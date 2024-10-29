Щоб забезпечити допомогу ВПО, які не мають достатньо коштів, аби самостійно винаймати індивідуальне житло, Міністерство соціальної політики розробило, а уряд ухвалив постанову, якою для підтримки цієї категорії людей запроваджують субсидію на оренду житла.

Завдяки їй ВПО, які не мають достатньо коштів для оплати оренди житла, можуть отримати від держави фінансову допомогу.

Право на субсидію матимуть родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Якщо родина має доходи менші, ніж два прожиткових мінімуми на одну особу (5840 грн), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.

Як і житлово-комунальні субсидії, субсидію на оренду житла призначатиме Пенсійний фонд.Отримувати їх можна буде одночасно.

Призначення субсидії на оренду житла для ВПО розпочнеться із середини січня 2025 року. Тож родини ВПО, які потребують підтримки у винаймі житла, зможуть звертатися по призначення субсидії на оренду, починаючи із середини січня 2025 року.Мінсоцполітики додатково повідомить громадян про початок приймання заяв на призначення цього виду підтримки.

Розмір субсидії на орендурозраховуватимуть індивідуальнодля кожної сім’ї ВПО. Зважатимуть на рівень доходів родини, кількість членів сім’ї та вартість оренди житла. Оскільки вартість оренди істотно відрізняється в різних регіонах, а також у великих містах і невеликих населених пунктах, це також враховуватимуть (через коефіцієнти вартості житла в різних регіонах, які затверджено постановою).

Щоб ВПО, які винаймають житло, мали передбачуваність і захист від різких змін умов у наданні оренди, субсидію призначатимуть за умови наявності орендного договору. Типовий договір на оренду можна буде отримати і підписати (заповнивши відповідні поля) у відділеннях Пенсійного фонду або онлайн, на сайті ПФУ.

Щоб стимулювати орендодавців укладати офіційні договори про винайм житла з родинами ВПО,держава компенсовуватиме для орендодавця вартість податків з доходу, отриманого з оренди (у сумі, пропорційній розміру субсидії).

Отож держава бере на себе більше зобов’язань, щоб підвищити захист ВПО і убезпечити їх від неочікуваних змін умов орендного договору.

«Для нас дуже важливо підтримати українців, які не виїхали за кордон, прагнуть жити і працювати в Україні, але через війну втратили житло і змушені витрачати значну частину своїх доходів на його оренду. На жаль, неможливо швидко відбудувати, особливо в умовах війни, таку кількість житла, якої потребують наші ВПО. Проте можливо допомогти оплачувати частину орендної вартості житла, доки родини ВПО знову не стануть на ноги, не відновлять власні джерела доходів і не матимуть змоги отримати власне житло», — наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

На першому етапі субсидію на оренду житла впроваджуватимуть у дев’яти пілотних регіонах — тих, до яких перемістилась найбільша частина внутрішньо переміщених осіб. Це Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська, Луганська та Донецька області (крім окремих територій регіонів, на яких тривають бойові дії або які тимчасово окуповані рф).

Джерело: Міністерство соціальної політики