Учора відзначали День Збройних сил України. Відкриваючи чергове засідання уряду, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив вдячність кожному й кожній, хто зараз боронить нашу свободу. «Вдячні всім солдатам, офіцерам і сержантам Збройних сил, які захищають наше минуле, сьогодення та майбутнє.

Ми знаємо, що завдяки вам Україна вистоїть і переможе. Хвилиною мовчання я пропоную вшанувати пам’ять усіх, хто віддав життя за Україну, її свободу і незалежність», — зазначив глава уряду.

Фінансування армії — головний пріоритет

За словами Дениса Шмигаля, уряд спрямовує більшу частину всіх бюджетних ресурсів саме на фінансування сектору оборони і безпеки. Абсолютно всі податки, які громадяни та бізнес платять у бюджет, направляють на забезпечення наших військових.

«За час війни на фінансування армії та сектору безпеки уряд надав 1 трильйон 130 мільярдів гривень. На зарплати всім, хто зараз захищає Україну, було надано 770 мільярдів гривень. На закупівлю, ремонт і модернізацію техніки й озброєння ми надали 176,2 мільярда гривень, що більше, ніж за останні 10 років разом узяті», — наголосив Прем’єр.

За його словами, в бюджеті 2023 року уряд також заклав необхідний ресурс, аби наші військові були забезпечені всім необхідним. Для розуміння він навів важливу цифру: зброї та техніки буде закуплено, модернізовано та відремонтовано на 300 мільярдів гривень.

Збройні сили України — це щит, який захищає нашу землю від атак російської армії та наше небо від їхніх терористичних ракетних атак. Денис Шмигаль зазначив, що позавчора сили протиповітряної оборони збили понад 60 російських ракет. Це неймовірний результат, завдяки якому було врятовано багато життів, а наша енергетична система залишилася цілісною і контрольованою диспетчерами Укренерго.

За його словами, попри влучання в окремі об’єкти енергетичної інфраструктури, енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки останніх обстрілів.

Проте дефіцит потужності в енергосистемі буде зберігатися й надалі. Зараз він становить 19% прогнозного споживання. Загалом за останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об’єктів магістральних мереж. У 70% з них влучали по два й більше разів. Позавчора в одну з підстанцій в Одеській області ворог випустив одразу сім ракет. Тому в країні продовжують діяти графіки відключень.

Загрозам треба протистояти разом

російські терористичні атаки — це загроза не лише Україні, а й усій Європі. Імперські амбіції росії не померли з розпадом радянського союзу. Усі останні 30 років росія створювала, підживлювала та провокувала конфлікти на території багатьох країн. Тому вона залишається загрозою, якій ми маємо протистояти разом.

На цьому наголосив Денис Шмигаль та розповів про учорашній візит в Київ Прем’єр-міністра Молдови Наталії Гавріліце. За його словами, останні ракетні удари росії по нашій території спричинили проблеми в енергосистемі й нашого південного сусіда. У цьому контексті обговорено співпрацю у галузі ППО й енергетики, а також питання нашої подальшої спільної європейської інтеграції. «Окремо подякував за рішення парламенту Молдови щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу, а також за визнання нинішньої російської агресії геноцидом українського народу та спробою знищити українську державність», — зазначив глава уряду. Він повідомив, що триває робота з молдовськими партнерами, щоб наші країни якнайшвидше стали повноправними членами Європейського Союзу.

Рішення уряду

Завершуючи промову, Денис Шмигаль повідомив, що минулого тижня на засіданні РНБО було розглянуто питання зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором. Як сказав Президент Володимир Зеленський, ми повинні гарантувати духовну незалежність нашого народу і не дамо ворогу послабити нас зсередини.

Тому на виконання указу Президента уряд ухвалює перше рішення в цьому напрямі. Так, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті буде віднесена до центральних органів виконавчої влади, які підпорядковуються безпосередньо Кабінету Міністрів України.

Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, до повноважень яких належать питання діяльності релігійних організацій, стануть підзвітні та під­контрольні Державній службі України з етнополітики.

На засіданні уряду ухвалено постанову, якою визначено механізм формування єдиного для всіх переліку територій, де тривають (тривали) бойові дії або які тимчасово окуповані російською федерацією.

Відтепер єдине джерело інформації про такі території — наказ Мінреінтеграції, погоджений Міноборони та сформований на підставі пропозицій обласних військових адміністрацій.

Міністерство нагадує, що діє перелік, затверджений наказом №75 Мінреінтеграції. Він створювався для забезпечення виплат ВПО, але його почали використовувати й в інших цілях. Зокрема, наявність громади в переліку могла стати підставою для обмеження доступу до публічних електронних реєстрів.

З огляду на це Прем’єр-міністр доручив Мінреінтеграції розробити перелік, який забезпечить єдність адміністративної практики та цілісність державної політики.

Новий перелік передбачає дві градації ведення бойових дій на території: активні та можливі. Також він містить окремий список окупованих територій. Додано графу з датою початку та завершення бойових дій і тимчасової окупації.

Важливо, що новий перелік буде масштабуватись до рівня окремих населених пунктів, а не громад, як тепер. Такий принцип формування переліку дасть змогу ефективніше вирішувати питання відновлення доступу до реєстрів. А також додасть гнучкості під час визначення належності чи неналежності певної території до тимчасово окупованих.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»