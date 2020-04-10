1. СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
В Україні зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 119 випадків; Волинська область — 41 випадок; Дніпропетровська область — 52 випадки; Донецька область — 11 випадків; Житомирська область — 41 випадок; Закарпатська область — 56 випадків; Запорізька область — 54 випадки; Івано-Франківська область — 254 випадки; Кіровоградська область — 82 випадки; м. Київ — 348 випадків; Київська область — 140 випадків; Львівська область — 82 випадки; Луганська область — 3 випадки; Миколаївська область — 0 випадків; Одеська область — 46 випадків; Полтавська область — 20 випадків; Рівненська область — 85 випадків; Сумська область — 63 випадки; Тернопільська область — 196 випадків; Харківська область — 6 випадків; Херсонська область — 27 випадків; Хмельницька область — 16 випадків; Чернівецька область — 366 випадків; Черкаська область — 86 випадків; Чернігівська область — 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 квітня 2020 року до Центру надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19.
Міністерство охорони здоров’я отримає гуманітарну допомогу, а саме лікарські засоби з діючою речовиною Гідроксихлорохін, включені у національний протокол лікування COVID-19. Компанії «Санофі» та «Сандоз» поставлять в Україну 320 тисяч таблеток цього препарату, що розраховано на лікування понад 22 тисяч пацієнтів.
2. КАРАНТИН
• Згідно з Постановою Кабміну, карантин встановлено з 12 березня до 24 квітня 2020 р. на усій території України.
• Уряд затвердив посилення карантинних заходів для стримання поширення коронавірусної хвороби в України, які набувають чинності з 06 квітня 2020 р. Зміни ініційовані Міністром охорони здоров’я України Максимом Степановим.
Забороняється
1. Проведення масових заходів
2. Перебувати на вулицях без документів
3. Переміщуватись по вулиці компанією більше 2 осіб
4. Самовільно залишати місця ізоляції
5. Знаходитись у громадських місяцях без маски або респіратора
6. Вимикати та обмежувати газ та електроенергію постачальникам нижче технологічного
мінімуму споживання
7. Перебувати у громадських місцях дітям молодше 14 років без батьків
8. Відвідувати заклади освіти, парки, сквери, зони відпочинку, спортивні та дитячі майданчики, заклади надання паліативної допомоги та соціального заходу, пункти тимчасового перебування іноземних громадян
Дозволяється вигул домашніх тварин однією особою
Працюють: продуктові магазини та магазини з товарами першої потреби, аптеки, поштові відділення, банки, автозаправки, служби онлайн-замовлень.
Не працюють: заклади громадського харчування, ТРЦ та інші розважальні заклади.
Важливо:
1. Засоби індивідуального захисту для персоналу, відвідувачів, працівників сервісів онлайн-замовлень
2. Не більше одного відвідувача на 10 м2
3. Дистанція у чергах від 1,5 м
4. Дистанція від 3 м між місцями торгівлі вихідного дня
• У зв’язку зі зростанням кількості летальних випадків від COVID-19 МОЗ рекомендує тимчасово дотримуватись таких рекомендацій при проведенні ритуальних обрядів
1. не більше 10 присутніх осіб за умови одночасного перебування у приміщенні
2. не більше 1 особи на 10 квадратних метрів
3. безпечна дистанція у 1,5 метра між присутніми
4. заборонено цілувати тіло померлої особи через ризик інфікування
5. поховання або кремація тіла мають здійснюватися у щільно закритій труні
6. органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, присутніх при похованні
• МОЗ наголошує: карантин - це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція - це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу.
3. СИТУАЦІЯ У СВІТІ
• 210 країн світу зіштовхнулись з хворобою викликаною вірусом COVID-19, яку ВООЗ оголосили, як «пандемія».
• Наразі у світі зареєстровано 1 605 277 випадків зараження новим короновірусом. З них одужало: 356 925, активні захворювання 1 152 601, летальні випадки 95 751.
• Станом на 10.04.2020 США займає перше місце серед зарєестровних випадків зараження COVID- 19. Наразі кількість сягає 468 895, що робить США новим центром пандемії у світі. Летальних випадків - 16 697.
• Станом на 10.04.2020 в Іспанії загалом зарєестровано 153 222 випадків зараження COVID-19, з них 15 447 летальні.
• Станом на 10.04.2020 в Італії загалом зарєестровано 143 626 випадків зараження COVID-19, з них 18 279 летальні. Італійська республіка займає перше місце, серед летальних випідків, викликаних COVID-19.
• Європейська рада підтримала рішення Європейської коміссії та обмежила в'їзд громадян не європейських держав на період карантину.
• Продовжує діяти раніше оголошений ВООЗ режим надзвичайної ситуації міжнародного масштабу.