У 2019 році планують повністю переобладнати чотири блоки на трьох теплових електростанціях країни: на Трипільській ТЕС — першого і третього, на Дніпроенерго — десятого і на Криворізькій — першого. Загалом упродовж трьох останніх років завдяки переобладнанню блоків на ТЕС Україна отримала додатково потужності на вугіллі газової групи майже на 1,3 мВт, а з огляду на виконання плану з переобладнання блоків 2019-го отримає додаткові потужності, які можна порівняти з роботою одного атомного блока.

Таку інформацію оприлюднив із парламентської трибуни міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик останнього дня роботи дев’ятої сесії Верховної Ради під час «Години запитань до уряду». Він нагадав, що після втрати Україною через бойові дій на Донбасі контролю над видобутком власного вугілля антрацитової групи, теплова генерація відчула дефіцит такого палива. У 2016—2017 роках енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля.

Навчилися жити без антрациту

Міністр зауважив, що з 2016 року Україна зменшила споживання антрацитової групи вугілля з 10,5 до 3 мільйонів тонн. Отже, якщо 2016-го Центренерго споживало 2,2 мільйона тонн антрациту, то 2017-го ця цифра становила 0,8 мільйона тонн, 2018-го — 0,4 мільйона, а у прогнозному балансі підприємства на 2019 рік взагалі не передбачено споживання антрациту.

«Вартість вугілля з 2016-го по 2018-2019 роки зросла фактично на 133% і становить близько 2,8 тисячі гривень за тонну. Аналогічна ситуація з газом, вартість якого за цей період зросла на 89%», — констатував Ігор Насалик.

Саме цими несприятливими чинниками й було зумовлено істотне здорожчання електроенергії впродовж трьох останніх років. Серед інших чинників, що впливають на її вартість, урядовець виокремив інфляцію та зростання заробітної плати в секторі енергетики. Адже вона в енергетичній сфері зросла на 94%.

І все-таки наша ціна на електроенергію, за словами міністра, найнижча в Європі. Адже там ціна для промисловості в середньому становить близько 5 гривень за 1 кВт, а для побутових споживачів сягає 10 гривень.

Ігор Насалик наголосив, що через три роки в країні мають спорудити завод з виробництва ядерного палива. «Україна за всі роки незалежності не змогла збудувати жодного ядерного об’єкта. За останні три роки ми почали будівництво чотирьох ядерних об’єктів. Один з них — згаданий завод. І через три роки ми це будівництво плануємо завершити, бо такий об’єкт Україні надзвичайно потрібен», — зазначив він.

Найболючішим питанням урядовець вважає розвиток вугільної галузі, яка досі не отримує належного фінансування. «А без належного фінансування, оновлення засобів виробництва й повної модернізації ця галузь просто не матиме перспектив, — наголосив міністр. — Міністерство розробило всю необхідну документацію, яка пройшла узгодження за всіма лавами й шахтами. Необхідне фінансування становить 2 мільярди гривень. Якщо воно буде, вугільна промисловість не потребуватиме дотацій і видобуток вугілля зросте майже на 60%».

Що робити з нормами споживання газу?

Серед найактуальніших запитань, які урядовці отримали від нардепів, — чому з 1 січня 2019 року, як планували, так і не запрацював накопичувальний рівень пенсійної системи. Міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що Кабінет Міністрів готовий підтримати впровадження в Україні накопичувальної системи пенсійного страхування, але тільки якщо і коли Верховна Рада ухвалить відповідний законопроект.

«Без закону, затвердженого у парламенті, впроваджувати систему неможливо. Тому сьогодні відповідальність на вашому боці. Ми готові підтримати впровадження накопичувальної системи, якщо це зробить Верховна Рада України»,— конкретизував він.

Міністр нагадав, що в парламенті зареєстровано законопроект №6677 про впровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, однак досі його навіть не розглянуто в першому читанні.

Депутати порушували гострі питання щодо соціальних виплат і будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб; саботування в деяких регіонах процесів об’єднання територіальних громад; разючого та безпідставного — до 320% у Києві — підвищення ціни на газ через потрійне збільшення норм споживання для побутових споживачів, які не мають лічильників; блокування застосування трансплантології, яка може врятувати чимало життів, але її не застосовують через неузгоджене законодавство тощо.