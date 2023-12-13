Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у третьому кварталі ВВП країни зріс на 9,3%

Розпочинаючи вчорашнє засідання уряду, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що країна увійшла у стійкий зимовий температурний режим. Зі збільшенням навантаження на енергосистему ворог намагається завдати українській енергетиці якнайбільшої шкоди. В енергомережі з’являється дефіцит потужності, який ми змушені компенсувати залученням аварійної допомоги від наших сусідів. За словами глави уряду, сьогодні кожен українець може зробити внесок у нашу енергетичну стійкість. Для цього достатньо заощаджувати електроенергію, особливо в пікові вечірні та ранкові години. Розумне споживання допоможе збалансувати енергосистему та запобігти плановим вимкненням.

Очільник уряду розповів, що за програмою «єВідновлення» починається виплата коштів на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості. Водночас розширюються можливості для подання заявок на участь у цій програмі. Тепер це можна зробити не лише через «Дію», а й через ЦНАП та нотаріусів.

«Загалом уже понад 26 тисяч родин отримали гроші на ремонт свого житла. Загальна сума виплат за програмою — більш як 2 мільярди гривень», — наголосив Прем’єр.

За його словами, триває відбудова лікарень та амбулаторій. Після російського вторгнення вже відновлено повністю або частково 847 об’єктів охорони здоров’я.

Прем’єр-міністр подякував усім партнерам, які підтримують ініціативи з відбудови. Так, уряд Великої Британії допоможе відновити мости на Київщині, уряд Німеччини надає кошти для пільгових кредитів ВПО, Японія анонсувала спрямування 4,5 мільярда доларів на програми відновлення. Триває плідна співпраця України та USAID, і тут одна з останніх ініціатив — партнерство з Укрзалізницею для її інтеграції у Транс’європейську транспортну мережу. На будівництво двоколійної залізничної ділянки 75 км буде спрямовано 225 мільйонів доларів.

«Сьогодні також ухвалюємо два рішення, які дадуть змогу залучити додаткові ресурси на відбудову. Перше — зміни до грантової угоди з ЄІБ про модернізацію системи водопостачання і водовідведення в Миколаєві. Суму гранта буде збільшено з 5 до 8 мільйонів євро. Друге рішення — залучення 4,5 мільйона євро грантових коштів від МБРР та Міжнародної асоціації розвитку на ремонт пошкодженого житла», — зазначив очільник уряду.

Денис Шмигаль відзначив і ключове для України рішення Міжнародного валютного фонду: затверджено другий перегляд програми співпраці, що відкриває шлях до наступного траншу 900 мільйонів доларів. Ці кошти підуть на фінансування першочергових бюджетних видатків.

«Важливо, що МВФ відзначив наші зусилля у виконанні структурних маяків та здійсненні реформ. Це свідчить про те, що Україна змінюється, і навіть повномасштабна війна не зупиняє наші реформи. Навпаки, ми прискорились і демонструємо рекордний таймінг змін», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Він подякував Верховній Раді за ухвалення минулого тижня пакета євроінтеграційних законів та законів на виконання зобов’язань перед МВФ і висловив сподівання, що така дієва співпраця збережеться.

Денис Шмигаль наголошував, що економіка, попри величезний економічний спад на початку великої війни, нині демонструє позитивні сигнали. Так, у третьому кварталі 2023 року порівняно з аналогічним торішнім періодом ВВП країни зріс на 9,3%. Це більше, ніж очікували.

Позитивно впливають на економіку державні програми підтримки бізнесу, відбудова інфраструктури, стабільна робота південно-західного експортного логістичного коридору та інші чинники, зокрема свідомість бізнесу.

«Нам вдалося взяти під конт­роль інфляційні процеси. Порівняно з листопадом минулого року споживча інфляція становить 5,1%. Це менше, ніж в деяких наших західних сусідів», — підкреслив глава уряду.

Він повідомив: Мінагрополітики прогнозує, що цьогорічний урожай становитиме 81,3 мільйона тонн. Тобто на 20% більше, ніж очікували під час посівної кампанії.

«Українська економіка демонструє високу адаптивність, що прискорить відновлення та швидше сформує точки зростання на майбутнє», — наголосив Денис Шмигаль.

Насамкінець промови український Прем’єр-міністр привітав великого друга України Дональда Туска із призначенням на посаду Прем’єр-міністра Польщі.

«Починаємо нову сторінку відносин наших держав. Розраховуємо, що в майбутньому буде більше взаєморозуміння, більше солідарності, більше спільних зусиль для перемоги та справедливого миру», — підкреслив глава уряду.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ