Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та за участі першої леді України Олени Зеленської у Вінниці відбулося виїзне засідання Ради безбар’єрності

«Безбар’єрність залишається нашим безумовним пріоритетом. Доступ усіх громадян до простору й послуг має бути простим і максимально зручним в користуванні», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що тема ліквідації бар’єрів та перешкод нині наскрізна в роботі уряду та всіх державних установ. За його словами, вже пройдено значний шлях та ухвалено ключові рішення, що заклали фундамент безбар’єрного середовища.

Зокрема:

— оновлено державні будівельні норми, які вже застосовують у відновленні;

— розпочато реформу військово-лікарських та медико-санітарних експертних комісій — запроваджено електронну чергу для ВЛК, збільшено кількість комісій, триває цифровізація послуг та спрощення процедури оформлення інвалідності для військовослужбовців;

— триває запровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я — це допоможе повернути людину в економіку, дасть змогу працювати й бути активним членом суспільства;

— упроваджують сучасні європейські стандарти доступності в цифрових послугах — це відкриває можливості людям з порушеннями слуху, зору, когнітивними порушеннями без перешкод отримувати адміністративні послуги, навчатися онлайн та реалізувати себе в житті.

Укриттям потрібна інклюзивність

Денис Шмигаль зауважив, що є й інші завдання, які потрібно вирішувати. Зокрема безбар’єрний доступ до сховищ: «Це завдання розглянемо протягом урядових нарад. Буде доручено доповнити План заходів з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору, щоб він містив відповідні пункти щодо інклюзивності укриттів».

«Доки триває війна, людей, які потребуватимуть протезування, на жаль, більшатиме. Це означає, що ваша робота стає ще важливішою. Зараз ми точно знаємо: безбар’єрною має стати вся країна. Це має бути весь наш простір. Фізичний — коли зручність не закінчується разом з інфраструктурними змінами. І ментальний — коли можливості не обмежені ніде ні в чому», — акцентувала Олена Зеленська.

Під час засідання Ради безбар’єрності учасники розглянули підсумки виконання плану заходів за перше півріччя 2023 року. Окремі міністерства та ОВА також представили флагманські проєкти з розбудови безбар’єрного середовища.

«Ми сьогодні говорили більше про гідність і повагу, бо це і є безбар’єрність. Маємо створити гідні умови для наших ветеранів і українців, які роблять усе, щоб Україна перемогла», — наголосив Денис Шмигаль.

За підсумками засідання Ради безбар’єрності було ухвалено рішення схвалити до реалізації представлені флагманські проєкти. Обласним адміністраціям рекомендовано розробити й схвалити проєкти з розвитку реабілітаційної допомоги.

Прогресивні кроки реабілітації

У Вінниці Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом з Оленою Зеленською та урядовою командою відвідали військових, які проходять реабілітацію у провідному медичному реабілітаційному центрі у Вінниці, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Урядова команда ознайомилася з діяльністю відділення реабілітації та новим функціоналом, який дає змогу обліковувати інформацію про реабілітаційну допомогу в електронній системі охорони здоров’я.

«Перехід до електронного документування — прогресивний крок для української реабілітації. Послуги та довідки мають ходити за пацієнтом. Це нові підходи зокрема до ветеранської політики. МОЗ та всі дотичні міністерства працюють над тим, щоб такий підхід був системним та стосувався всіх закладів, що приймають українських захисників і захисниць», — зазначив Прем’єр-міністр.

Перша леді України зауважила, що всі, хто потребує реабілітації, мають отримувати допомогу якісніше та швидше, тому що всі дані про прогрес у лікуванні людини зберігатимуться в її електронній медичній картці.

«Менше часу на різні довідки та висновки, які тепер доступні в електронній базі, означає більше часу на заняття з фізичним терапевтом та ерготерапевтом. Це дорогоцінний час для відновлення, щоб повернутися до повноцінного життя», — зазначила Олена Зеленська.

Розбудова ефективної системи реабілітації — ініціатива Олени Зеленської. Розробляли електронне документування реабілітаційної допомоги в межах проєкту «Реабілітація травм війни в Україні» за фінансової підтримки Швейцарії, Європейського Союзу та Nova Ukraine.

Урядова команда ознайомилася зі спорткомплексом місцевої спортивної школи. Особливість спорткомплексу — те, що його повністю пристосовано для потреб маломобільних груп населення.

«Ми визначили безбар’єрність як ключовий параметр у відбудові. На жаль, війна травмує і військових, і цивільних. І кожен з них має мати рівний доступ до послуг, почуватися у своїх громадах комфортно. Цей заклад має стати взірцем для влади на місцях у процесі відновлення в питанні перетворення спорткомплексів на доступний простір для всіх громадян», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що у спорткомплексі, де є басейн, атлетичний зал, відділення для різних видів спорту, мають змогу проходити реабілітацію військові.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»

