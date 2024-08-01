На Волині глава держави ознайомився із процесом будівництва фортифікацій і провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації та захисту державного кордону, в якій узяли участь представники військового керівництва, Державної прикордонної служби, начальники Волинської, Житомирської, Рівненської, Київської та Чернігівської ОВА.

Кордон під захистом

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко доповів про захист кордону, кількість залучених воїнів, їхні спроможності та озброєння. Начальники Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, Київської — Руслан Кравченко, Житомирської — Віталій Бунечко, Рівненської — Олександр Коваль, Волинської — Юрій Погуляйко та голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець поінформували про перебіг зведення фортифікацій уздовж кордону з білоруссю.

Президент ознайомився з роботами на одному з опорних пунктів у Волинській області.

Володимир Зеленський оглянув облаштування траншей, вогневих споруд і позицій, бліндажів. З початку повномасштабного російського вторгнення тут було викопано протитанкові рови, побудовано загороджувальні паркани та взводні опорні пункти з вогневими позиціями. На напрямках імовірного руху броньованої техніки окупантів встановлено залізобетонні конструкції та захисні споруди для укриття особового складу.

«З нашого боку є міцний захист і в особовому складі щодо чисельності, і в лініях оборони. В усіх областях, які мають кордон з росією та білоруссю, збільшили кількість прикордонників. І ми продовжуємо це посилювати», — наголосив глава держави.

Перебуваючи на Волині, Президент зустрівся з виробниками в межах економічної платформи «Зроблено в Україні».

«Хочу подякувати за робочі місця, за те, що ви в Україні, за те, що ви підтримуєте українську економіку, що є справжніми платниками податків. Це дуже важливо для держави, щоб вона жила й розвивалася», — сказав він.

Окрему увагу під час зустрічі приділили енергетичним та безпековим питанням у регіоні. Володимир Зеленський зауважив, що доки триває війна, ситуація в енергетиці не буде простою, але уряд робить усе можливе для її поліпшення.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що цього року в межах платформи «Зроблено в Україні» підприємці Волині зможуть отримати 1,6 мільярда гривень. Ідеться про гранти, кредитні програми, компенсації за вітчизняну сільгосптехніку та понад 20 мільйонів гривень субвенції на придбання шкільних автобусів, які виробляють у регіоні.

«Нині підтримувати вітчизняного виробника — питання нашої безпеки, і не лише економічної. Адже до 40% з купівлі українських товарів повертаються українцям у вигляді зарплат, податків і зборів. І саме завдяки бізнесу ми маємо ресурс підтримувати наш сектор безпеки та оборони», — зазначила Юлія Свириденко.

Президент також відвідав підприємство легкої промисловості, яке спеціалізується на виготовленні текстильних виробів. Торік це виробництво увійшло до п’ятірки найбільших платників податків до місцевого бюджету та в трійку найефективніших підприємств у своїй галузі.

Будуть додаткові системи ППО

У межах робочої поїздки в Рівненську область Володимир Зеленський узяв участь у засіданні членів Конгресу місцевих та регіональних влад від Рівненщини. Загалом були присутні понад 120 осіб: урядовці, представники місцевої влади, бізнесу та банків.

На засіданні обговорили важливість підтримки українських захисників і захисниць, розвиток регіональної співпраці з іншими країнами, облаштування шкільних укриттів та ситуацію в енергетиці.

Глава держави наголосив, що пріоритет — забезпечення захисту промислових та економічних центрів достатньою кількістю систем ППО.

«Завдяки нашій роботі й партнерам ми збільшуємо кількість «петріотів» та інших систем. Тому будемо продовжувати працювати в цьому напрямі. І в серпні, вересні та жовтні будуть відповідні системи в нашій державі», — сказав Президент.

Представники місцевої влади зазначили, що в Рівненській області встановлюють додаткові генерувальні потужності. Нині на теплопостачальних та промислових підприємствах працюють 17 таких установок. Майже 1200 будинків в області забезпечено сонячними панелями.Глава держави підтримав пропозицію розширення програми безвідсоткового кредитування для встановлення альтернативних джерел енергії на об’єктах соціальної інфраструктури.

Учасники засідання обговорили забезпечення закладів освіти укриттями. Зокрема йшлося про врегулювання норми щодо найпростіших сховищ, які можна облаштувати в підвальних та напівпідвальних приміщеннях. Володимир Зеленський доручив уряду впродовж тижня опрацювати це питання та допомогти регіонам у будівництві укриттів.

Перебуваючи у Рівненській області, Президент відвідав госпіталь, де проходять лікування та реабілітацію українські військові та ветерани зі складними травмами спини.Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами, подякував їм за службу і відзначив їх державними нагородами — орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня.

«Пишаємося вами, вашими побратимами, що ви не дали завоювати нашу державу. Дякую за збереження України», — сказав Володимир Зеленський.

Він також ознайомився з роботою госпіталю та оглянув зал ЛФК, басейн і кабінет роботизованої реабілітації, де займаються пацієнти.

У госпіталі допомагають ветеранам з реінтеграцією в цивільне життя. Зокрема, тут вони мають змогу навчатися в галузі ІТ в межах спільного проєкту Рівненської ОВА та громадської організації xWarriors Academy.

«Дякую, хлопці, за все, що ви робите для захисту нашої держави. А вам, волонтери, за допомогу», — зазначив Президент.

Володимирові Зеленському презентували проєкт будівництва нового лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб, що дасть змогу збільшити потужності закладу.

Джерело: Офіс Президента