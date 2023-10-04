Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що розпочинається робота над єдиним планом реформ до 2027 року

«В одну дорожню карту змін об’єднаємо ініціативи партнерів та інші пропозиції. План охопить усі сфери, які впливають на державні інституції, економіку та взаємодію із громадянським суспільством», — повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи чергове засідання уряду.

За його словами, від наших партнерів отримали документи із пропозиціями реформ — від семи рекомендацій ЄС до переліку структурних маяків МВФ. З ініціативи Президента України Володимира Зеленського розроблено Концепт посилення стійкості демократії. Цей документ уже передано нашим союзникам. Тепер розпочнеться робота над створенням єдиного документа.

«План реформ стане частиною майбутньої української доктрини, засади якої окреслив глава держави, виступаючи в парламенті України. Реформи будуть фундаментом нашої перемоги та запорукою успішного відновлення і зростання», — наголосив Денис Шмигаль.

Частина об’єднаної Європи

Учора в Києві відбулася зустріч міністрів закордонних справ держав-членів Євросоюзу.

«Це ще одна знакова для нас усіх подія. Вона свідчить, що Україна була, є і буде частиною об’єднаної Європи. Це свідчення абсолютної підтримки України в наших прагненнях до перемоги, миру, процвітання та європейського майбутнього. Упевнений, що, виконавши всі вимоги Єврокомісії, відкриємо передвступні переговори у 2023 році», — наголосив глава уряду.

За його словами, на нашому західному кордоні слід будувати мости, а не зводити стіни. Це насамперед стосується українського аграрного експорту. Нам потрібні широкі транзитні шляхи для експорту продовольства. Це важливо для стійкості нашої економіки. Це важливо для світу, адже це глобальна продовольча безпека.

Мінагрополітики прогнозує цьогорічний урожай на рівні понад 79 мільйонів тонн. Це на 10% більше, ніж торік. Уже намолочено майже 42 мільйони тонн зернових та олійних культур.

Це результат не лише сприятливої погоди, а й послідовної урядової підтримки аграріїв. 2023 року вони отримали більш як 33 мільярди гривень кредитів за програмою «5—7—9%», а за всіма кредитними програмами — понад 56 мільярдів гривень.

За словами Прем’єра, у проєкті державного бюджету на наступний рік також закладено ресурси на допомогу агросектору: на доступні кредити бізнесу, грантові програми, компенсацію за купівлю української сільгосптехніки. Крім того, 2 мільярди гривень буде спрямовано на гуманітарне розмінування. Зокрема на компенсації під час закупівлі аграріями послуг з розмінування на відкритих аукціонах.

Високий урожай означає, що Україна збереже своє стратегічне значення гаранта глобальної продовольчої безпеки. Для внутрішніх потреб нам достатньо приблизно 25% зібраного зерна, решту потрібно експортувати. Адже це ресурси для фермерів, валютна виручка для держави, продовольство для країн, що голодують.

Тут, як наголосив очільник Кабінету Міністрів, ми розраховуємо на дієвість запропонованого Україною механізму верифікації та контролю агроекспорту, транзитні шляхи солідарності від ЄС, розширення можливостей дунайських портів і нові зернові коридори.

Нові проєкти для військових і ветеранів

«Уже зараз на шляху до ЄС ми здійснюємо перетворення. Зокрема, кардинально змінюємо ветеранську політику. Це широкі економічні можливості для наших захисників: бізнес, робота, перекваліфікація, адаптація, безбар’єрність. Це житло для ветеранів, створення центрів ветеранського розвитку та впровадження інституту помічника ветеранів», — розповів Денис Шмигаль.

Відбувається відбір та навчання людей, які супроводжуватимуть ветеранів за принципом «рівний з рівним». Кількість охочих перевищує кількість вакансій.

Нині запроваджують ще два експериментальні проєкти, які стосуються ветеранів та військовослужбовців. Перший — надання нової соціальної комплексної послуги — формування життєстійкості. У неї входить кільканадцять опцій, зокрема соціально-психологічна допомога, формування та розвиток соціальних навичок і вмінь, сприяння адаптації та інше. Отримати послугу зможе кожен ветеран, його родина або група людей.

Другий проєкт — соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах. Ідеться про психосоціальну підтримку для зміцнення родин, допомогу в оформленні документів, комунікації з державною та місцевою владою.

Координуватиме проєкти Міністерство соціальної політики. Незабаром воно прокомунікує всі деталі, зазначив Прем’єр-міністр.

Джерело:департамент комунікацій Секретаріату КМУ