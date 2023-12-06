«На мій погляд, символічно, що цей день відзначаємо напередодні Дня Збройних cил України. Бо українські волонтери — це фактично ще один рід наших військ, іще одна наша сила. Наша гвардія небайдужих. Наша армія активних українців», — сказав глава держави.

Він зазначив, що волонтерський рух не має власного однострою чи офіційного гасла, але є два слова, які влучно його змальовують: «плюс» та «дякую». На переконання Президента, за коротким словом «плюс» стоїть велика, важка робота.

«Усе, що ви робите задля того, аби цей «плюс» втілився в реальне наше життя... За одним цим словом можуть стояти десятки повідомлень, сотні дзвінків, тисячі кілометрів дороги, години й навіть дні без сну, відпочинку», — зазначив Володимир Зеленський.

Друге слово — слово подяки волонтерам — просте, але водночас безцінне, наголосив глава держави.

«Дякую», яке кажуть вам мільйони людей, яких ви підтримуєте. «Дякую», яке завжди кажу вам я, — від щирого серця абсолютно… Я вам дуже вдячний за те, що ви робите щоденно, постійно, усі роки, весь цей час. І всім, хто допомагає Силам безпеки і оборони, всім, хто захищає країну. Допомагає на передовій, допомагає на місцях. Допомагає переселенцям, тим, хто втратив домівку, роботу, тим, хто втратив близьких, допомагає звільненим з полону, тим, хто потребує реабілітації, протезування, психологічної допомоги. Багато всього, що дуже важливе. Літнім людям, нашим дітям. Загалом — це допомагати Україні», — сказав Президент.

Як акцентував Володимир Зеленський, нині до волонтерського руху в Україні дотичні мільйони людей. Цього року 40 громадян удостоєні відзнаки Президента «Золоте серце».

«Ті, хто присутній тут особисто, символізують загальнонаціональний волонтерський вогонь. Це люди з багатьох регіонів України, які допомагають на різних напрямках різним групам, людям, категоріям людей. Разом це уособлення великого руху українців, яким не байдуже. Уособлення всіх наших волонтерів, що є надійними союзниками для всіх нас — нашого народу, нашої держави. Її плече, опора, рушійна сила милосердя задля життя, задля свободи. Люди з великим серцем», — наголосив Володимир Зеленський.

За вагомий особистий внесок в надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху відзнаку Президента України «Золоте серце» отримали представники волонтерських організацій і рухів, які сприяють забезпеченню оборони, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з воєнною агресією росії та подоланню її наслідків.

Відзнаку з рук Володимира Зеленського одержали волонтери Альона Айвазян, Володимир Анісімов, Давид Джалагонія, Андрій Зарічанський, Наталія Карташева, Тата Кеплер, Людмила Кучер, Віталій Лифарь, Максим Мостовий, Сергій та Анастасія Рибальченки, Юрій Тира. Усі вони надавали допомогу в забезпеченні фронту, евакуації поранених, гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям.

«Допоки б’ються ваші волонтерські серця та дух допомоги й підтримки, доти б’ється наш народ, доти б’ється Україна. Б’ється безупинно. І б’ємося ми. Тому всі ми обов’язково переможемо», — резюмував глава держави. Він подякував кожному й кожній, хто здійснював і здійснює волонтерську діяльність у різних напрямах.

Джерело: Офіс Президента