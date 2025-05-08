На засіданні 6 травня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про спрямування понад 26 мільйонів гривень на закупівлю сучасних медичних автомобілів. «Оновлення автопарку медиків означає оперативність реагування, що часто є ключовим для порятунку життя людини. Тому й надалі приділятимемо увагу цьому питанню», — наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він повідомив, що уряд розподілив 4,9 млн грн на субвенції громадам Дніпропетровщини для модернізації шкільних харчоблоків. Ці кошти надано в межах підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН.

«1,6 млн учнів початкових класів харчуються безкоштовно. Із вересня поширимо цю практику на всіх школярів у прифронтових областях», — поділився планами Прем’єр-міністр і додав, що уряд поступово розширюватиме ініціативу забезпечення дітей безкоштовним харчуванням.

Очільник уряду повідомив, що у квітні до загального фонду держбюджету надійшло майже 275 млрд грн, а з початку року — понад 856 млрд грн із податків, зборів, акцизів та мит.

«Попри всі труднощі повномасштабної війни, українська економіка продовжує поступове відновлення», — наголосив Прем’єр-міністр, додавши, що кожна зібрана всередині держави гривня йде на оборону нашої держави.

«За рахунок внутрішніх ресурсів ми платимо зарплати військовослужбовцям, купуємо озброєння, забезпечуємо армію амуніцією, харчуванням та ліками. Цього року витратимо 26% ВВП країни на оборонний та безпековий сектор. Тож усі, хто сплачує податки, роблять внесок у нашу стійкість та наближають справедливий мир», — сказав Денис Шмигаль. За його словами, бюджетний дефіцит покривається за рахунок міжнародної підтримки партнерів та внутрішніх запозичень.

«Важливо, що вся потреба в зовнішньому фінансуванні на цей рік — понад 39 млрд доларів — цілком забезпечена», — повідомив Прем’єр.

Він розповів, що за два роки чинності урядової програми «єВідновлення» нею скористалися майже 100 тисяч українських родин. Вони отримали кошти на відновлення пошкоджених домівок або придбання нового житла за житловими сертифікатами. Денис Шмигаль наголосив, що ця ініціатива — ефективний інструмент, який уже зараз дає змогу надавати людям компенсації за пошкоджене чи втрачене житло.

«Допомога родинам на ремонт пошкодженого житла вже становить 9,8 мільярда гривень. Держава дала змогу згенерувати 17,4 тисячі житлових сертифікатів на суму понад 25 мільярдів гривень. Уже отримали майже тисячу заяв на виплати для будівництва нового житла на власній земельній ділянці», — поділився цифрами Прем’єр.

Він наголосив, що уряд постійно розширює програму «єВідновлення», додаючи нові опції. Уже доступні компенсації для ВПО та можливість оплатити житловим сертифікатом перший внесок за іпотекою «єОселя». Участь у цій програмі, зазначив Прем’єр-міністр, надає ще один спосіб придбати власне житло на пільгових умовах, і вже 16,7 тисячі родин ним скористалися.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ