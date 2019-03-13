Україна стане успішною енергонезалежною державою за умови зменшення енергоспоживання. Можемо фактично вдвічі скоротити обсяг газу, який споживає житловий сектор, якщо перейдемо на енергоефективні технології. На цьому наголосив Президент Петро Порошенко під час столичного форуму «Від енергоефективності до енергонезалежності».

«Нині в нас небачених розмірів енергетичне марнотратство, яке дісталося від радянського минулого. Споживання газу в житловому секторі — 18 мільярдів кубів, половина, 9 мільярдів, іде на обігрів повітря. Це втрати, за які сплачують держава та споживачі з власної кишені», — констатував Петро Порошенко.

Раніше ніхто не говорив про енергоефективність, тому що «на марнотратстві ділки та їхні партнери у владі заробляли великі гроші, заради них укладали кабальні газові угоди, що зобов’язували Україну купувати непотрібний газ».

Президент нагадав, що торік вдалося імпортувати вже не 52 і не 42 мільярди кубометрів газу, а лише 10,5. «І це був імпорт із Європи. В Росії ми не купуємо газу вже четвертий рік. Це наша велика робота на шляху до енергонезалежності», — зазначив він.

«Енергоефективність для нас — синонім незалежності. Щоб Україна стала енергонезалежною, перед галуззю постало три стратегічних завдання: модернізація надання послуг, формування інституту відповідального власника, а також створення інструментів, за допомогою яких власник зможе легко пройти шлях до власного енергозаощадження», — вважає Президент.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, своєю чергою, зазначив, що українська енергонезалежність — це завдання, яке маємо виконувати щодня, пам’ятаючи, що ми — об’єкт навали ворога. «Енергонезалежність надзвичайно важлива, адже енергетика завжди була видом гібридної зброї проти України. А тепер ми розуміємо, що ствердження енергонезалежності — в наших руках», — сказав очільник уряду.

Новим можливостям виконання поставлених завдань сприяла реформа децентралізації, яка надала громадам ресурси для зростання якості життя. І за роки реформи стає дедалі зрозуміліше, як саме використовують ці можливості.

«Мені свого часу було прикро почути про те, що з 12,5 мільярда гривень на підготовку до опалювального сезону лише три спрямували на енергомодернізацію, — зазначив Володимир Гройсман. — Якщо будемо інвестувати в енергоефективність, зможемо досягти нової якості послуг, а для людей вони стануть доступнішими. Тому потрібно більше інвестувати в енергоефективність, енергонезалежність, перестати покладатися на нормативні витрати».

Порівняно з 2014 роком споживання газу бюджетними установами, теплокомуненерго (ТКЕ) й населенням істотно скоротилося. Так, 2018-го таке скорочення становило 24%. В абсолютних цифрах споживання порівняно з 2014 роком скоротилося на 6 мільярдів кубометрів.

За чотири роки (2014—2018 роки) введено 2,2 ГВт нових потужностей, що генерують тепло з альтернативних видів палива. У ці об’єкти залучено понад 500 мільйонів євро інвестицій. Так само за чотири роки програмою «теплих» кредитів скористалися 525 тисяч родин, які інвестували в заходи з енергоефективності близько 7 мільярдів гривень. Минулий рік став рекордним для ОСББ. 1,6 тисячі з них скористалися програмою «теплих» кредитів на суму близько 470 мільйонів гривень.

Сьогодні потрібно культивувати культуру відповідальності, реалістичності й відкритості, на відміну від помилок нової історії, які призвели до того, що до 2014 року Україна мала неефективну систему управління й розподілу ресурсів, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Що таке незалежна держава? Це держава із сильною економікою, сильним військом, високими стандартами життя. Яка відіграє ключову роль у регіоні та світі. Такі завдання стоять на порядку денному. Це не гасла й не заяви — це конкретні кроки, зроблені з 2014 року. Ми зробили свій вибір — європейська та євроатлантична інтеграція. Наше серце у великій і розвиненій Європі, — сказав Володимир Гройсман. — Ми можемо відкинути безвідповідальність і неповагу, яку демонструють деякі політики через брудну гру у надчутливих питаннях».