Гаряча точка на карті, точка болю — Авдіївка. Загострення бойових дій вдарило і по військових, і по цивільному населенню, яке в морози опинилося у ситуації гуманітарної катастрофи. Інфраструктура потребує термінового відновлення, людям потрібна підтримка. Президент України Петро Порошенко дав доручення щодо надання гуманітарної допомоги городянам. І відразу люди з різних міст і сіл відгукнулися на потреби тих, хто опинився в біді, простягли руку підтримки постраждалим.

ЛУГАНЩИНА. Для розгортання пересувного пункту життєзабезпечення в Авдіївці Луганщина надала електрогенератор, мобільну електростанцію, підігрівач повітря, намет і два автомобілі. З технікою відрядили 12 рятувальників. Лікувальні заклади Луганщини готові прийняти поранених мирних жителів, евакуйованих з Донбасу пацієнтів, а в школах області створено необхідні умови для навчання дітей з Авдіївки.

Якщо буде потрібно, область зможе розмістити 200 осіб-переселенців. Відповідні розпорядження дав голова Луганської обласної державної адміністрації — обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

СУМЩИНА. Відразу після тривожних повідомлень в області почали збирати гуманітарну допомогу для жителів Авдіївки. Як повідомив заступник голови Сумської ОДА Іван Боршош, вирішили протягом доби сформувати вантаж і доставити його до постраждалого міста.

У Сумському районі закупили теплий одяг, рушники, засоби гігієни, взуття, шкарпетки тощо, зібрали 4 тонни продуктів. У Ямпільському районі оголосили акцію «Допоможемо розстріляній Авдіївці», яку активно підтримали жителі району. Загалом Сумщина зібрала і вже відправила на Донбас дві вантажівки, в яких 8 тонн дизпалива та 25 тонн продуктів, зокрема майже тонна консервації із Середино-Будського району, товарів і речей першої необхідності. Розвантажившись, машини відразу ж повертаються в Суми, щоб підготуватися до наступного рейсу.

Також на Сумщині для можливого проживання вимушених переселенців формують список вільних місць у соціальних та медичних установах.

ХАРКІВЩИНА. Область уже відправила постраждалим жителям Авдіївки електрогенератори, теплові гармати, мобільні прилади для освітлення, а також пальне, медикаменти й теплі речі. Таке рішення ухвалив оперативний штаб, екстрено створений за розпорядженням голови Харківської ОДА Юлії Світличної на виконання доручення Президента України.

На засіданні штабу розглянули й питання можливого прийому переселенців. Заступник голови ОДА Марк Беккер зауважив, що в області опрацьовують питання можливого розміщення переселенців. Зокрема Красноградський район може прийняти понад 400 осіб. Розмістять їх у загальноосвітніх закладах райцентру.

«Ми отримали від усіх голів райдержадміністрацій адреси та кількість місць, де можна прихистити переселенців, і сформували списки», — повідомив Марк Беккер. Він попросив керівників РДА передбачити у разі потреби можливість харчування та медичного обслуговування, а для школярів та дошкільнят — навчання.

ОДЕЩИНА. 1 лютого в Одесі на Шкільному аеродромі приземлився санітарний Ан-26 з військовими, які зазнали поранення у боях під Авдіївкою. З 13 поранених двоє у важкому стані. Автоколона карет швидкої допомоги доправила бійців до шпиталю. Волонтери попросили одеситів допомогти придбати ліки.

Тим часом в Одесі негайно відреагували на доручення Президента щодо надання гуманітарної допомоги жителям Авдіївки. Станом на 15 годину 1 лютого керівники підприємств та жителі регіону на заклик ОДА зібрали медикаменти, а також 8 тонн борошна, півтонну рису, макаронні вироби, теплі речі, ковдри, ліхтарі. А ще 24 дизельних генератори, 20 тонн дизпалива, 800 літрів моторних мастил тощо.

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА. Питну воду, дизпаливо, медичні препарати, їжу (консерви, чай, печиво), теплий одяг, ковдри відправили до Авдіївки з області. Усе це зібрали і привезли буквально за день небайдужі жителі й підприємці краю в гуманітарний штаб і пункт прийому допомоги для жителів Авдіївки, які терміново створили при Дніпропетровській облраді. Там сформували вантаж і доправили на Донбас.

Як зауважив офіцер відділу цивільно-військового співробітництва оперативного командування «Схід» Борис Кутовий, на зворотному шляху заплановано забрати з Авдіївки тих, хто потребує медичної допомоги. Її готові надати лікарні Дніпра.

На Донеччину вирушив зведений підрозділ Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області у складі 8 одиниць техніки та 20 рятувальників.

ЧЕРКАЩИНА. Перша машина із Золотоніського району повезла на схід п’ять тонн допомоги. Але люди зібрали набагато більше, тож готують інший транспорт. За повідомленням управління ДСНС у Черкаській області, на допомогу жителям Авдіївки готовий виїхати оперативний резерв рятувальників. 72-гу окрему механізовану бригаду, яка несе службу гарячій точці — промзоні Авдіївки, недавно відвідала черкаська делегація на чолі з митрополитом Черкаським і Чигиринським УПЦ КП Іоаном. Він вручив бійцям патріарші нагороди — медалі «За жертовність та любов до України». Солдатам привезли домашні продукти та подарунки.

Матеріали підготували Олена ОСОБОВА, Олександр ВЕРТІЛЬ,

Володимир ГАЛАУР, Іван ШЕВЧУК,

Наталія БІЛОВИЦЬКА, Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»