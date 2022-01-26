Останнього робочого дня минулого тижня в Харкові відбувся захід, який не пройшов повз увагу громадськості країни, особливо людей, котрим довелося покинути домівки, рятуючись від жахіть війни, розв’язаної російським агресором на сході України. У конференц-залі бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого проходив круглий стіл під головуванням віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Організатором виступила Національна академія правових наук України за участі Донбаської регіональної ради з питань реформи правосуддя.

У роботі круглого столу взяли участь провідні правники харківської наукової спільноти, експерти українського громадянського суспільства й міжнародних організацій, представники Мінреінтеграції та Офісу Генерального прокурора, а також голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов і Харківський міський голова Ігор Терехов. До обговорення долучились і правники-практики — судді, адвокати та службовці, що входять до складу Донбаської регіональної ради з питань реформи правосуддя.

Доповіді, представлені на заході, стосувались урядового законопроєкту «Про засади державної політики перехідного періоду», зокрема основних рекомендацій висновку Венеційської комісії, бачення наукової спільноти та громадськості юридично та політично складних питань амністії й конвалідації (визнання дійсними) правочинів, недійсність яких пов’язана з їх вчиненням на тимчасово окупованих територіях України.

«Ми працюємо над удосконаленням урядового законопроєкту «Про засади державної політики перехідного періоду». Я започаткувала напрацювання законодавчої бази для амністії та конвалідації. Ці питання турбують жителів тимчасово окупованих територій і громадян України загалом. Діяльність уряду спрямовано на розв’язання конкретних проблем громадян та направлення чітких сигналів, якими будуть наслідки тих чи інших дій людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях», — зазначила Ірина Верещук.

Голова ХОДА Олег Синєгубов підкреслив: на Харківщині, що межує з тимчасово окупованими територіями, багато експертів-практиків. Правозахисники щодня стикаються із проблемами вимушено переселених осіб, яких в області майже 140 тисяч.

«Послідовна та комплексна державна політика щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій — одне з головних питань порядку денного Президента й уряду. Ми готові всебічно сприяти її реалізації на обласному рівні. Переконаний, це лише початок напрацювання комплексу законопроєктів, які розв’яжуть проблеми реінтеграції», — наголосив очільник області.

Координатор Донбаської регіональної ради з питань реформи правосуддя, суддя-спікер Господарського суду Луганської області Олена Фонова зауважила на важливості теми конвалідації: «Упродовж восьми років українці фактично не можуть легалізувати в Україні договори продажу житла на тимчасово окупованих територіях. І простої відповіді, які саме це мають бути правочини і який визначено порядок їхнього визнання, досі немає. Саме тому обговорення цього питання в колі науковців і практиків дасть змогу запобігти можливим ризикам, це важливий крок на шляху впровадження процедури конвалідації».

Як наголошували під час наради у Харкові під керівництвом Ірини Верещук, одна з основних проблем внутрішньо переміщених осіб — брак житла. Віцепрем’єр повідомила, що в Харкові почнеться будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб за новою програмою.

Для початку харківська влада запропонувала провести реконструкцію модульного містечка для вимушених переселенців зі сходу України, яка передбачає реновацію старих будівель на нові триповерхові гуртожитки. Ця пропозиція переросла у започаткування пілотного проєкту з будівництва житла для ВПО.

Під час сесії запитань-відповідей для журналістів очільники області та міста поділилися планами, які напрацювання круглого столу та заходів, проведених під час робочої поїздки віцепрем’єра, реалізуватимуть у регіоні й Харкові. Ірина Верещук розповіла про підтримку Харківщини від міністерства й уряду в реалізації запланованих на круглому столі завдань у виконанні пілотного проєкту.

ДОВІДКА «УК»

Модульне містечко відкрито на Харківщині для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб у січні 2015 року за сприяння уряду Німеччини. Його розраховано на 488 ліжок. Упродовж його існування там народилося 24 дитини. Усього ж воно прийняло 654 переселенці. Тепер в ньому мешкають 175 осіб, з них 70 — неповнолітні. Понад 90% розміщених там людей — пільгові категорії громадян (малозабезпечені, одинокі матері, особи з інвалідністю).

Нині в Харківській області на обліку перебуває 137 984 внутрішньо переміщені особи. В області функціонують 14 місць компактного проживання внутрішньо переміщених. За рахунок субвенції державного бюджету 2020 року три громади — Олексіївська, Близнюківська, Первомайська — придбали сім житлових приміщень, в яких мешкають 24 внутрішньо переміщені особи.

Від редакції. 24 січня 2022 року на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України відкликав законопроєкт «Про основи державної політики перехідного періоду». Таке рішення пов’язане з необхідністю його ґрунтовного доопрацювання відповідно до висновку Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційської комісії) від 15 жовтня 2021 року.

Віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила: «Як з’ясувалося після засідання у Харкові, якщо документ лишиться в тому вигляді, в якому він є сьогодні, неможливо буде його розширити, аби забезпечити національні інтереси України і людиноцентричність, як вказували наші міжнародні партнери і Венеційська комісія зокрема. Змін мають зазнати певні положення, які в першу чергу будуть спрямовані на більше олюднення законопроєкту».

ПРЯМА МОВА

«Реалізуємо унікальний проєкт»

Олег СИНЄГУБОВ,

голова Харківської облдержадміністрації:

— Ще не визначено терміни впровадження законопроєкту №5844 «Про засади державної політики перехідного періоду», але обговорення пропозицій міністерства викликало чималий інтерес і практиків, і науковців.

Передовсім маємо завдання вирішити долю 175 осіб, які мешкають у модульному містечку. Це перший наш пілотний проєкт для всієї України, і ми маємо показати приклад, як його ефективно реалізувати. У подальшому за участю профільного міністерства цей проєкт буде поширено на інші території. У такий спосіб розраховуємо на часткове розв’язання проблеми житла для внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території всієї Харківської області. Робочий візит віцепрем’єр-міністра розпочався з відвідин модульного містечка, і там ми напрацювали важливі кроки для розв’язання житлових проблем переселенців. Вважаємо, що це неправильно, коли місто самостійно вирішує питання, а держава залишається осторонь. 2022 року ми вже розпочнемо реалізовувати проєкт.

«Навесні почнемо будівництво першого блока»

Ігор ТЕРЕХОВ,

Харківський міський голова:

— Коли почалися бойові дії на сході країни, Харків першим прийняв людей з Луганської й Донецької областей, що спізнали всі жахи війни.

Як вас уже поінформовано, в Харкові вперше реалізуватимуть пілотний проєкт, у межах якого буде збудовано спеціальне житло для людей, котрі були вимушені переїхати до нашого міста з охоплених війною Луганської й Донецької областей. У планах — забезпечити дахом над головою не лише тих переселенців, що мешкають у модульному містечку, адже є потреба у житлі й у багатьох інших внутрішньо переміщених осіб.

Перший проєкт складається із трьох етапів. Це зведення трьох триповерхових будівель із соціальною інфраструктурою. Працюємо над проєктно-кошторисною документацією й поетапно починаємо з першого блока. Буде зведено будинок, спорудження якого розпочнемо наприкінці цієї весни. На ці роботи держава надає 70%, 30 спрямовуємо з міського бюджету. А далі залучатимемо інвестиції міжнародних партнерів.

Нині в Харкові немає жодного дитячого садка, жодної школи, де б не виховували дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб. За рахунок коштів місцевого бюджету робимо все можливе для таких сімей. Розуміємо, що це наша зона відповідальності.

Але існує чимало пробілів у законодавстві, про що і йшлося під час роботи сьогоднішнього круглого столу. Має бути суттєвою участь держави в наданні переселенцям житла, у соціальному, правовому їх захисті, в галузі охорони здоров’я. Тобто це проблеми, які конче необхідно розв’язати на законодавчому рівні й дати нам чіткий алгоритм дій.

У зв’язку з напруженою обстановкою на кордоні з Росією хочу заспокоїти харків’ян і заявляю, що ми готові до будь-якого перебігу подій, не дозволимо розкачувати ситуацію і це жорстко припинятимемо. Не буде тут ситуації, подібної до тих, що в Донецьку й Луганську. Харків протистоятиме будь-якій агресії. Ми всі разом — харків’яни і громадяни України не дозволимо нікому захопити наше рідне місто. Будь-який загарбник, що лише думає прийти на нашу землю, має знати, що він отримає відсіч. Харків був, є і буде українським містом.

«Держава допоможе в реалізації планів»

Ірина ВЕРЕЩУК,

віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України: Ірина ВЕРЕЩУК,віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України:

— Крок за кроком з усією впевненістю й енергійністю, на яку ми лише здатні, допомагатимемо місцевій владі втілювати в життя програми Президента і Кабінету Міністрів і все те, що ми обіцяли людям. Я приїхала в Харків, щоб зрозуміти, які потреби, болі і головне, що і як треба зробити урядові й парламенту, щоб змінити ситуацію. Може бути так, що закон гарно написано, постанову на його виконання теж правильно прописано, але реальність набагато складніша. Багато речей, які, на жаль, неможливо прописати в законі, формулює наше повсякденне життя, буває, їх несила вирішити на місці.

Ми з головою Харківської облдержадміністрації й міським головою побували в модульному містечку — компактному поселенні внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей, яких прийняла Харківщина. Тут із 2015 року люди мешкають у надзвичайно складних умовах. Це тимчасові модульні конструкції, експлуатаційний термін яких було розраховано на три роки.

Ми напрацювали кроки для виправлення ситуації, коли держава візьме на себе зобов’язання та відповідальність, щоб долучитися фінансово до розроблення нового проєкту, який матиме кілька етапів. Разом з головою ХОДА та міським головою ми знайшли консенсус і шляхи реалізації такого проєкту. Держава допоможе місцевій владі в його реалізації.

Ми звертатимемося до партнерів з Німеччини, урядів Великої Британії, США, Канади по збільшення допомоги для розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб, якої Україна конче потребує.

Харківщина прийняла найбільшу кількість людей зі сходу країни, які рятувалися від війни. Це величезна проблема для місцевих рад, Харкова, загалом для всієї держави. Адже ці люди потребують особливої уваги та опіки, позаяк часто залишаються за межею закону, бо не мають змоги підтвердити свої дипломи, отримати робоче місце, житло і навіть стати на чергу на житло в територіальній громаді. І допомогти їм — обов’язок місцевих рад і центральної влади.

Місцеві ради за змогою намагаються розв’язати ці проблеми. У Харкові є спеціальна програма, завдяки якій внутрішньо переміщені особи можуть отримати іпотечний кредит, житло в користування та допомогу. Але цього замало. Люди чекають уже восьмий рік на істотну підтримку держави і місцевої влади.

Тепер усі, хто перебуває на окупованій території й шукає можливості виїхати, отримають прихисток та опіку від держави. Разом зможемо зробити більше.