Бортницька станція аерації (БСА) — єдина станція очищення стічних вод у Києві, яка очищує стоки не тільки столиці, а й прилеглих населених пунктів Київської області. Перший блок споруд БСА було збудовано ще у 1965 році, тому модернізація станції — надактуальне завдання не тільки для Києва, а й для всієї України.

Реалізація проєкту з реконструкції станції стала можливою завдяки фінансовій підтримці наших міжнародних партнерів — Японського агентства міжнародного співробітництва JICA.

Чому проєкт глобальний і що відбувається в межах реконструкції станції, розповідає голова правління — генеральний директор Київводоканалу Дмитро НОВИЦЬКИЙ.

— Дмитре Юрійовичу, на якій стадії нині реалізація проєкту з модернізації БСА?

— Ми підійшли до важливого етапу — вибору генпідрядника, який виконуватиме всі роботи на БСА. Тендерну документацію схвалило JICA, тривають передбачені законом тендерні про­цедури. Маю надію, що ми, як і передбачено графіком, почнемо виконувати безпосередні роботи в 2020 році.

— ЗМІ називають реконструкцію БСА наймасштабнішим інфраструктурним проєктом України. У чому його особливість для Києва та країни загалом?

— БСА очищує всі стоки Києва, а також сателітів — Вишгорода, Ірпеня, Вишневого, Бортничів, Гнідина, Щасливого, Чабанів, Коцюбинського, Погребів, Новосілок, Софіївської й Петропавлівської Борщагівок, Гатного тощо. Це понад 5 мільйонів жителів. Охочих транспортувати стоки до БСА рік у рік дедалі більше, адже регіон розвивається, масово зводять житлові будинки, всім необхідна централізована каналізація.

БСА — це нирки столичного регіону. Хочу підкреслити: БСА не забруднює, а очищує. І нині ці нирки потребують реанімації, оскільки від того, як вони працюють, залежить стан екосистеми не тільки нашого регіону, річки Дніпро, а й України загалом.

Нині, незважаючи на технічний стан і застарілість технологічних процесів, станція забезпечує якісну очистку стічних вод у межах встановлених нормативів.

— Хто фінансує виконання робіт?

— У 2015 році після тривалих перемовин та експертних досліджень уряд України уклав кредитну угоду з JICA про надання коштів на реалізацію проєкту «Реконструкція споруд очищення стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії з оброблення та утилізації осадів Бортницької станції аерації». Надано кредит обсягом 108 193 мі­льйо­нів єн. Саме завдяки міжнародним партнерам ми отримали змогу оновити БСА.

— Кияни дуже часто питають, коли вже можна буде побачити оновлену станцію аерації. Розкажіть, чому проєкт потребує стільки часу.

— Такі масштабні проєкти не здійснюють за рік чи два. Для того, щоб усе було виконано на високому рівні й відповідно до міжнародних стандартів, потрібен час.

Є чіткий графік, якого дотримуємося, де прописано всі етапи реалізації. Плановий строк завершення робіт — 2025 рік.

Японська сторона не просто кредитує проєкт, а постійно відстежує і контролює перебіг робіт. Київводоканал має угоду з консорціумом японських компаній, які виступають консультантом проєкту і постійно стежать за його реалізацією.

— Як можуть кияни стежити за перебігом робіт?

— На сайті Київводоканалу є спеціальний розділ «Реконструкція БСА», де можна ознайомитися із хронологією реалізації й не тільки. Там є історія будівництва БСА, інформація про сучасний стан, проєкт реконструкції, очікувані результати тощо (https://vodokanal.kiev.ua/rek-bsa/).

— Які проблеми розв’язує модернізація БСА і що нового з’явиться внаслідок реалізації проєкту?

— Передовсім це вдосконалення процесу очищення стічних вод через реконструкцію блоків 2 і 3, що існують, і будівництво нового блока 1.

Нові будівлі для механічного очищення стоків буде споруджено для кожного блока станції. Вони здійснюватимуть двоступеневе очищення на механізованих решітках, міститимуть пісколовки, жировловлювачі та первинні відстійники в межах однієї будівлі.

Заплановано реконструкцію аеротенків блоків 2 і 3, а для блоку 1 буде побудовано нові аеротенки для повного біологічного очищення стічних вод зі створенням у них зон нітрифікації та денітрифікації. Нові технології, що дуже важливо, дадуть змогу знизити концентрацію фосфору відповідно до вимог європейських директив.

Перед скиданням у водний об’єкт відбувається знезараження очищених стічних вод ультрафіолетовим випромінюванням. Крім того, дуже важлива проблема, яку буде розв’язано, — осад. Нині мулові поля займають площу понад 272 га. Проєктуючи БСА, об’єм осаду на полях прогнозували на рівні 3,5 мільйона кубометрів. Але фактично прогнозований рівень перевищено втричі. Через їх переповненість існує постійна загроза виливання осаду, затоплення прилеглих територій, забруднення водних ресурсів.

Проєкт реконструкції передбачає впровадження технологій оброблення та утилізації осаду, які повністю унеможливлять перекачування осаду на мулові майданчики. Зневоднений осад транспортується до інноваційних мулоспалювачів для термічної утилізації. Технологія спалювання настільки досконала, що майже не використовує природного газу для підтримки процесу горіння. Димові гази, що утворюються під час роботи мулоспалювачів, піддаються очищенню у вологому скрубері для досягнення мінімального викиду забруднювальних речовин. Кінцевим продуктом утилізації осаду стічних вод буде зола, яку використовують у промисловості.

Для порівняння хочу додати, що нині щодня на мулові майданчики потрапляє 12 тисяч тонн, після реконструкції за день утворюватиметься всього 88 тонн. Золу використовуватимуть наприклад у галузі в будівництва.

Проєктна потужність станції після реконструкції сягатиме 1 573 000 м3 на добу. Тобто із запасом порівняно з сьогоденням, щоб забезпечити потреби міста з урахуванням його розвитку згідно з генпланом до 2050 року.

— А як щодо смороду поблизу станції? Це питання чи не найбільше цікавить жителів прилеглих територій.

— Міська влада справді отримує багато скарг від мешканців навколишніх будинків на неприємний запах. Розв’язання проблеми вкрай необхідне задля зменшення негативного впливу на навколишнє середовище і створення кращих умов роботи для працівників самої БСА.

По-перше, споруди та обладнання — джерела смороду накриють та обладнають незалежною вентиляцією. По-друге, буде встановлено систему дезодорації повітря з використанням фільтрів з активованим вугіллям. По-третє, буде встановлено систему очищення димових газів на спорудах термоутилізації осаду.

Крім того, площа основного виробництва БСА з нинішнього 151 га скоротиться до 120 га, що дасть змогу збільшити відстань від станції до житлової забудови Києва орієнтовно на кілометр.

Хочу звернутися до киян із проханням з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Після реалізації проєкту жителі прилеглих районів перестануть відчувати дискомфорт від сусідства із БСА.

Микола ЧЕПУРНИЙ,

для «Урядового кур’єра»