Цей ошатний томик виокремлюється з-поміж інших численних видань, що вийшли друком у Сумській області останнім часом. І тема, і смислове наповнен­ня — на вістрі часу. Сама назва «Волонтерство Сумщини» привертає увагу. Однак як наголошує автор краєзнавець Анатолій Близнюк, видання не належить до традиційних, у яких, як правило, йдеться про представників волонтерського руху, їхні благодійницькі справи. Книжка охоплює значно більший тематичний масив, містить роз’яснення та методичні рекомендації, випробувані на практиці. Вони можуть бути корисними і потрібними тим, хто вирішить зайнятися благородною волонтерською справою.

А вона нині в особливій пошані і пріоритеті, насамперед у плані допомоги захисникам України, які боронять рідну землю від російської навали, — ЗСУ, Нацгвардії, територіальній обороні, іншим структурам. Книжка має всі підстави стати настільною і для волонтерів з досвідом, і початківців.

Основу становлять багаторічні нотатки

Анатолій Близнюк — ветеран освітньої ниви Сумщини. Колишній випускник Сумського педагогічного інституту ім. А. Макаренка все життя присвятив навчанню та вихованню молодого покоління: викладав у школах, директорував, працював у системі професійно-технічної освіти, очолював музей історії освіти Сумщини. І нині, перебуваючи на заслуженому відпочинку, веде активну громадську роботу як член Сумської міської організації ветеранів України, в якій очолює музей «Дзвони пам’яті».

І хоч би де працював, завжди надавав значної уваги благодійництву, меценатству, безкорисливій допомозі і підтримці тих, хто цього особливо потребує. Бо, як відомо, «раз добром зігріте серце вік не прохолоне».

Ось так рік у рік нотатник освітянина наповнювався конкретними прикладами, думками, спостереженнями, висновками. А коли 2014-го розпочалися бойові дії на сході України й волонтерство набуло якісно нових масштабів, вирішив якомога повніше фіксувати приклади допомоги учасникам АТО, їхнім родинам.

24 лютого 2022 року докорінно змінило життя українців. Із першого дня російської агресії земляки взялись активно допомагати спочатку бійцям територіальної оборони, затим представникам Збройних сил України, Національної гвардії. Вийшла книжка із повнометражною картиною волонтерського руху Сумщини з історичним екскурсом у минуле, щоб осягнути волонтерський феномен у всій його повноті.

Від традицій до погляду в майбутнє

Про тематичні обшири видання можна судити з назв розділів: «Традиції доброти і меценатства», «Благодійні фонди та організації», «Міжнародні благодійні проєкти», «Волонтерство у закладах освіти», «Ветеранська волонтерська організація», «Єдність волонтерів та бійців». Кожен з них підкріплений конкретними прикладами, датами, учасниками тощо.

Як, скажімо, розповідь про пошуково-волонтерський загін «Палаючі серця» при сумській школі №2, який створила вчителька Наталія Прядко. Його учасники працюють у двох напрямах: військово-патріотичному та соціальному. Із 2014 року школярі плетуть захисникам України шкарпетки, захисні сітки, виготовляють мініпічки. Оскільки у школі понад 70 батьків-захисників, то започаткували проєкт «Мій тато — мій захисник».

По-своєму корисний і потрібний проєкт «Сумщина — край героїв. Живі історії». У його межах учні вивчали досвід колег зі США, піклувалися про солдатів, які вийшли з оточення під Іловайськом, Дебальцевим тощо.

Цікавий штрих про волонтерську діяльність відомої уродженки Сумщини актриси Ади Роговцевої: вона знялась у фільмі «Вітер зі сходу» режисерки Катерини Степанкової. Прізвища та імена волонтерів щедро розсипані на багатьох сторінках книжки — і відомих, і тих, хто нещодавно долучився до справи. Так само, як і напрям роботи — допомога інвалідам, особам з обмеженими можливостями, ветеранам Другої світової війни, багатодітним і малозабезпеченим сім’ям, іншим соціально незахищеним верствам населення.

За словами автора, волонтерство може успішно функціонувати не лише на базі освітніх закладів, а й промислових підприємств, приватних структур, релігійних громад тощо. Про це свідчить як вітчизняний, так і досвід закордонних об’єднань. Тож поле для майбутньої діяльності чимале.

Допоможуть зразки документів

Чи не вперше в сумській видавничій практиці представлено зразки волонтерської документації, зокрема положення, статути, анкети, які слугують основою такої роботи. Уміщено форми анкет, особові картки, схеми співпраці загонів з військовими, громадськими організаціями, медичними закладами, колегами тощо. Усі вони адаптовані до місцевих умов, відповідають правовим та юридичним аспектам, тож не потрібно винаходити колесо, щоб робота відповідала вимогам законодавства.

Гармонійно вписуються і доповнюють книжку історичні та сучасні світлини. На них відомі благодійництвом Іван та Павло Харитоненки, Микола Неплюєв, представники родини Терещенків, братська сім’я

ім. Іоана Богослова села Воздвиженське, збирання коштів на будівництво лікарень у Сумах під час Дня білої ромашки (останні дві датовано початком ХХ століття). А також сучасні фотознімки, на яких юні й дорослі волонтери, що продовжують літопис благородних справ. І насамперед на військовому напрямі, де нині кується майбутня перемога.