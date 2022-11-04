Про новий пакет військової допомоги, який Мадрид надав Києву, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом Буено, який перебував з візитом у нашій країні.

«Це саме те, про що ми просили»

«Ми довго працювали з Хосе Мануелем, і наші колеги з інших відомств, над тим, щоб Україна якнайшвидше отримала новий пакет військової допомоги з Іспанії. Я дуже радий, що він уже на шляху до України, і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk», — сказав журналістам Дмитро Кулеба. За його словами, до пакета допомоги ввійдуть також протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження. Зокрема, Іспанія передасть Україні батарею ЗРК Aspide та ракети до неї. Наземний ЗРК Spada Aspide — це сухопутний зенітно-ракетний комплекс малої дальності, який використовують для протиповітряної оборони. Комплекс застосовують проти літаків, гелікоптерів, дронів і ракет, що випускають з авіації.

Дмитро Кулеба наголосив, що це саме те озброєння, про яке просила Іспанію українська сторона, і це те, що допоможе нам захистити нашу цивільну інфраструктуру. Глава МЗС України зазначив, що рішення Іспанії передати системи Hawk стало сигналом для інших країн почати пошук систем Hawk для їх передачі нашій країні, повідомляє Укрінформ.

У свою чергу Хосе Мануель Альбарес Буено відзначив, що під час візиту до Києва на власні очі побачив наслідки російських обстрілів і пересвідчився в необхідності захисту українського неба від ракет і дронів. «Я в Києві вже вдруге цього року. Він дуже змінився після того, що я бачив у лютому, якраз перед тим, як володимир путін розпочав цю незаконну і жорстоку агресію, яка вилилась у війну… Я міг побачити на власні очі ті рани війни, які видно не тільки на будівлях, а й в очах українців… Іспанія розуміє, що в цей момент вкрай необхідно захищати українське небо», — зазначив глава іспанського МЗС.

Питання номер один — ППО

Під час зустрічі з Хосе Мануелем Альбаресом Президент Володимир Зеленський подякував уряду Іспанії за всебічну підтримку України в умовах збройної агресії росії, повідомляє пресслужба ОПУ. Володимир Зеленський високо оцінив гуманітарну підтримку з боку Іспанії, зокрема передачу Україні 30 сучасних автомобілів швидкої допомоги. Він також висловив подяку за теплий прийом і допомогу українським громадянам, які були вимушені шукати прихисток в Іспанії через війну.

Окремо Президент подякував за рішення Іспанії щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони.«Для нас сьогодні це справді питання номер один — забезпечити потужну протиповітряну оборону, створити повітряний щит для захисту нашої критичної та цивільної інфраструктури», — сказав він.

Окрему увагу було приділено питанням відновлення енергетичної інфраструктури України після останньої хвилі ракетних обстрілів з боку росії. Володимир Зеленський подякував за надані Іспанією генератори й відзначив потребу в додатковій допомозі з боку партнерів для повернення безперебійного електропостачання. Він також висловив сподівання, що Іспанія активно долучиться до відбудови України.

Володимир Зеленський привернув увагу голови МЗС Іспанії до міжнародних ініціатив нашої країни щодо притягнення рф до відповідальності за скоєні в Україні злочини. Він висловив сподівання, що Іспанія підтримає створення механізму компенсації збитків, завданих вторгненням росії, а також спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування вищого керівництва росії за злочин агресії.

Між співрозмовниками відбувся також обмін думками щодо наслідків війни, розв’язаної кремлем, для глобальної продовольчої безпеки. Було відзначено важливість продовження дії зернової ініціативи, яка є чільним елементом глобальної продовольчої безпеки. Глава держави поінформував, що цього року Україна вшановуватиме 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років. Він висловив сподівання, що Іспанія приєднається до країн, які визнали Голодомор актом геноциду українського народу.

Поглиблення європейської інтеграції та відновлення України обговорив з міністром закордонних справ Іспанії Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Сторони окреслили подальші кроки для вступу України в ЄС. «Розраховуємо виконати всі рекомендації Єврокомісії та розпочати переговорний процес. Очікуємо, що Іспанія, яка головуватиме в Раді ЄС з липня 2023 року, сприятиме цьому питанню», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України й очільник МЗС Іспанії торкнулися, зокрема, теми негайного відновлення енергетичної інфраструктури. А також обговорили післявоєнну відбудову із залученням ЮНЕСКО для відновлення й збереження культурної спадщини України.