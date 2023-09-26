Канада приєднається до підготовки пілотів для літаків F-16. Про це рішення було оголошено під час робочого візиту до Канади Президента Володимира Зеленського.Глава держави висловив подяку очільникові канадського уряду Джастіну Трюдо за підтримку України та українців. Із початку повномасштабного вторгнення Канада надала нашій країні допомогу на понад 8 мільярдів канадських доларів і підготувала майже 40 тисяч українських військових у межах операції UNIFIER.

Ракети для ППО

«І в час цієї війни, і в інші часи наша держава й наші люди отримують від Канади лише повагу, лише прагнення допомогти, лише довіру. І, будь ласка, знайте: ми цінуємо таке ставлення, ми вам вдячні. Україна обов’язково це пам’ятатиме», — сказав Президент, спілкуючись із представниками ЗМІ за підсумками переговорів із Джастіном Трюдо в Оттаві.

Сторони обговорили оборонну співпрацю. Глава нашої держави відзначив лідерство Канади в гуманітарному розмінуванні та висловив сподівання, що з канадською підтримкою буде реалізовано завдання з очищення всієї української землі від мін і снарядів, що не розірвалися, повідомляє пресслужба ОПУ.

«Сьогодні ми докладно обговорили посилення нашого повітряного щита. Подякував Прем’єр-міністрові за рішення його уряду закупити для потреб України нову партію ракет для систем ППО. Це дуже своєчасно з огляду на щоденні російські удари ракетами та іранськими «шахедами» по наших містах, по наших людях, по нашій цивільній інфраструктурі», — повідомив Президент.

Україна одержала від Канади новий пакет оборонної підтримки, який містить бойові бронемашини та броньовані машини для евакуації, необхідні для порятунку життів поранених військовослужбовців. Під час зустрічі також обговорювали співпрацю України й Канади у галузі військової промисловості, зокрема спільне виробництво озброєння.

«Очікуємо на участь канадських компаній у першому Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні незабаром», — сказав Володимир Зеленський.

Сторони обговорили різні аспекти української формули миру, зокрема пункти, що стосуються справедливості: засудження росії за агресію та компенсацію всіх завданих нею збитків. Глава держави подякував Канаді за підтримку роботи з організації Глобального саміту миру.

«Також вдячний за лідерство в роботі над безпековими гарантіями для України на період до вступу в НАТО. Наші команди працюють над підготовкою двостороннього документа щодо безпекових гарантій», — зауважив він.

Джастін Трюдо оголосив про надання 650 мільйонів канадських доларів військової допомоги Україні протягом наступних трьох років. Він підтвердив, що Канада надаватиме інструкторів для тренування пілотів на F-16, а також допомагатиме з обслуговуванням танків. Крім того, Україні буде передано 35 дронів з камерами високої точності, броньовані машини та амуніцію.Було підтверджено, що Канада зробить фінансовий внесок у створення консорціуму для передачі військового спорядження Україні й надасть значну макроекономічну допомогу нашій країні у 2024 фіскальному році.

Чекаємо на канадський бізнес

Відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський заявив, що у війні, яку розв’язала росія проти України, не можна зберігати нейтралітет, адже брак допомоги нашій державі означає посилення кремля, який потім загрожуватиме іншим країнам.

«Ти допомагаєш Україні або росії. У цій війні не буде посередників. Якщо хтось хоче ризикнути — добре, послаблюйте допомогу українцям. Але якщо бути відвертими й чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися», — сказав Володимир Зеленський. Він висловив подяку країнам-партнерам, які допомагають Україні зброєю та фінансуванням.

У Торонто Президент України і Прем’єр-міністр Канади провели зустріч із представниками канадського бізнесу. «Ми дуже зацікавлені у вашому приході в Україну, дуже зацікавлені у відновленні України — це те, чого ми сьогодні потребуємо. Це всі напрями, в яких ви сильні», — звернувся Володимир Зеленський до присутніх.

Джастін Трюдо наголосив на важливості економічної підтримки України. «Багато треба зробити в сенсі гуманітарної та військової допомоги. Але також багато треба зробити в економічному плані. Тож я радий, що ми можемо обговорити це із Президентом Зеленським», — сказав він.

Учасники зустрічі приділили увагу перспективам інвестування в Україну та необхідним передумовам для того, щоб розпочати цей процес іще до закінчення війни.

Під час робочого візиту до Канади Президент України і очільник канадського уряду підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Документ допомагатиме створенню нового сприятливого клімату для економічних відносин між двома країнами, розвитку торгівлі товарами та послугами, інвестицій, формуванню розвиненої конкурентоспроможної ринкової економіки відповідно до національних пріоритетів, розвитку її ключових галузей, здійсненню системних реформ та підвищенню загального добробуту населення.

росія чинить геноцид

Виступаючи перед парламентом Канади, Володимир Зеленський наголосив, що дії росії слід вважати геноцидом українського народу.

«Це геноцид — те, що російські окупанти роблять з Україною. І коли ми хочемо перемогти, коли ми закликаємо світ підтримати нас, ідеться не просто про звичайний конфлікт, ідеться про порятунок життів мільйонів людей», — заявив Президент України, додавши, що йдеться буквально про фізичний порятунок жителів України — жінок, чоловіків, дітей, цілих родин і громад, селищ і міст.

Він нагадав про Голодомор 1932—1933 років, монумент в пам’ять про жертви якого було відкрито уперше за кордоном України в канадському місті Едмонтоні. У цьому контексті Володимир Зеленський наголосив, що багато країн уже визнали Голодомор геноцидом українського народу. За його словами, від тієї трагічної епохи нічого не змінилося, і росія має нарешті понести покарання за це.

«Знищення росією Маріуполя, Волновахи, Бахмута або будь-якого іншого міста чи села в Україні не можна залишити безкарним», — переконаний Президент.

Він повідомив канадських парламентарів, що під час його переговорів із Джастіном Трюдо йшлося про використання російських активів. «Ці кошти, які росія та її поплічники використовують для оплати війни, натомість необхідно використати для компенсації збитків, завданих війною та терором», — сказав Володимир Зеленський. Він закликав притягнути росію до відповідальності за сам злочин агресії, а також усі злочини, скоєні під час цієї агресії, зокрема вбивства та депортації.

«Кожна країна, яка зазнала нападу, потребує правосуддя, аби інші потенційні агресори бачили, що війна завершиться вироками для агресора. Закликаю Канаду поширювати свою спроможність до цього на інші країни, особливо в питанні правосуддя за вчинення агресії, компенсації за агресію, щоб агресор відчув, наскільки потужне правосуддя», — заявив він.