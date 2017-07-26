Прем’єр-міністр попередив парламентаріїв, що освітня система не має часу на зволікання

Оскільки економіка України працює стабільно й прогнозовано, ми увійдемо в осінній період спокійно — без зростання цін на ресурси, зокрема природний газ. Такими словами Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заспокоїв українців, звертаючись до них в ефірі одного з вітчизняних телеканалів. «Ми готуємося до зими, накопичуємо необхідні запаси, щоб м’яко увійти в опалювальний сезон. Штаб працює, усі на місцях працюють. Ціни залишатимуться у природних коливаннях відповідно до інфляційних процесів», — сказав він, додавши, що тарифами опікується не уряд, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Глава уряду покладає певні сподівання на Верховну Раду, яка восени повинна ухвалити законопроекти щодо пенсійної, освітньої реформ та у галузі охорони здоров’я. Він не втрачає оптимізму, коли йдеться про виклики для країни й висловлює переконання, що «масштабний капітальний ремонт країни у всіх сферах розпочато».

Пенсії осучаснюватимуть автоматично

До речі, остаточне ухвалення напрацьованих пенсійних законопроектів дасть змогу осучаснити пенсії 9 мільйонам пенсіонерів. Згодом — військовим пенсіонерам. Окрім цього, заплановане скасування оподаткування пенсій, зниження дефіциту бюджету Пенсійного фонду до мінімальних показників, перехід до розроблення моделі роботи накопичувального рівня пенсійного забезпечення. Володимир Гройсман вважав за потрібне наголосити, що пенсійна реформа уряду цілісна.

«Пенсійної системи зараз, за великим рахунком, майже не існує. Вона продукує постійний дефіцит, — пояснив він. — 9 мільйонів пенсіонерів із 12 отримають підвищення пенсій. І найголовніше: щороку, починаючи з 2019-го, ці пенсії автоматично осучаснюватимуться».

Також очікують, що база нарахування пенсій зросте втричі, а обсяг підвищень коливатиметься від 200 до 2000 гривень за кожною виплатою.

Що стосується медичної реформи, то в основу її покладено зміни фінансування галузі та підвищенні якості медичної послуги, коли держава інвестує кошти «не в стіни лікарень, а в кваліфікацію лікаря та рівень обслуговування громадянина». За сценарієм КМУ, фінансову медичну стабільність гарантуватиме Національна служба здоров’я. А ще до процесів долучатимуться органи місцевої влади.

«Муніципалітети мають кошти на закупівлю обладнання для комплектації медичних установ і як підсумок — на підвищення конкурентоспроможності лікарень», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

У межах медичної реформи заплановано створення мережі кардіоцентрів в 11 областях країни. Для цього закуплено 20 тисяч стентів. На все витрачено 12 тисяч гривень. Уряд піклуватиметься про здоров’я дітей. У Львові наприклад добудовують перинатальний центр, а в Києві — корпус Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Прем’єр поставив крапку на цій темі двома фактами. По-перше, понад рік у державі працює спрощена система реєстрації ліків, які виробляють у провідних країнах, вони мають відповідні сертифікати. По-друге, у 2017-му заробітні плати лікарів зросли на 30%.

Максимум — 200 гектарів землі

Реформу освіти глава уряду вважає однією з найбільш фундаментальних. Її слід втілювати в життя швидкими темпами. «Якщо хочемо отримати результати через 12 років», — пояснив Прем’єр. Згідно з його планом, слід забезпечити вільний доступ дітей до дитсадків. Окрему увагу приділятимуть професійно-технічній освіті, адже країні потрібні кваліфіковані виробничі кадри. Не менш важливо, щоб ці кадри відповідали «запиту реального сектору економіки».

Під час інтерв’ю Володимир Гройсман наголосив, що менеджмент державних компаній, які мають стратегічне значення і не підлягають приватизації, оновлюватиметься, механізми управління держвласністю зазнають змін, а продаж нестратегічних активів стане прозорим і прогнозованим. Держкомпанії отримають новий менеджмент і незалежні наглядові ради, а компанії, які не мають стратегічного значення, виставлятимуть на продаж. Чи бути приватизації прозорій, парламент вирішить восени.

Потім ішлося про конкурентні заробітні плати. Прем’єр переконаний, що нині її середній показник становить 7 тисяч гривень. Також спостерігається зростання індексу інвестиційної привабливості (досяг максимуму за останні 6 років).

У фокусі уваги уряду й оновлення системи судочинства, боротьба з корупцією, дерегуляційні процеси.

А надчутливе питання, на думку Володимира Гройсмана, — опрацювання моделі обігу земель. Головна мета цієї реформи — відродження села і фермерства. Прем’єр проти продажу землі іноземцям і великим аграрним холдингам. Він пропонує сформувати дієву програму підтримки фермерства і спрямувати на цю потребу в 2018-му щонайменше мільярд гривень.

«Треба дати доступ фермерським господарствам до здешевлених кредитів, дати можливість фермерам володіти землею. Українець матиме право купити до 200 гектарів землі», — резюмував він.