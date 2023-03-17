На онлайн-майданчику help-platform.in.ua зібрано повну інформацію про всі ключові сервіси для постраждалих від війни

Мільйони українців від початку повномасштабного вторгнення росії відчули наслідки цієї жорстокої війни й потребують комплексної підтримки — соціальної, гуманітарної, правової, психологічної. Опинившись у відносній безпеці, вони почуваються розгубленими й часто просто не знають, як і куди звернутися по фахову безоплатну допомогу. Єдина платформа допомоги врятованим має полегшити їм доступ до перевірених сервісів та ініціатив. На цьому наголосила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час презентації першого в Україні онлайн-майданчика (help-platform.in.ua), де зібрано контакти всіх ключових служб, що надають українцям психологічну, юридичну та соціальну допомогу.

Завдяки цій платформі громадяни в будь-якому куточку країни, а також за кордоном зможуть простіше і швидше зв’язатися з потрібним сервісом. На сайті є буклети й інформаційні матеріали, щоб допомогти громадянам розпізнати негативні наслідки насильства і вчасно впоратися з ними, інформує служба віцепрем’єр-міністра.

Платформу допомоги врятованим створено з ініціативи офісу віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики та підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні. Усі сервіси перевірені, конфіденційні та безкоштовні. Однак представлений на платформі перелік не є вичерпним, отже інші сервіси та організації за бажанням можуть до нього долучитися.

«Наслідки війни безпрецедентні для українців. Час і ресурси, яких потребуємо для ліквідації цих наслідків, неможливо оцінити. Тому так важливо об’єднувати зусилля держави, громадянського суспільства та міжнародних організацій. Завдяки нашій злагодженій роботі з партнерами ця місія стає реальною», — каже урядова уповноважена з питань гендерної політики в Україні Катерина Левченко.

За словами старшого координатора з надзвичайних ситуацій, заступника представника UNFPA в Україні Мустафи Ельканзі, тривалий час Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні та урядова команда тісно співпрацюють у підтримці сервісів, які допомагають людям у найскладніших життєвих обставинах.

«Презентована платформа для підтримки постраждалих від різних видів насильства доповнює інші схожі ініціативи, які ми створили та розвиваємо. Це зокрема «Аврора» та центри допомоги врятованим. Платформа справді допоможе людям отримати доступ до інформації у простий і своєчасний спосіб, а також надасть практичні рекомендації, куди звертатися по допомогу», — переконаний він.

Платформу допомоги врятованим розраховано не лише на постраждалих, а й на фахівців, які надають їм допомогу. На сайті вже розміщено рекомендації та посібники щодо роботи з потерпілими згідно з найкращими міжнародними стандартами.

«Платформа дасть змогу охопити соціальною підтримкою значно ширше коло людей, постраждалих внаслідок війни. Вона допоможе соціальним працівникам виявляти таких людей, надавати їм необхідну підтримку і правильно спрямовувати далі, щоб повною мірою забезпечити права й інтереси людей», — акцентує заступник міністра соціальної політики Уляна Токарєва.

Одне із завдань платформи допомоги врятованим — створення середовища довіри між постраждалими і надавачами послуг. Фахівці підкреслюють важливість цього, адже комплексна фахова підтримка — перший крок до досягнення справедливості. Отримавши необхідну допомогу, постраждалі можуть звернутись до правоохоронних органів, щоб у майбутньому притягнути кривдників до відповідальності.

За словами заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко, нині слідчі Нацполіції документують майже 95% воєнних злочинів.

«Серед десятків тисяч фактів цинічного порушення законів та звичаїв війни — випадки сексуального насильства, яке окупанти використовують як зброю проти цивільного населення. Із перших місяців війни поліцейські у складі спеціалізованих мобільних груп фіксують такі злочини на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Миколаївщини, Донеччини та Херсонщини. Розуміємо, що задокументувати такі злочини важко через високий рівень латентності, а щоб уникнути ретравматизації, постраждалі мають отримати комплексну допомогу», — каже вона.

Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак зазначає, що головна мета медичної системи і всіх наших медиків — бути поруч і надавати громадянам надійну всебічну підтримку.

«Ми адаптували роботу під виклики воєнного часу, запити суспільства, зорієнтувавши функціонування усіх наших закладів, щоб надати медичну та психологічну допомогу кожному, хто зазнав тортур і насильства. Нашу роботу координуємо з іншими міністерствами, громадськими організаціями й міжнародними партнерами задля максимально швидкої й ефективної реакції на нові виклики, які в умовах війни виникають щодня. Наше завдання й відповідальність — у допомозі українцям зберегти і зміцнити свій психологічний ресурс. Відновимо людину — людина відновить усе», — констатує вона.

У майбутньому онлайн-майданчик планують масштабувати й удосконалювати. У найближчих планах — додаткові розділи із сервісами, що працюють для розвитку та освіти дітей. Платформа надаватиме доступ до ініціатив, які допомагають людям знайти нову роботу, перекваліфікуватися та підвищити свій економічний потенціал.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»