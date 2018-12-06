Децентралізація, яка, на відміну від інших реформ, уже додала позитиву нашій державі, проте ще має рішуче, кардинально і безповоротно змінити на краще всю країну, зробити її згуртованою, конкурентоспроможною, по-європейському демократичною, позитивно вплинути на життя кількох поколінь співвітчизників, виходить на новий рівень. Це потребує наполегливості та спільних злагоджених дій влади й суспільства, чіткого продуманого плану, що міститиме зрозумілі цілі, завдання і способи їхнього досягнення. Публічним майданчиком для обговорення нової дорожньої карти для реформи став представницький форум місцевого самоврядування, який відбувся в столиці 5 грудня.

Відкриваючи його, Президент Петро Порошенко наголосив: попри те, що у впровадженні децентралізації зроблено багато, зупинятися на досягнутому не можна.

«Надто строката картина перебігу децентралізації в областях, надто багато розривів у покритті територій об’єднаних територіальних громад залишається на картах. Ще багато білих плям. Необхідно подолати спорадичність і певний хаос у реалізації політики розвитку регіонів», — сказав Петро Порошенко. Він зазначив, що трохи менш як місяць тому на Раді регіонального розвитку поставив регіональним лідерам завдання розробити плани перспективного розвитку територій на 2019—2021 роки, обговорити й ухвалити їх на рівні громад.

«Кожна територія повин­на визначити свої переваги і пріоритети, на основі яких на ваших дорожніх картах і з’являться першочергові об’єкти — маркери розвитку», — зазначив глава держави. На переконання Президента, наявність таких перспективних планів із затвердженими громадою проектами і механізмами фінансування в рази підвищить інвестиційні перспективи територій.

«Гарантую, що й держава знайде можливість співфінансувати багато цих проектів. Ми не зазіхаємо на кошти місцевого самоврядування. Навпаки, пропонуємо фінансову допомогу в реалізації особливо значимих проектів», — додав він.

Президент зазначив, що місцеві бюджети за чотири роки реформи зросли у 3,4 раза.

«Цього року частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України вперше нарешті перевищила той показник, про який ми свого часу мріяли», — сказав глава держави. Він зауважив, що тепер частка місцевих бюджетів з урахуванням субвенцій та субсидій уже становить 52% у зведеному бюджеті країни.

Президент вказав на важливість надання Міністерством фінансів відкритого публічного доступу до місцевих бюджетів.

«Тепер громада зможе побачити та належно оцінити і заробітні плати керівників, і суми на депозитах. Це яскрава відповідь на твердження окремих голів про те, що грошей немає на дитячий садок, ремонт доріг чи інші потреби громади», — сказав Петро Порошенко і наголосив, що ця відкритість дасть змогу жорстко вимагати змін у житті міст і сіл, наполягати на використанні коштів для розв’язання найгостріших проблем.

Глава держави зазначив, що загалом у країні вже сформовано, за останніми даними, 874 об’єднані територіальні громади, 665 з яких отримали збільшену структуру дохідної частини та перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

«Система, створена сьогодні, ефективна з точки зору нової якості послуг на території громад, — сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. — Люди підтримують реформу».

Саме тому, на думку глави уряду, потрібно працювати над незворотністю перетворень, не забуваючи про посилення відповідальності влади на місцях і контроль процесів, що відбуваються. Володимир Гройсман нагадав, що в листопаді створено робочу групу, яка напрацьовує формат необхідних рішень. З-поміж них закріплення фінансової стійкості громад, принципів народовладдя в частині виборів та місцевих референдумів, координації органів влади на рівні «центр — регіони», зокрема в сегменті повноважень, а також формування нового територіального устрою за формулою «громада — район — регіон».

«І тут питання не в кількості районів, а в якості. Краще сформувати 100 спроможних районів, ніж удвічі більше пустих, без коштів і можливостей розв’язувати проблеми людей», — сказав Володимир Гройсман.

Потрібно забезпечити якісний розвиток територій. І це частина урядової політики середньострокового планування, приклади якого вже є. Тож позитивний місцевий досвід потрібно активніше показувати і доводити успіх усієї реформи.

Парламент має якнайшвидше ухвалити зміни до Конституції, які дадуть змогу повністю передати повноваження на місця. Щоб жоден політик не міг утрутитися в життя об’єднаних громад, змінити їхні бюджетні програми або загальмувати реформу з децентралізації. Про це на форумі місцевого самоврядування та III Форумі ОТГ наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Для надійного, перевіреного часом партнера України на шляху євроінтеграції, яким є Рада Європи, децентралізація управління — базове питання демократії. Про це сказала під час однієї з панелей форуму Клаудія Лучіані, директор Директорату людської гідності, рівності та врядування Ради Європи.

«Тому допомогу вашій державі в цьому питанні буде передбачено у Плані дій РЄ для України на 2019—2021 роки. Перед­усім допоможемо людськими ресурсами, надаватимемо найкращих експертів у сфері місцевого самоврядування та регіонального управління, — сказала пані Лучіані. — Наші постійні соціологічні дослідження свідчать, що ваші громадяни щороку дедалі активніше підтримують реформу з децентралізації. Ми раді визнати, що це позитивна тенденція.

В Україні встановлено горизонтальне збалансування між гілками влади. Тепер потрібно налагодити баланс по вертикалі — між центральною і місцевою владою. Очікуване реформування адміністративно-територіального рівня покликане змінити перерозподіл компетенцій, який ґрунтуватиметься на європейських демократичних засадах, передбачених Європейською хартією місцевого самоврядування. Це інклюзивний процес, істотний чинник, що, на нашу думку, примирить країну».