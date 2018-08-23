Традиційно ведеться: кожна людина впродовж життя неодмінно звертається до соціальних служб. І хоч причини різні, суть залишається спільною: без тих чи тих довідок, документів, підтверджень, свідоцтв тощо ніяк не обійтися.

І якщо раніше відповідний механізм був більш-менш зрозумілим і напрацьованим, хоч і не позбавленим бюрократизму, то з початком децентралізаційних процесів й утворення ОТГ виникає величезна кількість запитань і навіть проблем.

А саме: як, де і в яких умовах жителі нових адміністративно-територіальних формувань одержуватимуть соціальні послуги, починаючи з оформлення відповідних документів, довідок? Але не тільки паперами живуть люди — поняття соціального захисту і підтримки об’ємне і розмаїте. На щастя, на Сумщині такі питання для громад хоч і є міцним горішком, його успішно розлущують.

Приклад подає Береза

Першою на Сумщині створили Березівську ОТГ Глухівського району, яка й нині піонер у багатьох починаннях. Як справедливо вважає її голова Надія Артеменко, головна турбота про соціальний захист селян.

Аби роботі надати предметного характеру, розробили 10 окремих програм, які дають додаткові соціальні гарантії всім категоріям місцевого населення: перевезення пільговиків, підтримка підприємництва, оздоровлення дітей, стимулювання медичних працівників, «Власний дім» та інші. На їх втілення спрямовуються 27% власних надходжень сільського бюджету.

Торік з 1 липня в Березі почали втілювати новітню модель адміністрування надання соціальних послуг, яку ініціювало Міністерство соціальної політики (до слова, в Україні 38 таких пілотних ОТГ). Для цього створили службу у справах дітей, до якої ввійшли начальник зі статусом юридичної особи та відділ соціального захисту населення у складі шести працівників: начальник, чотири головні спеціалісти та спеціаліст ІІ категорії, які мають облаштовані віддалені робочі місця у старостатах сіл Слоут, Шевченкове, Обложки, Первомайське.

Безпосередній надавач соціальних послуг — комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування», створений у червні 2016 року. Він має два відділення: обслуговування вдома та денного перебування (соціальної адаптації). Із квітня цього року тут почали надавати адресну матеріальну допомогу малозабезпеченим жителям.

Потребуєш — візьми

Роботу установи не завжди регламентують виробничі параграфи.

Тут ініціювали збирання різних речей для тих, хто їх потребує насамперед. Гасло такої роботи: «Якщо можеш — допоможи, а якщо потребуєш — візьми». Селяни приносять речі, якими можуть поділитися, а працівники терцентру їх сортують і формують відповідно до потреб малозабезпечених. Для підопічних відділення денного перебування працює університет третього віку. Крім семестрових занять, організовують тематичні зустрічі, екскурсії, краєзнавчі поїздки. За підсумками анкетування ветерани виявили бажання займатися на трьох факультетах: «Здоровий спосіб життя», «Правова грамотність» та «Культурно-мистецький». Усі охочі можуть відвідувати факультативи та клуби за інтересами.

До роботи долучаються працівники культури й бібліотечних закладів — ведуть культурно-мистецький факультет, організовують засідання клубів за інтересами, надають доступ до інтернету через інформаційні центри бібліотек тощо.

У Слоуті діє своєрідна культурно-оздоровча оаза, де облаштовано танцювальний майданчик, вуличні тренажери, кінотеатр просто неба, футбольне та волейбольне поля, зони відпочинку. Тобто підсумки пілотного проекту стають більш зримими і відчутними.

Люди знають, що їхні життєві питання можна вирішити безпосередньо в громаді. Наприклад, подати заяву на соціальну допомогу чи субсидію, отримати матеріальну допомогу, навіть просто поговорити про проблеми, які виникли, адже це передбачають повноваження місцевих спеціалістів. Якщо торік соціальними послугами скористалися 4,1% місцевого населення, то в першому півріччі 2018-го — сім. Спеціалісти відділу соціального захисту населення приймають усі заяви у фронт-офісі за принципом «єдиного вікна». І з 1 січня цього року жодну з них не реєстрували у структурних підрозділах чи службах РДА. Спілкуючись із людьми, фахівці відразу виявляють усі вузькі місця і приходять на допомогу. Якщо питання поза їхньою компетенцією, то спрямовують до потрібних служб.

Істотну допомогу мають селяни, коли потребують тих чи тих довідок. Через відділ направляють запити для їх отримання, тобто люди не їздять у пошуках — про це турбуються місцеві фахівці. Це особливо важливо, якщо селянин зареєстрований за іншим місцем проживання, а завершується термін переоформлення допомоги і потрібен повний пакет документів.

Та передбачити всі проблемні випадки неможливо. Але у будь-якій ситуації селянин не залишається сам-на-сам зі своїми проблемами.

Краснопільський варіант

Краснопільський селищний голова Юрій Яремчук має значний досвід організаторської роботи. Звик не розпорошувати зусилля, а сконцентровувати їх на основних напрямах, з-поміж яких соціальний захист місцевого населення. Ось і недавно, після створення Краснопільської ОТГ, тут розробили і затвердили детальну комплексну програму, що охоплює всі сегменти: надання різних видів допомоги соціально незахищеним громадянам, тим, хто оформив контракт на службу в ЗСУ, членам сімей загиблих учасників АТО, перевезення пільгових категорій населення тощо.

Для цього в селищному бюджеті на нинішній рік передбачено понад 830 тисяч гривень.

Аби соціальне колесо закрутилося, до складу селищної ради ввели п’ять штатних одиниць інспекторів, які опікуються сім’ями, дітьми, молоддю, тими, хто опиняється у складних життєвих ситуаціях. А в травні цього року тут створили відділ соціального захисту населення у складі шести спеціалістів, з яких п’ять працюють у старостинських округах ОТГ — Угроїдському, Осоївському, Самотоївському, Чернеччинському та Хмелівському. До слова, всі вони пройшли відповідний конкурсний добір і нині чітко та професійно виконують службові обов’язки.

А якісно нову сторінку громада розпочала 1 січня цього року, відколи територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краснопільської селищної ради почав працювати у складі об’єднаної територіальної громади. Обсяги роботи масштабні. Так, нині тут обслуговують 377 громадян похилого віку, 829 непрацездатних, майже 500 удома, а соціальні послуги надають понад 70 соціальних робітників.

Інклюзивні послуги тепер надають у ЦНАПі, створеному за підтримки Програми ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Окрім стаціонарного, тут мають мобільний центр: спеціалісти різних служб за графіком виїжджають до віддалених населених пунктів, громадян, яким проблематично дістатися селища. Для цього спеціальний автомобіль оснащено переносним кейсом, завдяки чому громадян обслуговують удома, в лікарні тощо. Тобто ні соціальні працівники, ні громадяни не мають жодних проблем.

Як повідомив Юрій Яремчук, Краснопільська ОТГ бере участь у проекті «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», який проводять Світовий банк та Міністерство соціальної політики. Є всі можливості отримати нову техніку і відповідне технічне забезпечення для розширення адресної соціальної допомоги тим, хто її потребує передовсім.

На щастя, наведені приклади не поодинокі. Сумщина впевнено опановує нові правила роботи в умовах ОТГ. Тим паче що в самій області вже є досвід, який можна запозичувати і впроваджувати.