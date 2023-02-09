Під час неанонсованого візиту в Україну глава оборонного відомства ФРН Борис Пісторіус зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.

Вітаючи міністра в Києві, глава нашої держави подякував за те, що перший закордонний візит він здійснює саме в Україну. Президент високо оцінив солідарність і комплексну дієву допомогу в безпековій, політичній, фінансовій, енергетичній та інших галузях, яку Німеччина надає нашій державі в умовах повномасштабної збройної агресії росії.

Глава держави окремо відзначив довгоочікуване рішення ФРН про постачання Україні бойових танків Leopard та надання дозволу на їх передачу нашій державі третіми країнами, що відкриває шлях до створення міжнародної танкової коаліції. Він зазначив: «Нещодавні рішення щодо танкової коаліції й ініціатива від європейських друзів у співпраці з нашим Міністерством оборони справді можуть дати нам не переваги, але паритетність на полі бою. Треба розуміти, що це залежить від часу, кількості й сучасності техніки танкової коаліції».

Президент поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та першочергові оборонні потреби України в умовах ескалації росією загарбницької війни. Володимир Зеленський акцентував: щоб забезпечити ефективну відсіч під час нової фази російської агресії, захистити цивільне населення, українські міста й енергетичні мережі, необхідно, щоб Україна якнайшвидше отримала весь необхідний комплекс озброєння та військової техніки.

Україна отримає до кінця року приблизно 80 танків Leopard 1. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Уряд Німеччини вже ухвалив рішення про постачання Україні танків Leopard 1. Цих танків до літа буде 20—25, до кінця року — близько 80, і протягом 2024-го — понад 100. Це мінімум три батальйони, зокрема матеріали, які потрібно буде докупити, запасні частини, амуніція та навчання», — написав він.

Напередодні федеральний уряд Німеччини видав оборонним компаніям країни ліцензії на експорт до 178 танків Leopard 1A5 для України. Скільки цих танків буде фактично поставлено в Україну, залежить від необхідних ремонтних робіт.

Нідерланди, Данія та Німеччина погодили співпрацю, щоб передати Україні близько сотні танків Leopard 1 із промислових складів, заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра: «Нідерланди разом з Німеччиною та Данією забезпечать постачання Україні щонайменше сотні бойових танків Leopard 1A5. Вони потрібні українцям для опору російській агресії. Нідерланди зроблять фінансовий внесок та допоможуть персоналом».

Під час спільного брифінгу з міністром оборони ФРН у Military Media Center глава вітчизняного оборонного відомства Олексій Резніков повідомив, що обговорив з Борисом Пісторіусом умови захисту українського неба, й анонсував багато позитивних для України новин.

«Ми провели плідну розмову. Це вже наша друга зустріч після зустрічі у форматі «Рамштайн». Невдовзі буде ще одна в такому самому форматі, однак у Брюсселі. Буде багато позитивних новин. Ми обговорили не тільки умови захисту нашого неба, а й кооперацію на майбутнє і після перемоги», — зазначив український міністр.

Борис Пісторіус повідомив, що разом з українським колегою обговорив варіанти пришвидшення виготовлення боєприпасів для України, зокрема систем протиповітряної оборони.

«Я на своїй посаді близько двох тижнів. Хочу висловити солідарність з Україною. Із захопленням і повагою ставлюся до ваших людей і українських солдатів. Український солдат рішучий. Не має бути сумнівів, що ми і в майбутньому стоятимемо на боці України», — зазначив він.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»