Україна переконуватиме союзників, щоб нафтове та газове ембарго щодо росії з’явилося вже в наступних санкційних пакетах

Повномасштабна війна росії проти України стане точкою відліку у світовій історії. Процеси, які вже запустилися і ще будуть запущені, змінять не лише геополітичні реалії, а й світову економіку та енергетичні ринки. На цьому Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив у вступному слові перед початком засідання уряду. «Україна не один рік казала партнерам, що росія — ненадійний постачальник енергоресурсів. Що залежати від неї в енергетичних питаннях — це загроза національній безпеці. Тепер росія знову намагається використовувати енергетичний вплив як зброю. Порушує зобов’язання та контракти. Відключає трубопроводи.

Росія зупинила постачання газу в Польщу та Болгарію. Тепер ми чуємо такі самі погрози в бік Фінляндії. Газпром також зупинив поставки в Євросоюз через польську газотранспортну систему та істотно скоротив їх через українську. Російський газовий монополіст відмовляється заповнювати європейські газосховища, тисне на ціну на європейських ринках. З огляду на це сподіваємося і переконуватимемо наших союзників, щоб нафтове та газове ембарго з’явилося вже в наступних санкційних пакетах», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Денис Шмигаль додав, що у Плані відновлення України уряд відводить одне з центральних місць досягненню повної енергетичної незалежності нашої держави.

«Насамперед ідеться про істотне збільшення власного видобутку газу, аби самотужки стовідсотково забезпечувати власні потреби. Ми довели, що здатні не лише самостійно забезпечити себе електроенергією, а й експортувати її в Європу. Це особливо актуально після приєднання української енергосистеми до європейської ENTSO-E. Днями наше державне підприємство «Укргідроенерго» почало експорт електроенергії в Молдову. У планах також відновити роботу додаткових ліній електропередач із Польщею для експорту української атомної енергії. Це сприятиме швидшій відмові Європи від російського газу», — зазначив Денис Шмигаль.

До слова, вчора Міністерство енергетики інформувало, що енергосистема України продовжує працювати синхронно з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Частота в мережі підтримується на нормативному рівні, в мережі стабільно працюють всі види електростанцій.

Залежностей меншає

Говорив Денис Шмигаль і про те, що Україна не лише назавжди від’єдналася від енергосистеми з Росією та Білоруссю, а й назавжди позбулася залежності від їхніх нафтопродуктів. Очільник уряду зауважив, що це непросто для українського ринку. Але уряд щодня працює, щоб пальне було в Україні в достатній кількості.

На засіданні Кабміну ухвалено документ, яким передається 172 заправки компанії Glusco в управління державної НАК «Нафтогаз».

«Це також допоможе в подоланні дефіциту пального. У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі й будуть працювати на благо нашої країни та всіх українців», — прокоментував Прем’єр. Уряд відновив перевірки в компаніях, які надають українцям комунальні послуги. Зокрема в енергетиці. За словами Дениса Шмигаля, до уряду надійшло вже не одне звернення від українців щодо необґрунтованих нарахувань. Тому є потреба швидко навести лад.

Аграрне питання

Прем’єр говорив і про розширення можливостей українського експорту насамперед аграрної продукції. Він нагадав, що Єврокомісія вже анонсувала створення ліній солідарності. Це маршрути, які даватимуть змогу прискорити експорт та роботу митниць між Україною та Євросоюзом. Щоб прискорити логістику, Єврокомісія створить спеціальну платформу для спрощеного перетину кордону через лінії солідарності та рекомендуватиме учасникам ринку Європейського Союзу надати додаткові вантажні автомобілі й інші потужності для транспортування.

Крім того, Єврокомісія вже ухвалила рішення про укладення угоди з Україною та оновлення мапи Транс’європейської транспортної мережі.

«Тобто ми не лише значно розширюємо можливості для нашого експорту, а й продовжуємо максимальну інтеграцію в європейські проєкти. Це вкрай важливо на шляху нашого повноцінного членства в ЄС», — прокоментував очільник уряду.