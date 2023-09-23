«Цими днями Президент України Володимир Зеленський перебуває з дуже важливими для нашої країни візитами у США та Канаді. Іде робота з союзниками України, аби підтримка на всіх рівнях не зменшувалася», — так розпочав промову перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У цьому контексті він виокремив: збройну коаліцію для оборони України, щоб необхідних засобів ураження ставало більше; фінансову коаліцію для нашої економічної стійкості та здатності фінансувати всі видатки бюджету; енергетичну коаліцію для проходження осінньо-зимового періоду; коаліцію відновлення, аби реалізувати всі заплановані проєкти в межах швидкої відбудови.

Прем’єр повідомив, що 26 вересня відбудеться чергове засідання Керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України. До цього комітету входять наші союзники із країн G7 та ЄС, а його співголова від України — віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

На порядок денний засідання платформи буде винесено кілька ключових питань. «Перше — допомога з фінансуванням дефіциту бюджету. Потрібно дати партнерам розуміння про нинішню фінансову ситуацію, бюджет на 2024 рік, видатки уряду. Очікуємо від партнерів у 2024 році підтримку на рівні не нижчому, ніж у 2023 році. Це близько 42 мільярдів доларів». — зауважив глава уряду.

Друге питання для обговорення під час засідання платформи — потреби швидкого відновлення на 2024 рік. «Продовжуємо працювати за п’ятьма напрямами: енергетика, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критичної та соціальної інфраструктури, допомога приватному сектору», — констатував Денис Шмигаль.

За його словами, потреби швидкого відновлення України залишаються на рівні до 15 мільярдів доларів. Цього року було профінансовано лише частину потреб, решта витрат переходять на 2024 рік. Тож розраховуємо на підтримку міжнародних фінансових організацій та агенцій, зокрема Світового банку, ЄБРР, ЄІБ, USAID, Японського агентства міжнародного співробітництва та інших.

«Також необхідно обговорити з партнерами можливість формування єдиної карти реформ. Тобто привести вимоги отримання фінансової допомоги від різних донорів до єдиного інструменту та плану реформ для України, який впроваджуватиме наша держава на шляху до ЄС», — наголосив глава уряду.

Він повідомив, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro. Зокрема, розробляють механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат за розмінування. Створюють прозорий ринок послуг із розмінування. Якщо аграрна або інша компанія через Prozorro закуповує послугу розмінування, отримує цю послугу та відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора, в такому разі держава буде повністю або частково компенсувати витрати.

«Це має прискорити процес очищення земель. У проєкті держбюджету на 2024 рік ми заклали 2 мільярди гривень на гуманітарне розмінування», — зауважив Прем’єр та поінформував, що пілотний конкурс із продажу послуг розмінування вже відбувся на Житомирщині. Держава зекономила 100 тисяч гривень бюджетних коштів.

А в середині жовтня в Хорватії заплановано проведення Міжнародної донорської конференції з гуманітарного розмінування, за підсумками якої Україна очікує залучення додаткових фінансових ресурсів.

Прем’єр розповів про ще один урядовий пріоритет — оновлення пенсійної системи.

«Основна мета — забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижчу за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою, яку плануємо запустити у 2025 році, це буде не менш як 50% середньої заробітної плати протягом життя», — повідомив Денис Шимигаль.

Наступного року на Пенсійний фонд України піде 896 мільярдів гривень, що майже на 125 мільярдів більше, ніж було у 2023 році. Це кошти на пенсії, субсидії, соціальне страхування.

«З 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни ми проведемо індексацію пенсій. Плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою», — зазначив глава уряду.

У нарахуванні пенсій буде запроваджено бальну систему. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

Як це працюватиме? Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перераховано у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою в Україні на той момент.

Якщо сплачено внески із середньої у країні зарплати — отримуєте 10 балів. Вище середньої у країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше від середньої — 8 балів.

«Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. Так зробимо солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації», — резюмував Денис Шмигаль.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»