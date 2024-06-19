Відтепер доступні кредити можна буде отримати на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок. Кабінет Міністрів під час учорашнього засідання ухвалив постанову, якою розширив сферу дії програми «Доступні кредити 5—7—9%». Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Відновлення енергетики та розбудова децентралізованої генерації — пріоритет уряду. Ми вже радикально скоротили терміни погоджень на приєднання до електромереж та газорозподільчих систем, мінімізували кількість необхідних документів, скасували процедуру відведення землі та оцінку впливу на довкілля. Менше бюрократії, щоб прискорити рішення», — зазначив очільник уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що доступ до ліквідності — ключова передумова реалізації таких проєктів із децентралізації енергосистеми. Так, у спільній роботі з НБУ перебуває програма безвідсоткового кредитування для встановлення домогосподарствами сонячних панелей та вітрових установок.

Денис Шмигаль зауважив, що генератори стали засобами першої необхідності для людей та бізнесу. Згідно з роз’ясненням Міністерства охорони здоров’я та Держпродспоживслужби, в умовах ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення ними рівня шуму не застосовуються. Тому про жодні штрафи за це не йдеться.

У зв’язку із цим Прем’єр-міністр доручив Міненерго забезпечити на регулярній основі оперативне інформування населення у вигляді брифінгів про стан енергосистеми та ключові питання.

Партнери підтримують фінансово

Уже цього місяця Україна очікує надходження 1,9 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив під час засідання уряду Прем’єр-міністр.

Крім того, після затвердження виконавчою радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікуємо ще 2,2 мільярда доларів.

«Від початку року Україна вже залучила 11,8 мільярда доларів зовнішнього фінансування. Розраховуємо, що подальша підтримка буде прогнозованою та стабільною», — наголосив Денис Шмигаль.

Як зауважив Прем’єр-міністр, за останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для української енергосистеми становив понад 1 мільярд доларів.

Сполучені Штати спрямовують через USAID 500 мільйонів доларів додаткової енергетичної допомоги та переспрямовують ще 324 мільйони на відновлення енергетичної інфраструктури. Свій внесок в енергетичну стійкість України обсягом 74 мільйони доларів зробить Норвегія. Частина цих коштів піде на ремонти об’єктів у Харкові та області. 14,5 мільйона доларів інвестує в українську енергетику уряд Канади.

Підсумки і перспективи

Тим часом Україна за лідерства Президента Володимира Зеленського об’єднує світ навколо ідеї справедливого миру. На цьому наголосив Денис Шмигаль під час засідання уряду. Він нагадав, що до Глобального саміту миру у Швейцарії долучилися понад 100 країн та міжнародних організацій.

«Маємо конкретні результати. Учасники Саміту визнали, що майбутній мир базуватиметься на Статуті ООН, зокрема з принципі поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав. Учасники Саміту погодили позиції щодо трьох пунктів української формули миру. Безпечне та захищене використання ядерної енергії та контроль України над Запорізькою АЕС. Вільне безпечне судноплавство і доступ до портів, неприйнятність нападів на торговельні судна та цивільні порти. Неприпустимість використання продовольчої безпеки як зброї. Повний обмін військовополоненими та повернення депортованих і незаконно переміщених цивільних осіб, зокрема українських дітей», — нагадав Прем’єр, висловивши сподівання, що далі триватиме робота над імплементацією інших пунктів української формули та підготовка до наступного Саміту миру.

Водночас Україна готується до відкриття переговорів про членство в Євросоюзі. Як відомо, постійні представники держав-членів ЄС схвалили переговорну рамку.

«Активно готуємося до першої міжурядової конференції 25 червня. Щиро вдячний урядовій команді за кропітку роботу щодо виконання всіх наших зобов’язань перед партнерами. Це історичний момент для України та нашого європейського майбутнього», — наголосив Денис Шмигаль.

Ліцензування перевізників

Кабінет Міністрів підтримав зміни до ліцензування перевізників, ініційовані Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури і Державною службою безпеки на транспорті. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів 18 червня, повідомляє Мінінфраструктури.

Ключова мета змін — швидка та повністю оцифрована процедура отримання ліцензії на перевезення, що відповідатиме європейським стандартам. Ідеться про діяльність автомобільних перевізників у галузі міжнародних перевезень пасажирів та вантажів, перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів і внутрішніх перевезень пасажирів.

Із часу набрання чинності змін до постанови припиняється спрощена процедура видачі ліцензій на перевезення, так звані воєнні ліцензії. Зауважимо, що видані раніше ліцензії залишаються чинними. Перевізники, які отримали ліцензії за спрощеною процедурою, повинні будуть протягом пів року оновити дані у своїх ліцензійних справах відповідно до вимог.

Окрім цього, зміни дають можливість забезпечити інтеграцію Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки з реєстрами Міністерства юстиції, Державної податкової служби, Пенсійного фонду.

Також зменшується термін розгляду заяв на отримання ліцензій з п’яти до трьох робочих днів. Норма щодо обов’язкового проходження водіями професійного навчання та наявності сертифіката професійної компетентності набуде чинності через один рік після ухвалення змін до постанови. Таким чином, буде змога забезпечити проходження відповідного навчання та отримання вказаних сертифікатів. Необхідність професійного навчання визначена європейськими стандартами, зокрема профільною директивою ЄС.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ