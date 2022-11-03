Цьогоріч опалювальний сезон на Полтавщині стартував у двадцятих числах жовтня, хоч і лякали, що він розпочнеться на кілька тижнів пізніше. Місцева влада на цей крок пішла, щоб зберегти енергетичну мережу. Як тільки нічна температура опустилася нижче +8 градусів, населення почало масово вмикати електрообігрівачі й використання електроенергії різко збільшилося. У Полтаві й дотепер в окремих районах світло вимикають по кілька разів на добу. З подачею тепла в багатоквартирні будинки, споживання електрики вдалося зменшити.

Упродовж 22-23 жовтня обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» запустило 89 котелень. А вже наступного дня на теплових мережах сталося п’ять аварій, і десять багатоповерхових будинків довелося відключити.

Аварія сталася й у багатостраждальному 109-му мікрорайоні Полтави, жителі якого роками не мали у своїх помешканнях гарячої води. За словами начальника ЖБК «Ротор» Валерія Горобця, після того, як прорвало трубу, припинили подавати тепло. Та вже за кілька годин комунальники ліквідували прорив. Зараз система працює, проте ніхто не дасть гарантії, що труби витримають навантаження до завершення сезону, бо мережі перебувають у жахливому стані.

Де тонко, там і рветься

Цього року «Полтаватеплоенерго» завершило реконструкцію котельні на вулиці Квітучій, яка майже вдвічі збільшила її потужність та надала можливість забезпечити теплом жителів усього 109-го мікрорайону. Однак старі тепломережі не замінили на нові поліуретанові. Залишилися металеві труби ще з тих часів, коли будинки теплом забезпечував турбомеханічний завод. Саме через старі мережі втрачається багато тепла. Майже 90 відсотків цих мереж розташовуються на поверхні й доставляють до осель лише 30 відсотків тепла.

На підприємстві пояснили, щоб замінити ці мережі, треба залучити чималі кошти. Приблизно у 30 мільйонів гривень обійдеться придбання матеріалів, та ще 5—6 мільйонів треба заплатити за роботу.

Трохи більше місяця тому міська влада Полтави пообіцяла тепловикам надати необхідну суму, та поки вони її не отримали.

У «Полтаватеплоенерго» сказали, що проблема зараз полягає у фінансуванні. Щойно вони його отримають, замінять труби. Причому вони можуть це зробити і взимку. Нові труби прокладуть поряд зі старими, а після завершення робіт, перемкнуть тепло на нову мережу. Підприємство може виконати ці роботи самостійно, але для оперативності потрібно залучити підрядну організацію.

Питання заміни старої тепломережі для 109-го мікрорайону в місті на всіх рівнях порушували ще влітку. Уже тоді заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко казав, що для цього потрібні певні кошти. Але, як і зазвичай, проблему почали розв’язувати із запізненням. Тільки 21 жовтня у «Полтаватеплоенерго» замовили проєкт відповідної реконструкції.

Котли для Кременчука

На підприємстві запевнили, що хоч надворі потеплішало, не припинятимуть опалювати будинки, тому що це економічно недоцільно. Краще через автоматику постійно підтримувати певну температуру в квартирах.

На цей час в області, незважаючи на плюсові температури, централізовано опалюють також багатоквартирні будинки в містах Миргород, Гадяч, Пирятин, Лубни, Карлівка, Решетилівка, селищах Велика Багачка, Котельва, Машівка, Гоголеве, Гребінка. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. «Жителі Кременчука теж будуть із теплом», — пообіцяв він.

За словами пана Луніна, комунальники вже найближчими днями планують подати кременчуківцям гарячу воду, а потім і тепло в їхні оселі.

У середині жовтня зруйнована російськими ракетами Кременчуцька теплоелектроцентраль перейшла на баланс Полтавської обласної ради. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу цілісного майнового комплексу ТЕЦ, а потім депутати облради на своїй сесії проголосували за те, щоб прийняти ТЕЦ у власність області.

Як повідомив Дмитро Лунін: «Такий формат запропонувала обласна адміністрація, щоб надалі відновити роботу теплоцентралі. ПОВА стане локомотивом у цьому процесі. Обов’язково працюватимемо спільно з облрадою, містом, міжнародними партнерами під егідою офісу Президента та уряду».

Він зазначив, що держава, область і місто мають чіткий план щодо відновлення важливого енергетичного об’єкта, і що всі дії місцевої влади скоординовано. На його переконання, найкращий варіант стабільного теплопостачання в Кременчуці — диверсифікувати теплопостачання, збудувавши в місті автономні котельні.

Цей процес розпочався і триватиме не один рік. Зокрема, депутати вже погодили надання з обласного та місцевого бюджетів 80 мільйонів гривень для придбання для потреб Кременчука та монтажу двох водогрійних котлів потужністю по 20 МВт кожен. З урахуванням того, що держава вже профінансувала ремонт наявних двох котлів на ТЕЦ (кожен потужністю по 50 МВт), в опалювальний період Кременчук матиме чотири котли загальною потужністю 140 МВт.

Як повідомив заступник генерального директора КП «Полтаватеплоенерго» Ігор Процай, цієї потужності має вистачити для обігріву всього міста, за умови відсутності тривалих і сильних морозів.

Енергетики планували встигнути встановити додаткові потужності до 25 жовтня, але доведеться очікувати тепло від нових котлів у грудні.