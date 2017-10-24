Про стан справ на фронті Верховний Головнокомандувач Збройних сил, Президент Петро Порошенко дізнавався в Авдіївці. В Донецьку область глава держави прибув з міністром оборони Степаном Полтораком. Деталі обговорювали під час спеціально зорганізованої наради. А нагальні питання життя солдатів порушували вже під час зустрічі з особовим складом 72-ї окремої механізованої бригади. Ішлося про речове, харчове, грошове, матеріальне забезпечення легендарного підрозділу.

Вояки цієї бригади почули від Президента про кардинальні зміни за три роки існування української армії, обов’язок солдатів гарантувати незалежність держави. Однак не лише харчі та військова форма, за словами Петра Порошенка, наростили м’язи вітчизняному війську. «Передовсім це український воїн. Воїн, який воює за свою землю, не віддаючи жодного клаптика ворогу. Воїн, проти якого виявилися неефективними російська пропаганда й технології гібридної війни. Воїн, який демонструє найкращі зразки вірності присязі, мужності й героїзму, — не шкодував слів Президент. — Саме зараз тут ми з вами демонструємо, що таке українське військо. Саме тепер я тут як Президент хочу подякувати воїнам за зразкове виконання поставлених завдань. Ви гарант незалежності нашої держави. Вам вірить український народ. Вас боїться ворог!»

Петро Порошенко переконаний, що цю високу планку українського воїнства вдасться витримувати і надалі. Потім лунали слова подяки військовослужбовцям 72-ї, 14-ї, 92-ї, 53-ї бригад. Їхнє головне досягнення — блискуче виконання президентських завдань.

«Орлів» з Авдіївки вже знає світ

«Не лише Авдіївка, а кожна зона вашої відповідальності стала символом цієї мужності. Авдіївку вже не треба перекладати жодною мовою світу. Вона долучилася до таких символів, як донецький аеропорт, і багатьох інших позицій, де славетне українське військо утримало свої позиції, демонструючи славу українського воїнства», — наголосив глава держави, додавши, що 72-гу бригаду чудово знають зокрема віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, народний депутат Марія Іонова. Вони щомісяця навідуються до українських вояків.

Президент вважав за потрібне нагадати присутнім, що славетна історія підрозділу розпочалася у 2014-му визволенням Маріуполя. Задала старту звитязі й відвазі саме 4-та рота 2-го батальйону 72-ї бригади. «Український офіцер з позивними «Орел» вже всесвітньо відомий», — резюмував Президент.

Що стосується майбутнього підрозділів, то незабаром вони мають повернутися до місць постійної дислокації. На хлопців чекає Волинь, Біла Церква, Чугуїв, Сєверодонецьк. Їм на зміну прийдуть інші бригади. «Вони міцно триматимуть ваші позиції», — запевнив присутніх глава держави.

Зустріч завершилася після того, як Петро Порошенко передав сертифікати для преміювання найкращих військових бригад.

Під час робочої поїздки в Авдіївку Президент вручав ще й нагороди військовослужбовцям — захисникам нашої країни. За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм. Сімох бійців відзначено орденом Богдана Хмельницького III ступеня, дванадцятьом дістався орден «За мужність» III ступеня, інша група з дванадцятьох вояків отримала медалі «За військову службу Україні». Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади передали главі держави відзнаку і прапор підрозділу.

Інфраструктуру міста відновлюють

Коли глава держави спілкувався з жителями Авдіївки, він кілька разів наголосив, що місто стало символом стійкості українського духу, єдності українського народу. Його слова цитує департамент прес-служби АП: «Я робитиму все від мене залежне, щоб нарешті на українську землю прийшов мир. Мир, якого конче потребує Україна».

На його думку, слід докласти максимальних зусиль, щоб змусити країну-агресора вивести окупаційні війська, забрати зброю, артилерію і військову техніку, роззброїти незаконні формування й дати українським військам вийти на кордон. У цьому контексті не обійшлося без нагадування-екскурсу в 2015 рік, коли глава держави виступив із пропозицією щодо миротворців ООН на Донбасі. Минуло два роки, й нині більшість країн ООН підтримують позицію нашої країни. «Усе роблю для того, щоб миротворці були на Донбасі. І це означає, що на Донбасі перестануть стріляти. Це означає, що ми з вами спільними зусиллями принесли мир на Донбас», — спрогнозував майбутні перспективи життя в Авдіївці Петро Порошенко.

Він не менше переконаний у тому, що миротворці зможуть взяти під контроль і неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону, щоб знову не заходили зі сходу війська, не завозили боєприпаси, танки. Авторитет ООН і сила Ради безпеки ООН мають гарантувати Україні передовсім, що люди зі зброєю більше не обстрілюватимуть ні українських воїнів, ні українських цивільних.

На адресу жителів Авдіївки того дня також лунали слова подяки. До містечка останнім часом приїжджають представники багатьох іноземних делегацій. Авдіївчани, на переконання глави держави, роблять надзвичайно важливу справу, формуючи «фантастичний образ українців у світі».

Коли йшлося про другий етап повернення українського суверенітету на всю окуповану територію, Петро Порошенко говорив про важливу роль Авдіївки. Він нагадав, як узимку 2016—2017 років місто залишилося без світла, тепла, газу й води. «Окупанти розраховували, що місто буде евакуйовано і дістанеться їм. Навпаки, Авдіївка стала символом українського народу. Кожен намагався зробити те, що від нього залежить: наметове містечко, кухні, місця для обігріву. І з ризиком для життя зробити все можливе для відновлення енергопостачання, — згадав Президент. — Відтоді було налагоджено незалежне енергопостачання міста».

А ще глава держави нагадав про своє доручення — відновити інфраструктуру міста. Містян він запевнив, що це завдання виконати надважливо. А насамкінець авдіївчани з перших вуст дізналися про інші першочергові досягнення: ухвалення Верховною Радою рішень про запровадження пенсійної реформи, продовження судової реформи і зміни у галузі охорони здоров’я.