Тури вихідного дня повертаються. Багато жителів Миколаївщини, зокрема обласного центру, намагаються зекономити на відпустці, але й побувати на морі й пляжі хоч у суботу-неділю. Такий відпочинок не замінить повноцінного, однак, вдало обравши маршрут, можна встигнути і засмагнути, і покупатися. Найпопулярніші місця відпочинку миколаївців — Очаків, до якого можна доїхати за годину, трохи далі Лугове, Рибаківка, Коблеве, Южне Одеської області. І з Очакова, і з Миколаєва можна дістатися заповідної Кінбурнської коси, яка виходить у чисте й тепле Чорне море.

На краю Коси

Півострів Кінбурн, розташований на території Миколаївської та Херсонської областей, унікальний незай­маною красою. Смугу білосніжного піску омиває з одного боку прісний Дніпро-Бузький лиман, з другого — Чорне море. Коса донедавна була місцем небагатолюдним і віддаленим від цивілізації. Але дістатися до її красот можливо лише катером чи спеціальним транспортом пісками.

Відтепер ситуація змінилася. До Коси щоденно, крім понеділка, ходять «ракети», рейси яких два роки тому запровадило підприємство «Нібулон». З упровадженням цього нового водного маршруту туристам відкрилось ідеальне місце, щоб відпочити біля моря, зайнятися екстремальними видами відпочинку, половити мідій і креветок. Відпочивальникам пропонують відвідати парки, в яких пам’ятник Суворову, вівтар Ахіла, пам’ятний знак, присвячений морській битві 1788 року, шпиль Кінбурнської стрілки. А ще Кінбурнська коса — справжнє царство птахів, тож набирає популярності бьордвочинг — спостереження за птахами в дикій природі.

Через втрату Криму за останні роки кількість відпочивальників на Косі постійно зростає. Проте вона не в змозі прийняти всіх охочих, а особливо утилізувати звалища сміття, які залишаються після туристів.

Торік майже на самому краї коси, туди де причалюють «ракети», впорядкували територію. Тут є місця для наметів, душові, вбиральні. Але всі ці так звані зручності зовсім не прикрашають Кінбурн, до якого звикли його поціновувачі. Не прикрашають край півострова кілька кафе, господарі яких встановили тут абсолютно протиприродні пластикові пальми, які аж ніяк не вписуються в ландшафт.

Так Коса поступово перетворюється на примітивний курорт, основні прикмети якого — невпорядкованість, сміття і безлад.

Що, де, скільки?

Проте туристи бажають насолодитися морем і білосніжним пляжем. А попит спричиняє пропозицію. Навіть якщо він виявляється в бажанні провести відпочинок з оковитою, пивом, морськими делікатесами, виловлення яких заборонено.

Я розвідала кілька варіантів короткого і тривалішого відпочинку на Косі.

Найчастіше туристи обирають для тривалого відпочинку садиби і бази відпочинку, розташовані здебільшого в селах Покровка, Покровські хутори та Римби. У цих місцевостях господарі пропонують комфортний відпочинок зі зручностями, готові організувати харчування чи надають змогу готувати самостійно.

У Покровці можна зупинитися в садибі, у якій доброзичливі господарі пропонують відпочинок у двомісному номері за 700 гривень, тримісному «люксі» — за 1500, або ж 4-місному «супер люксі» — за 2300—5500 гривень (зі сніданком). У готелі, що також розташований у Покровці, стандартний двомісний номер коштує 1100 гривень за добу, бунгало — 2200 гривень, двокімнатний «люкс» — 1650 гривень. Приблизно такі самі ціни ще в оному готелі неподалік. Дістатися всіх цих готелів можна з Очакова катером, потім пересісти на всюдихід. Трохи незручно добиратися. Поїздка в один бік коштуватиме 150 гривень.

Я для себе обрала хутір Римби, з якого і до моря, і до лиману однаково близько. І добратися до нього зручніше — слід лише доїхати до 333-го причалу Очакова, сісти на катер, заплативши 90 гривень. І обрати садибу. Є бюджетні варіанти — понад 150 гривень на добу, є дорожчі з гарними умовами. За номер на трьох зі зручностями, кондиціонером, телевізором, кухнею доведеться віддати 900 гривень за добу.

Що стосується відпочинку на краї Коси, то до неї можна дістатися катерами «Нібулону», проїзд якими з Миколаєва становить 237 гривень з урахуванням послуг Національного природного парку «Білобережжя Святослава». У вихідні тут багатолюдно, тож залишитися наодинці з природою не вийде.

Коли ж часу обмаль, є варіант орендувати житло в Очакові чи на базі відпочинку на березі лиману, де з людини беруть по 200 гривень за добу. А від бази, що на Дитячому пляжі, ходить мінікатер, який домчить до моря за десять хвилин. Проїзд в обидва боки коштуватиме 120 гривень. Уранці — на море, ввечері — на базу з усіма зручностями та їдальнею. Переваги такого відпочинку в тому, що вдень чи ввечері можна вирушити на прогулянку старовинним містом.

Літо добігає кінця, але й у вересні на косі дуже добре. Небагато людей, більше вільних місць на пляжі, море ще тепле. У вересні тут можна побачити дельфінів. Тож вибір є: влаштувати собі відпочинок вихідного дня чи затриматися на морі довше. Усе залежить від настрою, звичок і гаманця.