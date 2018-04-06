Ідея заміни маршрутних таксі в наших містах та селищах на комфортабельні автобуси і тролейбуси не нова останніми роками. І пасажирам, і місцевій владі набридли маршрутки, які часто порушують Правила дорожнього руху (і трапляються аварії), мають далеко не найкращий технічний стан, до того ж відзначаються доволі високими тарифами. Уже не кажу про те, як вони забруднюють навколишнє середовище і створюють затори, особливо в пікові години.
Щодо цін на проїзд, то вони, на думку багатьох експертів, значно завищені. Як неодноразово писав «УК», така проблема існує і на міських, і на приміських перевезеннях. Приміром, поїздка маршрутним таксі із Броварів (місто під самим Києвом) до станції метро «Лісова» коштує 14 гривень.
Поїздка на таку саму відстань у столиці коштує в півтора раза — вдвічі дешевше.
Міська влада Броварів укотре (а таке було ще з радянських часів) думає про будівництво тролейбусної лінії з Києва до цього міста. Звісно, квитки на тролейбуси коштуватимуть набагато дешевше, ніж на маршрутки.
У Києві вже є досвід заміни маршрутних таксі на тролейбуси. Це стосується відмови від послуг компаній-перевізників на ділянці площа Тараса Шевченка — майдан Незалежності. Там уже кілька років справно працюють самі тролейбуси (маршрути 6 та 12). Ходять вони, особливо в пікові години, дуже справно, пасажири не нарікають.
Найбільш успішний досвід розвитку муніципального транспорту серед українських міст має Вінниця. Кілька років тому місцева влада провела системну реформу міських перевезень. Вона дала результат. Нині система міських перевезень Вінниці нічим не поступається аналогічним у Європі.
В її основі — розвиток міського електротранспорту та комунальних автобусів. Приватні маршрутки стали виконувати функцію транспорту, який лише підвозить. Тож дублювання маршрутів муніципального транспорту приватними перевізниками немає.
Муніципального транспорту стало більше. Кількість тролейбусів на маршрутах збільшилася на 30%, трамваїв — на 12%, автобусів підвищеної місткості (12 метрів) — утричі, а кількість маршруток зменшилася майже вдвічі (з 440 до 260 одиниць).
Про це також думають і в західноукраїнських містах, насамперед у Львові, Рівному й Тернополі.