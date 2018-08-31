Хоч де мешкає українська родина — у приватному будинку чи у квартирі багатоповерхівки, — платити за тепло та електрику, особливо останнім часом, стає дедалі важче. Тарифи зростають, а застарілі споруди зовсім не пристосовані для ефективного зберігання тепла.

Однак не все так сумно. Особливо якщо знати, куди й до кого в такій ситуації звернутися по допомогу. Голова Держенергоефективності Сергій Савчук розповів, як протягом останніх чотирьох років фахівці, котрі працюють під його керівництвом, допомагають українцям економити енергію. Адже досягнення енергетичної незалежності — одне зі стратегічних завдань України. Отже, підвищення енергоефективності й розвиток відновлюваної енергетики — пріоритетні завдання.

Такі категорії споживачів, як представники бюджетної сфери, теплокомуненерго й населення торік спожили на 6 мільярдів кубометрів газу менше, ніж 2014-го. А це означає: щороку близько 1,2 мільярда євро залишалися у бюджеті країни, а не витрачені на додаткову закупівлю газу. Тож така відчутна економія — це саме те, що дає Україні змогу рік у рік ставати енерго- й економічно незалежнішою, місцевій владі — витрачати менше коштів на сплату за цих споживачів, а кожній родині — зменшити щомісячні комунальні витрати.

Сергій Савчук зауважив, що близько 2 тисяч мегават нових потужностей, які виробляють теплову енергію не з газу, а з біомаси, — це понад 460 мільйонів євро інвестицій малого й середнього місцевого бізнесу. Це створює додаткові робочі місця. «Наступна стратегічна мета — досягти щорічного скорочення споживання газу на 5 мільярдів кубометрів до 2022-го», — наголосив фахівець.

Одна з найважливіших ініціатив Держенергоефективності, яку успішно запроваджують вже не один рік і яка допомагає населенню відчутно заощаджувати на енергоресурсах, — це програма «теплих» кредитів. За останні чотири роки вона залучила в економіку близько 7 мільярдів гривень, які було спрямовано на термомодернізацію житла українців. «Державною підтримкою для встановлення твердопаливних котлів скористалися понад 500 тисяч родин, а держава відшкодувала їм близько 2,3 мільярда гривень», — зауважив фахівець.

До «теплих» кредитів активно долучаються ОСББ: за 4 роки вже близько 2,5 тисячі, а за останні півроку — 1,2 тисячі. Уряд компенсував їм близько 200 мільйонів гривень. «Власники утеплених квартир отримують змогу платити за комунальні послуги на 30—70% менше. А вартість таких квартир зростає на 20—30%», — пояснив очільник Держенергоефективності.

Крім «теплих» кредитів, фахівці ініціювали впровадження альтернативного механізму утеплення будинків ЕСКО. Це коли приватна компанія залучає власні кошти в заходи з енергоефективності, бере на себе всі ризики й гарантує досягнення економії. Уже проведено понад 500 ЕСКО-тендерів, за якими підписано 170 договорів на суму понад 174 мільйони гривень.

За словами фахівця, в Україні істотно прискорилося впровадження нових «зелених» проектів. Бізнес залучив понад 740 мільйонів євро інвестицій у встановлення майже 800 МВт потужностей відновлюваної енергетики. Нині розглядають можливість поетапного переходу на систему аукціонів на введення потужностей, що генерують чисту електроенергію.

Чималу увагу приділяють і новому напряму діяльності — розвиткові галузі виробництва енергії зі сміття. Для цього в нашій країні є значний потенціал, адже щороку виробляємо понад 10 мільйонів тон твердих побутових відходів, енергетичний потенціал яких становить близько мільярда кубометрів газу на рік.

Сергій Савчук зазначив, що триває активна робота зі створення ринку «зелених» облігацій, що мобілізує необхідні інвестиції на реалізацію проектів у галузі енергоефективності та відновлюваної енергетики, а також відчутно здешевить ці фінансові ресурси. А щоб стимулювати зацікавленість інвесторів до цих проектів, Держенергоефективності разом з партнерами розробило й запровадило інтерактивну інвестиційну карту UMAP, де опубліковано не лише реалізовані проекти, а й понад 100 потенційних, які шукають фінансування на суму понад 4 мільярди євро. І це ефективна платформа для контакту між розробниками енергоефективних проектів і можливими інвесторами.