Розпочав презентувати оновлений документ Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Він зокрема наголосив, що розвиток держави нерозривно пов’язаний з розвитком економіки. І від того, наскільки ефективно й стрімко відбуватиметься цей процес, залежить, який ресурс від цього можна буде спрямувати на захист і розвиток основної цінності — людського капіталу.

Очільник Кабміну зокрема повідомив, що видаткова частина оновленого проєкту державного бюджету на 2020 рік, який подано до Верховної Ради для розгляду в другому читанні, становить 1,195 трильйона гривень. Якщо ж окремо за статтями, то маємо такі цифри: 294 мільярди гривень буде спрямовано на розвиток сфери соціального забезпечення українців, 245,8 мільярда — на безпеку і оборону, 141,5 мільярда — на обслуговування держборгу, 113,3 мільярда — на охорону здоров’я, 73,7 — на дорожню інфраструктуру, а також 145,1 — на освіту і науку.Олексій Гончарук зазначив, що саме обслуговування державного боргу стане основною частиною видатків. «І ми маємо докласти всіх зусиль, аби цей борг та його обслуговування наступними роками не зростав, а скорочувався. А для цього маємо розвивати економіку», — наголосив він.

Відтак міністр фінансів Оксана Маркарова поінформувала, що урядовці пропонують скоротити дефіцит держбюджету до 95 мільйонів гривень, що становить 2% валового внутрішнього продукту. «Це велике скорочення. Та це не означає, що ми одразу і запозичуватимемо менше. Але ми запозичуємо набагато менше, ніж віддаємо. Плануємо і кошти, які надходитимуть від приватизації, вони також зменшать суму, що необхідна для запозичень. Загалом зменшенням дефіциту наш борг, якщо брати лише державний борг, має прийти до цифри менш як 50% ВВП», — цитує УНІАН слова міністра.

Податки не підвищуватимуть

«Уряд не пов’язує і не шукає додаткові ресурси для поповнення бюджету в підвищенні податків, хоча це було б зробити простіше всього», — сказав глава уряду. Та, на його переконання, додаткові ресурси слід шукати, створюючи гідні умови для розвитку бізнесу, знижуючи витрати на обслуговування державного апарату, а також через боротьбу з корупцією і скорочення тіньового сектору економіки. «Ми почали економію із себе і скоротили адміністративні витрати на обслуговування діяльності уряду й центральних органів виконавчої влади в середньому на 10%», — поінформував Прем’єр.

Зокрема економія передбачається від того, що більшість операцій перейдуть у цифровий формат. Прем’єр назвав реалізацію програми «Держава в смартфоні» однією з найпріоритетніших для уряду: «Зашиваючи все в цифру, ми робимо одночасно дуже багато правильних справ: економимо гроші платників податків, фактично боремося з корупцією, оскільки що прозоріші дані в процедури, то складніше красти», — сказав він. І додав, що сьогодні уряд фактично створює умови для розвитку цифрової економіки: «Це новий етап, нова складова нашої економіки, в яку ми повинні інвестувати і створити максимальні передумови для її розвитку».

Серед пріоритетів — інфраструктура

Серед пріоритетів він назвав і розвиток інфраструктури. Адже це також дуже важливо для ефективного розвитку економіки. Тож на 2020-й закладено рекордну суму 73,7 мільярда гривень на ремонт і розвиток українських доріг. За словами Олексія Гончарука, сума ця справді велика, але недостатня, щоб довести до ладу всі шляхи, які цього потребують: «Тому не тільки ці гроші використовуватимуть на дороги. У нас є кілька ідей, яким чином збільшити цю суму. Зокрема — залучити гроші від іноземних партнерів».

Крім того, на гарантування безпеки руху спрямують 3,17 мільярда гривень, щоб кількість дорожньо-транспортних пригод, особливо зі смертельними наслідками, скорочувалася. «Смертність на дорогах завдає шаленої шкоди економіці. Ми втрачаємо величезну кількість людей. Нам потрібно наступного року боротися за кожне життя і докласти зусиль, щоб зробити рух безпечним», — додав Олексій Гончарук.

Заплановано збільшити фінансування реконструкції аеропортів порівняно з 2019 роком уп’ятеро — до 1,07 мільярда гривень. «Нам потрібно продовжувати реконструювати аеропорти, насамперед злітно-посадкові смуги, і шукати інвесторів, які готові інвестувати в іншу інфраструктуру аеропорту», — сказав Олексій Гончарук.

Уряд передбачив надходження від приватизації до держбюджету-2020 на загальну суму 12 мільярдів гривень — по шість мільярдів від продажу об’єктів великої та малої приватизації. «Ми передаватимемо підприємства, які є неефективними, ефективним власникам, щоб вони на базі цих об’єктів створювали робочі місця й життєздатні підприємства», — сказав Олексій Гончарук, додавши, що приватизація має стати одним із драйверів залучення інвестицій.

Субсидій вистачить усім, хто їх потребує

Прем’єр наголосив, що за 3—5 років дохід кожного українця має стати не меншим за реальний прожитковий мінімум, за який можна буде нормально прожити впродовж місяця: «Президент неодноразово підкреслював, що епоха бідності має закінчитись, і ми поставили собі за мету максимально наблизитися до цього», — сказав він.

Уряд знає, як важко сьогодні пенсіонерам і малозабезпеченим людям, сім’ям: «Ми розуміємо, що сьогодні вони дуже часто виживають, і це абсолютно неприйнятно. Упродовж останніх тижнів було багато інформації, нібито наступного року не передбачаються гроші на пенсії, буде зменшено субсидії тощо. Це неправда. Усі, хто потребує субсидій в цьому опалювальному сезоні, обов’язково їх отримають». За його словами, нині уряд працює над системою ефективності надання субсидій і хоче, щоб допомогу від держави отримували лише ті, кому це дійсно потрібно.

Відтак міністр соціальної політики Юлія Соколовська повідомила, що в проєкті бюджету на наступний рік на виплату субсидій для населення закладено 48 мільярдів гривень.

«Я хотіла б заспокоїти українців. Кошти на програму субсидій передбачено. Ми розуміємо її важливість. В опалювальний сезон людям необхідний такий вид допомоги. Субсидій вистачить», — запевнила вона, додавши, що субсидії залежать від доходів і матеріального становища людей. «Ми не змінювали жодних критеріїв для отримання субсидій. Навпаки — додали кілька категорій. Наприклад, для дитячих будинків сімейного типу. Тобто ми розширили цю програму», — сказала Юлія Соколовська.

Крім того, фахівці міністерства не планують здійснювати якихось жорстких додаткових перевірок тих, хто вже отримує цю державну допомогу. Водночас вона закликала українців подавати лише правдиві дані в документах, зважаючи на те, що підтримку від держави мають отримувати насамперед саме малозабезпечені громадяни, які дійсно її потребують.

Оновлений проєкт бюджету передбачає, нехай поки що і незначне, виходячи з наявних ресурсів, але зростання пенсій українців після проведення індексації соцвиплат. Так, за словами Прем’єра, на погашення дефіциту Пенсійного фонду передбачено 173 мільярди гривень.

Медицина намагатиметься рятувати кожне життя

Серед пріоритетів у цій галузі Прем’єр визначив розвиток екстреної медицини. За його словами, планується забезпечити лікарні 470 новими каретами швидкої допомоги та створити 25 нових відділень екстреної допомоги.

«Демографічна ситуація, тобто те, що населення України постійно зменшується протягом останніх років, — це негативна динаміка, і видається нам величезною проблемою, з якою потрібно боротися. І якість медичної допомоги — це той із пріоритетних сегментів, на якому ми точно концентруємося. Адже, на жаль, поки що дуже багато українців не доїжджають до лікарень, тобто їх не вдається врятувати. Ми маємо цю ситуацію кардинально поламати наступного року», — сказав він. І додав, що також планується більше ніж утричі розширити програму «Доступні ліки».

Серед важливих соціальних питань — створення умов для повноцінного життя й розвитку дітей, які втратили батьків. Так, уряд передбачив кошти на наступний рік для початку процесу трансформації системи інтернатів у систему виховання дітей в максимально наближених до сім’ї умовах. «Світ давно відмовляється від такої форми (інтернатів. — Ред.) виховання на користь створення для них (дітей. — Ред.) умов, максимально наближених до виховання в родинах. Наша країна також рухатиметься цим шляхом», — заявив він. І додав, що значний ресурс буде передбачено й для допомоги людям з інвалідністю.

У фокусі — підтримка вчителів

Крім того, як зазначив глава уряду, у проєкті бюджету закладено збільшення фінансування освіти. Профільний міністр Ганна Новосад поінформувала, що на такі цілі передбачено додаткові 2,2 мільярда гривень — для надбавки вчителям за престижність.

Вона пояснила, що зарплата вчителям виплачувалася за кількістю дітей, яких вони навчають, а отже, є значно меншою за реалістичну. Тобто останні 4 роки їм реально не доплачували.

«Ми нарешті цю проблему виправляємо, закладаючи кошти до бюджету. Це дасть змогу всім без винятку регіонам виплачувати повну надбавку за престижність у розмірі 30%, а не гратися надбавками і доплатами», — наголосила очільник МОН.

Натомість Прем’єр зауважив, що Кабмін планує протягом наступних кількох років значно поліпшити матеріальне забезпечення молодих учителів. «У нас є проблема в тому, що в школу дуже часто не хочуть іти працювати молоді люди. Це означає, що фактично в школах зараз залишається дедалі більше літніх викладачів, які виходитимуть на пенсію. Тому ми як держава передовсім звертаємо зараз увагу на становище молодих учителів, перш за все тому, що у них умови оплати зараз гірші, вони отримують менше надбавок. І ми маємо намір протягом наступних років значно поліпшити становище молодих вчителів, які оберуть саме школу місцем своєї роботи», — зазначив глава уряду.

Безпека і оборона

Для цього в документі передбачено на наступний рік 245,8 мільярда гривень, повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк. За його словами, бюджет Міністерства оборони наступного року стане найбільшим за часів незалежності України.

«Узагалі, відповідно до наших стратегічних планів, на безпеку і оборону виділяється 5,45% прогнозованого ВВП, це 245,8 мільярда гривень, із яких 3% ВВП (136 мільярдів гривень) спрямовуються на оборону», — наголосив міністр.

Також передбачається збільшення фінансування галузі безпеки на 12,4% та підвищення заробітних плат її працівникам. Цю інформацію озвучив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко: «Бюджет узагалі буде 93 мільярди гривень». І додав, що підвищення заробітних плат працівникам Національної поліції та Національної гвардії планують на 10%, Державної прикордонної служби — на 15%, Державної служби та надзвичайних ситуацій — на 14%, Державної міграційної служби — на 6%.

Ринок землі має бути цивілізованим

Інформація зарубіжних ЗМІ про зрив переговорів України з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми не відповідає дійсності. На цьому зауважив Прем’єр-міністр, відповідаючи на питання журналістів.

Він наголосив, що Україна —суверенна держава і не має підлаштовуватися ні під чиї можливі вимоги. «А про зрив перемовин — це не відповідає дійсності. У нас абсолютно нормальний робочий процес із колегами з Міжнародного валютного фонду», — запевнив Олексій Гончарук.

Він також пояснив, що в оновленому проєкті державного бюджету на 2020 рік можливі надходження від продажу землі в разі вчасного й ефективного відкриття ринку.

«Надходження від продажу землі не є дохідною частиною бюджету, вони не можуть бути нею. А можуть бути лише ресурси, які надходять регулярно. Якщо ви одноразово щось продаєте — приватизація або ринок землі, — це не гроші, які ви можете собі дозволити витрачати на обслуговування постійних витрат. Це кошти, за рахунок яких ви можете зменшити держзапозичення, тобто зможете менше брати в борг», — сказав він.

Прем’єр підкреслив, що головна ідея реформи ринку землі в Україні — це не залучення максимальної суми від її продажу, а створення цивілізованих відносин на цьому ринку.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»