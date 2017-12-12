Маєш кішечку — плати. Маєш песика — плати. Новина про те, що до парламенту подано законопроект, яким передбачається плата за утримання домашніх улюбленців, збурила українців. Адже в багатьох із нас вдома є пухнасті й не дуже антидепресанти. І хоч їх утримання задоволення не з дешевих, та для переважної більшості кіт чи песик є членом родини, тому з ними діляться мало не останнім шматочком. Як можна оподатковувати члена родини — ще те питання. Щоправда, не все тут так однозначно. Адже є такі, котрі утримують десяток чи й більше тварин у квартирі та не доглядають за ними. В результаті страждають і тварини, і сусіди. Коли за оравою тварин ніхто не прибирає, то сморід стоїть не лише в приміщенні, де вони живуть, а й у під’їзді, та навіть у дворі.

Що насправді пропонується у вищезгаданому законопроекті, розбирався «Урядовий кур’єр».

Всі на реєстрацію

У проекті закону передбачається реєстрація собак, котів та інших домашніх тварин віком від двох місяців і більше. При їх первинній реєстрації власникам видається паспорт, жетон (інший знак), здійснюється чипування тварин. Номерний знак домашнього улюбленця не змінюється протягом усього його життя, прикріплюється до нашийника.

Новопридбані тварини мають бути зареєстровані в п’ятиденний термін і доставлені у ветеринарну установу для імунізації проти сказу і проведення лікувально-профілактичних обробок. Також протягом п’яти днів необхідно повідомити ветеринарну установу, яка обслуговує цей район, про набуття права власності на домашню або безпритульну тварину. Доведеться інформувати цю установу й про переїзд тварини в інший населений пункт.

Кожні три роки доставляти домашніх тварин, а у разі якщо ветеринарна служба визнає за потрібне — частіше, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу і лікувально-профілактичних обробок.

Також створюється електронна база даних обліку домашніх та безпритульних тварин, які мають власників та опікунів. Інформація з цієї бази буде безкоштовною та загальнодоступною.

«Вказані новації загалом носять позитивний характер та дають змогу, зокрема, ідентифікувати кожну домашню чи безпритульну тварину, — каже Олександр Мельник, керуючий партнер Адвокатського об’єднання MAKMEL. — А також, разом із новими штрафами, зменшити бажання у деяких осіб заводити та лишати на загибель «дачних тварин», змінювати по кілька тварин на рік через їхню загибель внаслідок неналежного догляду (часто тварини живуть без їжі, води та необхідного медикаментозного лікування)».

Законопроектом передбачається платна реєстрація домашніх, опікуваних тварин. Це буде невелика сума, яка складатиметься з адміністративного збору — 0,1 та плати за внесення запису в реєстр — 0,04% прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому подаються документи.

«За реєстрацію будуть платити всі власники тварин, — говорить співавтор законопроекту народний депутат Ірина Суслова. — Від такої плати звільняються власники притулків та визначені категорії громадян (чорнобильці, учасники АТО та ще кілька категорій соціально не захищених верств населення). Люди, які не належатимуть до пільгових категорій, будуть змушені зробити одноразовий платіж за реєстрацію. Після цього тварина з’явиться в загальному реєстрі, отримає жетон, їй встановлять чип. У разі наявності у тварини ідентифікатора людина, яка знайде її, зможе звернутися до поліції, де вже прийняли заяву про втрату від власників. Це значно збільшить шанси того, що тварину буде повернуто господареві».

Для тих, кому за 18

Пропонують депутати посилити відповідальність за вигул собаки без намордника чи повідка, тримання незареєстрованих песиків. А також за використання тварин для зайняття жебрацтвом, порушення вимог щодо обов’язкової біостерилізації домашніх тварин, котрі не мають породної цінності, тощо.

Контроль за дотриманням положень закону покладено на Національну поліцію. Поліцейські матимуть право перевіряти умови утримання та догляду тварин, а у випадку загрози життю чи здоров’ю такої тварини вони матимуть право примусово забирати її у власників, опікунів на час розгляду справи судом про припинення права власності.

«На жаль, дуже часто кривдниками тварин є звичайні люди, без явних схильностей до насилля, — говорить Олександр Мельник, — які через свою байдужість та безвідповідальність можуть зі спокійною душею викинути на вулицю непотрібну їм тварину чи то через небажану вагітність, чи то через старість. Поясню, як цей закон працюватиме у випадку його ухвалення. Приміром, ваш сусід чи знайомий знущається з тварини або не надає їй необхідного догляду, тоді ви можете сміливо викликати поліцію (чи звернутись одразу до суду) та відібрати тварину у горе-власника. В подальшому на нього ще й штраф накладуть, а тварину доправлять у притулок чи передадуть опікуну. Сьогодні ж, через відсутність чітких норм та вимог, звернення до поліції за вказаним вище фактом швидше викличе посмішку у правоохоронців та коментар, що власник тварини сам вирішує, як її доглядати».

Також законопроектом передбачається негайне повідомлення ветеринарної установи про смерть тварини. У такому разі господар має здати її разом із паспортом, жетоном та чипом. Проте питання про поховання померлих домашніх улюбленців у цьому законопроекті не вирішується. Вважають, що цю проблему мають врегульовувати органи місцевого самоврядування.

«Суперечливими є норми законопроекту про відповідальність за розмноження тварин та їх масову стерилізацію. Зокрема положення щодо регулювання чисельності домашніх тварин методом біостерилізації, — розповідає Олександр Мельник. — Йдеться про обов’язкову біостерилізацію, якій підлягають усі домашні тварини, що не мають породної цінності. За невиконання цього припису передбачена відповідальність у розмірі від 3400 до 20 400 грн. Декому така норма може видатись негуманною. Водночас, якщо врахувати, що саме безпородні тварини, здебільшого собаки, є безпритульними, то ще велике питання, що є більш гуманним — унеможливлення їхнього подальшого розмноження чи приречення їхнього потомства на голодну смерть. Не всім сподобається норма, яка забороняє придбання безпородної тварини, приміром — собаки «для душі». Адже купити тварин можна буде лише в ліцензованих розплідниках і тільки тих, які мають породну цінність. Водночас, особливого попиту в спеціалізованих притулках на безпородних тварин чомусь не спостерігається, на відміну від по­питу на тварин з породною цінністю, ціна яких інколи сягає десятків тисяч гривень».

Справді вельми сумнівною є норма щодо того, що супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 19-річного віку, замість 14-річного (чинна норма). Чому маленького йоркширського тер’єра не може вигулювати 14-річна дитина — незрозуміло.

А як щодо сільських територій та райцентрів, де котики та песики є фактично в кожному дворі? Автори законопроекту поки що не мають однозначної відповіді на це питання.

Тож роботи над законопроектом ще багато, аби в подальшому не вийшло — хотіли, як краще, в вийшло, як завжди.

Які штрафи пропонує новий законопроект

♦ Вигул без намордника чи повідка, вигул у громадських чи не відведених для цього місцях, тримання незареєстрованих собак — від 850 до 5100 гривень.

♦ Недотримання санітарних норм утримання тварин — від 850 до 1700 гривень.

♦ Використання тварин для зайняття жебрацтвом, порушення вимог щодо розведення хатніх тварин — від 5100 до 20 400 гривень.

♦ Порушення вимог щодо обов’язкової біостерилізації хатніх тварин, що не мають породної цінності — від 3400 до 20 400 гривень.

♦ Торгівля з рук хатніми, опікуваними тваринами у невстановлених місцях або без ветеринарних документів — від 170 до 340 гривень з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.