючи цей перелік, — необхідність підтримування контактів між членами сімей, близькими й підтримка бізнес-контактів», — уточнив він.

МЗС робить усе, щоб мінімізувати негативний вплив запроваджених обмежень на українську економіку. Глава МЗС доручив усім українським посольствам за кордоном надавати максимальне сприяння візитам бізнес-делегацій в Україну.

Справи ближні…

«Хочу наголосити, що громадяни Білорусі, які прагнутимуть в’їхати на територію України, намагаючись уникнути тієї кризи, яка розгортається нині в сусідній дружній нам країні, користуватимуться преференційним режимом. І Державна прикордонна служба першочергово розглядатиме їхні запити й надаватиме дозволи на в’їзд», — сказав міністр.

Розвиваючи тему, він зазначив, що вітчизняне МЗС вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію в Білорусі, зокрема Російської Федерації. Міністр наголосив, що Україна схвалює ініціативу поточного албанського і майбутнього шведського головування в ОБСЄ про здійснення посередництва в Білорусі для налагодження діалогу між урядом і опозицією.

Він зазначив, що Україна підтримує ідею проведення нових виборів президента в Білорусі: «Ми вважаємо, що комплексно процес виборів з урахуванням усіх його етапів мав істотні недоліки і не відповідав загальним стандартам, прийнятим у цій сфері. Тому і ми підтримуємо ідею, що чесно й справедливо організовані нові вибори могли б дати відповідь на багато ключових питань у Білорусі».

А ось для розриву дипломатичних відносин між Україною та Білоруссю немає жодних підстав. Проте міністр зауважив, що Київ призупиняє всі офіційні контакти до стабілізації ситуації в цій країні: «Ми не розриваємо відносин з Білоруссю, а ставимо на паузу підготовку до проведення офіційних зустрічей між нашими країнами. А білоруський посол продовжує виконувати свої функції в Україні».

Дмитро Кулеба зазначив, що Україна розгляне питання про запровадження санкцій проти Білорусі після ухвалення відповідного рішення Європейським Союзом: «Ми поки що не бачили остаточно затверджених санкційних заходів, яких вживає Європейський Союз, але вже долучилися до його попередньої заяви з цього приводу. Це свідчить, що загалом ми поділяємо його політику та його підходи. Тому коли побачимо санкційне рішення Європейського Союзу, ухвалюватимемо й свої відповідні рішення з цього приводу».

Україна готова сприяти врегулюванню ситуації в Білорусі.

«Ми вважаємо, що широкий національний діалог залишається єдиним шляхом виходу із ситуації, що склалася, і стабілізації обстановки в Білорусі. Скоординовано працюватимемо над тим, щоб ситуацію в цій країні було стабілізовано, щоб народ міг зробити вибір і сам вирішити, як надалі має розвиватися ця важлива для нас дружня сусідня країна. Ми не плануємо жодним чином втручатися у її внутрішні справи, ми ніколи цього не робили й не робитимемо, але готові сприяти врегулюванню ситуації», — наголосив очільник МЗС.

…й заокеанські

Під час брифінгу він повідомив, що МЗС України надіслало Нікарагуа ноту протесту з вимогою скасувати рішення про призначення почесного консула в тимчасово окупованому Росією Криму.

«Нам стало відомо, що, на жаль, попри попередження України не вдаватися до такого кроку, уряд Нікарагуа офіційно призначив почесного консула в Автономній Республіці Крим, яку тимчасово окуповано РФ. Уже надіслано ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати це неправомірне рішення. У документі міститься попередження, що в разі відсутності відповідної реакції Нікарагуа Україна почне застосовувати санкційні механізми відповідно до свого законодавства», — зазначив Дмитро Кулеба.

Особливо кричущим, на його думку, видається той факт, що на посаду почесного консула призначено одіозного персонажа Олега Белавінцева — одного з активних учасників спроби анексії Криму. Україна розглядає такі незаконні дії Нікарагуа як пряме порушення законодавства України та міжнародного права й відверто недружній крок щодо нашої держави.

Глава МЗС попередив: якщо не буде реакції на вимогу України, «ми готові вжити ще жорсткіших кроків для захисту територіальної цілісності й суверенітету України».

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«Урядового кур’єра»