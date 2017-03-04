Проїжджаючи Подолом, зокрема вулицею Кирилівською, неможливо не звернути уваги на численні сірі з вибитими шибками та зруйнованими фасадами оточені пустирями будівлі, які спіткало лихо занепаду. А тому помітний їх ди­сонанс із величним фармацевтичним гігантом-заводом «Фармак», який розташувався в історичному серці столиці. Важко повірити, що кілька десятиліть тому підприємство теж переживало не найкращі часи: застаріле обладнання, через що виробництво тут ледь жевріло, величезні борги з оплати праці персоналу — такий «стартовий капітал» отримала у 1995 році Філя Жебровська, яку колектив обрав на посаду директора.

Маленька Німеччина

Новий керівник передусім змінила на заводі підходи до роботи: вижити у буремні 1990-ті допомогли кваліфікований менеджмент, виваженість під час прийняття доленосних рішень, невпинний науковий пошук, здатність адаптуватися до нових умов та впровадження сучасних технологій. Усе це і нині забезпечує зростання компанії, її конкурентоспроможність, авторитет.

— Постійно повторюю: «Європу слід створювати тут!» — щиро й емоційно розпочинає розмову генеральний директор ПАТ «Фармак» Філя Жебровська. — Моя мета — створити завод світового рівня в Україні. Якось прямую коридором і чую уривок телефонної розмови одного з наших працівників, який пояснював товаришеві, як проїхати до заводу: «Їдь весь час прямо колишньою вулицею Фрунзе. Коли побачиш маленьку Німеччину на ній — зупиняйся. Це і є «Фармак». Як приємно і тепло стало у мене на душі після цього!

«Фармак» — це і лідер віт­чизняної фармацевтичної галузі*, і потужний науково-дослідний центр, і галасливий вулик, де вирують завзяття й енергія, і підприємство з душею, справжня велика родина.

— Працюю на заводі з 1980 року і належу до генерації керівників, які сприймають свою справу не як бізнес, а як покликання. Прагну «відчувати» виробництво, чути думку кожного працівника. Щопонеділка зустрічаюся з директорами служб задля спільного мозкового штурму, — веде далі Філя Іванівна. — Щоп’ятниці о 8.00 на прохідній зустрічаюся з начальниками цехів, керівниками виробничих підрозділів. Такі зібрання колективу в повному складі — чудова нагода для колег особисто висловити пропозиції, побажання, скарги, ідеї.

Генератор ідей, каталізатор прогресу

На сьогодні портфель ПАТ «Фармак» містить понад 220 продуктових досьє на основі 138 міжнародних непатентованих найменувань. У фокусі 6 терапевтичних груп: засоби для впливу на серцево-судинну, нервову системи, респіраторний тракт, травну систему та метаболізм, опор­но-руховий апарат, протимікробні препарати для системного застосування.

Стрімка динаміка спостерігається у групах ліків для жіночого здоров’я і терапії офтальмологічних порушень. Як свідчить статистика, кожен другий флакон очних крапель, який продають в Україні, вироблено у компанії «Фармак». А препарат Ланотан (латанопрост) для лікування глаукоми, зареєстрований у Німеччині й Польщі, має бездоганну репутацію.

У 2016 році арсенал ліків компанії «Фармак» поповнив ще 21 препарат. Окрім того, оновлено лінійку засобів, що застосовуються при кашлі, лікарським препаратом ПлюФорКаф. Вражають рівні продажу (1,6 мільйона гривень) засобу-дебютанта Огранія. На 2017 рік заплановано презентацію першого вітчизняного аналога інсуліну, який є біосиміляром.

Свою місію «Фармак» вбачає у забезпеченні українців якісними та безпечними ліками за доступною ціною, тож на імплементацію референтного ціноутворення, анонсовану урядом, очільник компанії реагує позитивно: «Рівень життя наших співвітчизників, на жаль, істотно нижчий, ніж у найближчих сусідів — поляків, словаків. І доки українці платитимуть за ліки з власної кишені, то будь-які препарати, навіть у 10 разів дешевші, залишатимуться надмірним тягарем через мізерні бюджети. Обов’язок держави — забезпечити моніторинг вартості лікарських засобів, щоб унеможливити вільне ціноутворення».

— Іноді компанії, — загострює увагу Філя Жебровська на необхідності вивчення урядом причин безпідставно низької вартості ліків, — реалізують препарати за собівартістю (або навіть дешевше) для монополізації ринку, щоб пізніше різко підвищити ціну на продукцію. При цьому нерідко економлять на сировині. Уряд повинен брати до уваги такі нюанси. Бо, як кажуть, «дешева рибка — погана юшка». Наша компанія, безсумнівно, не ризикує здоров’ям пацієнтів.

Острівець добробуту

Зберегти напрацьоване, здійснити задумане, вдосконалити наявне, пізнати нове, досягти неможливого — ось ті завдання, які в реаліях сьогодення здаються утопією, але «фармаківці» виконують їх із легкістю та задоволенням. Перемоги у номінації «Кращий віт­чизняний виробник», звання «Кращий експортер року у фармацевтичній галузі», Зірка фармації України, лідерство у дослідженнях суспільної думки та переповнена скарбничка нагород — переконливі свідчення цього.

Сьогодні колектив «Фармак» — 2400 працівників. За два десятиліття, протягом яких Філя Жебровська очолює компанію, вдалося створити 1200 робочих місць, забезпечити гідні умови праці та конкурентний рівень заробітної плати, що на 15% перевищує середній у галузі.

— Етап «3200», який з надзусиллями намагається втілити уряд, ми вже давно залишили позаду (для порівняння: найменший посадовий оклад працівника за першим тарифним розрядом на підприємстві становить 4500 гривень), — запевняє Філя Іванівна. — Мінімальна заробітна плата у фармацевтиці має перевищувати 150—200 доларів! Інакше зберегти науковий потенціал не вдасться. Нині в компанії «Фармак» працюють 6 докторів і майже 30 кандидатів наук, понад 60% наших співробітників мають вищу освіту. За потреби кваліфікований співробітник «Фармак» з легкістю зможе влаштуватися на будь-яке фармацевтичне підприємство у Німеччині, Польщі або Чехії, адже технологічні процеси та обладнання майже ідентичні. Фаховість передбачає високий рівень оплати праці. Жодних компромісів існувати не може.

Ліки без кордонів

Серед останніх досягнень компанії — відновлення синтезу субстанцій. Торік виготовлення активних фармацевтичних інгредієнтів розпочато у місті Шостка Сумської області, де за короткі терміни вдалося запустити виробництво, отримати сертифікат відповідності вимогам GMP (Good Manufacturing Practice — належної виробничої практики), підприємству вдалося розширити асортимент діючих речовин, які виготовлятимуть на потужностях нового майданчика. «Відтепер ми маємо змогу випускати ліки на основі власних субстанцій, що стане додатковою запорукою їх високої якості», — наголошує директор.

Ретельно перевіряють кожну серію препаратів, існують проміжні етапи контролю якості (у власних сертифікованих лабораторіях і державними інстанціями). Виробничі майданчики та лабораторії «Фармак» регулярно проходять інспекції на відповідність GMP (сертифікат ЄС має кожна друга технологічна лінія).

— Уже багато років керуюся гаслом: «Ліки не повинні мати кордонів». І саме належна якість наших препаратів — віза на ринок Європейського Союзу, квиток для них на світову фармацевтичну арену, — підкреслює Філя Жебровська. — Перед нашою службою з якості поставлено доволі амбітне завдання: сертифікувати за європейськими стандартами всі виробничі лінії.

Загалом продукцією «Фармак» користуються жителі понад 20 країн. Окрім держав європейського простору, СНД, мапа географічної присутності «Фармак» охоплює Ліван, В’єтнам (приблизно 3% всього експорту України у цю державу — ліки виробництва «Фармак»). Значний потенціал компанія демонструє на ринках СНД: в Узбекистані вона входить у ТОП-15, в Киргизстані — в десятку лідерів. Довіряє українським лікам і населення Казахстану.

Експорт ліків забезпечує значні фінансові надходження: виручку оцінюють у 1,1 мільярда гривень (майже 45 мільйонів доларів). Проте лише 35% отриманої валюти спрямовують на потреби компанії, а 65% використовує держава (для зміцнення гривні, розрахунків за міжнародними стандартами). Це, погодьтеся, досить надійна подушка фінансової безпеки.

Майстри добрих справ

Активно підтримує ПАТ «Фармак» соціальні ініціативи, впроваджує благодійні проекти, надає відчутну допомогу незахищеним верствам населення. Співробітники підприємства опікуються трьома столичними школами, школою у селі Немиринці Житомирської області (мала батьківщина Філі Іванівни), вшановують воїнів АТО, організовують захопливі спортивні турніри у Шостці — так звані родинні олімпіади.

— Існує правило віддавати десятину на корисні справи, — каже пані Жебровська. — Наша компанія його дотримується. Як на мене, соціальна відповідальність — турбота про дітей і стареньких, дбайливе ставлення до навколишнього світу, повага до відважних захисників — обов’язок кожного. У військову частину Новограда-Волинського їздимо наче додому. Хоч драматичний період в історії незалежної України триває вже понад три роки, ми не змирилися. Не втомилися. Не стали байдужими.

Тому й поважають у столиці, в Україні дружний колектив «Фармак», його керівника.

Олександр ЗАБУЖЕНКО

для «Урядового кур’єра»