Голова Генасамблеї ООН мав змогу побачити на власні очі наслідки війни та зрозуміти виклики, які стоять перед українським народом

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Головою 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Деннісом Френсісом, який перебував в Україні з візитом.

Глава держави відзначив стійку підтримку територіальної цілісності та суверенітету України від Генасамблеї ООН.

«Дякую за підтримку України резолюціями у відповідь на повномасштабне російське вторгнення. Вони дуже важливі для нас. Тому ми особливо цінуємо перший за майже 30 років візит до нашої держави Голови Генасамблеї», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також подякував Деннісу Френсісу за підтримку першого Саміту миру та Спільного комюніке. Він наголосив, що одним із практичних результатів Саміту може стати нова резолюція, проєкт якої Україна найближчим часом винесе на розгляд Генасамблеї, щодо ядерної безпеки та безпеки ядерних об’єктів України з акцентом на Запорізькій атомній електростанції.

Володимир Зеленський розповів про актуальну ситуацію на полі бою та критичний стан енергетичної системи у зв’язку з постійними російськими атаками на її об’єкти.

Голова Генасамблеї ООН зазначив, що під час візиту мав змогу побачити на власні очі наслідки війни та зрозуміти виклики, які стоять перед українським народом, а також потреби нашої країни.

Денніс Френсіс підтвердив подальшу солідарність Генеральної Асамблеї ООН з Україною, наголосив на необхідності дотримання всіма членами організації Статуту ООН і відзначив стійкість та мужність українців.

Під час зустрічі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з Головою Генасамблеї ООН Деннісом Френсісом сторони зосередили головну увагу на ситуації в енергетиці. Денис Шмигаль розповів про потреби України в обладнанні для відновлення та розбудови децентралізованої системи.

Прем’єр-міністр наголосив на важливості деокупації Запорізької АЕС та повернення її під контроль України, щоб зупинити ядерний терор росії.

Обговорили також питання продовольчої безпеки й експорту українського зерна. Вдячні за підтримку ініціативи Grain from Ukraine.

«Ядерна й продовольча безпека — серед пунктів формули миру Президента України. Закликаємо сприяти її реалізації», — зазначив Прем’єр-міністр.

Не менш важлива тема зустрічі — гуманітарне розмінування. Денис Шмигаль підкреслив, що ООН може допомогти в постачанні необхідної техніки.

Очільник уряду подякував ГА ООН за підтримку резолюцій на користь України, а також за фінансування гуманітарних проєктів, зокрема відновлення критичної інфраструктури. Він наголосив на важливості підтримки у відновленні домівок українців та висловив сподівання на розширення кількості спільних проєктів.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з Деннісом Френсісом потреби України в обладнанні для відновлення та розбудови децентралізованої енергосистеми. Фото з Урядового порталу