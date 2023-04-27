Під час недавньої робочої поїздки на Донеччину глава держави Володимир Зеленський відвідав ще й один з госпіталів. Крім зустрічі із захисниками України, які перебувають там на лікуванні, Президент мав змогу ознайомитися з роботою передової хірургічної групи лікарів, котрі в роботі використовують сучасне медичне обладнання. Не оминули увагою й комфортний евакуаційний автобус Scania, який може перевозити п’ятьох лежачи та шістнадцятьох пацієнтів сидячи.

Не секрет, чимала частина найсучасніших медичних обладнання, техніки чи препаратів, завдяки яким вдається врятувати і зберегти життя українським військовим і цивільним людям, надходить до гарячої від боїв Донецької області від закордонних партнерів. Це закономірно, бо від початку гібридної війни 2014 року, а потім після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022-го тамтешні лікарні й інші медичні заклади перебувають під постійними обстрілами рашистів і зазнали великих руйнувань.

А нині, коли на території краю тривають ще запекліші бої, відповідна гуманітарна допомога не просто доречна, а на вагу золота. Зокрема це стосується й передачі від уряду Швейцарії автомобілів швидкої допомоги медичним закладам Донеччини та сусідньої Харківщини.

«Нарешті ці машини тут!»

Свого часу з ініціативою про початок переговорів зі швейцарцями про постачання дуже потрібної на сході медичної техніки вийшла громадська організація «Об’єднання «Смарта» із Краматорська. Ще до лютневого різкого загострення донбаської гарячки кремлівського геополітика, який кинувся «захищати» жителів краю та інших регіонів з усіх видів зброї, ГО опікувалася мирними інклюзивними правами жінок.

Однак після вторгнення московитських загарбників проблем істотно побільшало, адже Донеччина стала одним з головних напрямків наступу рашистів. Активісти «Смарти», приєднавшись до потужного волонтерського руху, постачали потерпілим від «визволення» землякам медикаменти, продукти харчування, засоби гігієни та генератори.

Далі, на жаль, проблем ще побільшало. Вороги під час жорстокої «денаціоналізації», яка, немов зловісна пухлина, виникла у і без того не зовсім здоровій голові кремлівського фюрера, потужними обстрілами медичних закладів знищили велику частину автомобілів та іншої техніки. Після «визволення» цього колись великого автопарку тамтешні люди почали втрачати надію на можливість отримати нагальну медичну допомогу чи евакуюватися з небезпечних територій. З огляду на похмурі реалії керівниця ГО «Об’єднання «Смарта» Лілія Кісліцина взялася за розв’язання ще й цієї пекучої проблеми прифронтових областей.

«Це почалося, коли дев’ять місяців тому я поїхала у Швейцарію, де презентували програму відбудови України. Дівчата з нашої організації ще тоді сказали, що маю повернутися звідти з автомобілями швидкої допомоги, однак на той момент це здавалося нереальним.

Та під час міжнародного форуму все-таки вдалося почати переговори з урядом Швейцарії. Вони тривали дев’ять місяців! Ми, бувало, втрачали надію, знову просили, писали листи та клопотання, але нарешті ці машини тут. Вони вже повністю укомплектовані обладнанням та ліками і готові хоч зараз їздити до пацієнток», — розповідає вона.

Гуманітарна допомога від міжнародних партнерів, серед яких і найнеобхідніша, не з неба падає. Нерідко, щоб отримати її й доставити в Україну, доводиться витратити чимало зусиль. А в цьому разі координатор проєктів Посольства Швейцарії в Україні Олег Масик уточнив: весь процес передачі медичної техніки був задовгим у часі насамперед через бюрократичні перешкоди.

Авто будуть виїзними

Сучасні автомобілі швидкої допомоги, які прибули в Україну, використовуватимуть за призначенням у Краматорську й Харкові. На Донеччині їх отримали КНП «Обласний перинатальний центр м. Краматорськ» та КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Автомобілі стануть виїзними: медики навідуватимуться у прифронтові населені пункти, де оглядатимуть жінок і надаватимуть їм потрібну допомогу. Імовірно, техніку залучатимуть для евакуації пацієнток.

Важливість поповнення автомобільного парку медиків важко переоцінити. За словами начальниці управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Наталії Філіппової, від постійних обстрілів постраждали не тільки автомобілі швидкої медичної допомоги, а й позашляховики, призначені для виїздів у сільську місцевість. Крім втрати техніки, вся медицина прифронтового краю перебуває у складному становищі.

«У нас дефіцит кадрів спостерігався ще з 2014 року, але нині лікарі на Донеччині, зокрема в Краматорську, є. Їх достатньо. Однак до початку вторгнення в нас було три різні рівні медичних центрів, у яких жінкам надавали допомогу. Один з них зазнав дуже серйозних ушкоджень під час обстрілів, що теж ускладнює роботу. До війни в нас працювали 15 спеціалізованих закладів. Тепер — п’ять перинатальних центрів. За період війни пошкоджено 210 медичних закладів, з яких 24 зруйновано повністю, вони не підлягають відновленню», — розповідає Наталія Філіппова.

За попередньою інформацією обласного департаменту охорони здоров’я, тільки на досі не «визволеній» ворогом території області загинув 31 медичний працівник, 46 зазнали поранень. Тобто в небезпечній зоні «захисту», як цинічно намагаються у кремлі виправдовувати геноцид українців, на Донеччині перебувають не тільки військові, а й медики та всі цивільні жителі.