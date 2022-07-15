Питання забезпечення зайнятості в літній період дітей дошкільного та молодшого шкільного віку нині актуальніше, ніж до вій­ни. Це чудово розуміють на Полтавщині, яка стала місцем компактного проживання внутрішньо переміщених дітей. В області з усією відповідальністю ставляться до його вирішення: організовують для них різноманітні розважально-пізнавальні заходи, екскурсії, роботу гуртків, знайомлять з українськими народними традиціями, обрядами, звичаями, проводять майстер-класи, виставки.

Гоголівський театр запрошує за лаштунки

У Миргородському літературно-меморіальному музеї Давида Гурамішвілі триває авторська виставка майстрині Віри Явтушенко та її учнів — вихованців гуртків «Барвистий клубочок» та «Паперові фантазії» Миргородського центру естетичного виховання. На виставці «У світі дитинства» представлено 150 робіт: плетені іграшки, серветки, декор, різноманітні вироби з паперу в техніках аплікації, оригамі, ниткографії. В експозиції є колективні роботи гуртківців, твори її учениць Віолетти Іваницької, Анни Бичкової, Марії Малдрик, Анастасії Недождій та Олександри Карась. Виставку, яку можна подивитися до 17 липня включно, відвідали вже сотні дітей, їхніх батьків, бабусь і дідусів.

Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр імені М. Гоголя проводить безплатний набір у творчі групи для дітей. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. За його словами, діти 6—14 років зможуть спробувати себе у таких активностях: акторська майстерність, хореографія, хоровий спів, живопис, написання літературних текстів, хенд-мейд. Майстер-класи проводитимуть кваліфіковані творчі працівники театру.

Біля головної сцени ТРЦ «Екватор» для дітей щосуботи влаштовують безплатні майстер-класи з арттерапії. На таких заняттях діти освоюють малюнок у техніці каракулі та пластиліновий живопис.

«Оскільки полтавські малюки не ходять до дитсадків, бо ті не працюють, такі заняття дуже доречні, адже допомагають стабілізувати психоемоційний стан, розвивають творчі здібності, дрібну моторику», — розповідає менеджер з маркетингу центру Наталія Манько.

Організатори вручають подарунки учасникам занять від спонсорів дійства. Проводить ці майстер-класи Юлія Павінська-Петренко за підтримки Інституту інтегративної арттерапії.

Працює цими днями гурток спелеології при обласному центрі національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді. Його керівник Юлія Тимошевська розповіла, що 20 її гуртківців різного віку взяли участь у навчально-тренувальних зборах «Етновікенд». Наймолодшою з них була п’ятирічна харків’янка, яка разом з мамою і братом живе в Полтаві. На етносадибі «Зоряниця» на території Мачухівської територіальної громади їх зустріли вихованці гуртка фольклорно-етнографічного краєзнавства під керівництвом Світлани Прохорчук.

Купальний сезон відкрили

Для учасників етнографічних вихідних організували майстер-класи із приготування бузинового квасу, замішування тіста та випікання домашнього хліба на заквасках, приготування вергунів, травоплетіння, виготовлення давньослов’янських чарівних оберегів. Діти відкрили купальний сезон на місцевій річці, скуштували ягід, готували їжу на вогнищі, гойдалися в гамаках, ночували в наметах, навчалися користуватися спелеодрабиною і спусковими пристроями. Увечері переглянули кінофільм і поспілкувалися біля багаття.

А в керівництва гуртка виникла нова ідея майбутньої подорожі. У серпні юні спелеологи на запрошення словенських колег відвідають печери Словенії та побувають на Адріатичному морі.

Не припинила під час вій­ни діяльність й Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді. Нещодавно на її базі провели обласний конкурс з астрономії «Перлини зоряного неба». Мета заходу — сформувати інтелектуальний потенціал нації, підтримати обдаровану молодь.

Відкриваються дитсадки

Поступово в Полтаві відновлюють роботу дитсадки. За останній місяць їх стало до роботи 13. Полтавський міський голова Олександр Мамай розповів, що понад 1000 батьків привели дітей. Це приблизно 90 вихованців на заклад, а це 50% їх заповненості до війни. Перед відкриттям батьки й діти оглянули групи і сховища в разі повітряної тривоги.

За словами першого заступника Полтавського міського голови Валерія Пархоменка, групи невеликі: для дітей 3—4 років — до 8 осіб, 4—6 років — по 12 максимум. Під час повітряної тривоги групи спускатимуться в укриття, де є вода, ліжка, стільці, іграшки. Торік у Полтаві 66 дитсадочків відвідувало 11 896 дітей.

На Полтавщині дітей ВПО прирівняли у правах з дітьми, які живуть на території обслуговування закладу освіти щодо права на першочергове зарахування до школи та дитсадка державної чи комунальної форми власності. Спрощено для них і процедуру подачі документів. Про це повідомив радник з питань децентралізації та місцевого самоврядування Регіонального офісу «U-LEAD з Європою» в Полтавській області Сергій Рибалко. Він зазначив, що заклади освіти, які планують розпочати новий навчальний рік офлайн, мають потурбуватися про забезпечення учнів зі статусом ВПО безплатним харчуванням. Таке право надає ч. 10 ст. 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».