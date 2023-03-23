Володимир Зеленський та Фуміо Кішіда підписали в Києві спільну заяву про особливе глобальне партнерство між Україною та Японією

«Символічно, що перший візит в Україну Прем’єр-міністр здійснює саме сьогодні, в день річниці початку визволення українських територій. І розпочав його з Бучі. Ми це дуже цінуємо», — сказав глава держави після переговорів із Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, зустрічаючись із представниками ЗМІ.

«російська агресія проти України та міжнародного порядку, що триває, спровокувала загрози й ризики, яких світ не бачив десятиліттями. І щоб не довелося різним народам у різних частинах світу ще десятиліттями страждати від жорстоких наслідків російської агресії, як-от дестабілізація міжнародних відносин, соціальний хаос та навіть спровокований масовий голод, ми й співпрацюємо з нашими партнерами», — сказав він.

Володимир Зеленський подякував Фуміо Кішіді за вагому підтримку України: безпекову, економічну, політичну, санкційну, гуманітарну. Співрозмовники приділили увагу подальшому санкційному тиску на рф за агресію.

«Японія застосувала 18 пакетів санкцій щодо російської агресії, і нові санкційні пакети мають продовжувати цей шлях відновлення глобальної безпеки та скорочення потенціалу російського терору. Санкції мають бути швидшими, ніж здатність росії адаптуватися до них», — переконаний Президент України.

Володимир Зеленський подякував за готовність Японії співпрацювати для реалізації пунктів української формули миру як єдиного комплексного і реалістичного плану зупинення російської агресії та відновлення повної сили Статуту ООН, повернення безпеки Україні і всій Європі та світу.

Як зазначив глава держави, наша країна надзвичайно цінує підтримку Японії у глобальних зусиллях для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

Володимир Зеленський і Фуміо Кішіда обговорили взаємодію в межах головування Японії у «Групі семи». Президент України повідомив, що прийняв запрошення глави японського уряду взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7, запланованому на травень у Хіросімі, повідомляє Офіс Президента.

Під час переговорів сторони зупинилися на залученні Японії до відбудови України, що дає великі можливості для співпраці. Володимир Зеленський зазначив, що з 24 лютого 2022 року допомога Японії в галузі відновлення сягнула понад 7 мільярдів доларів.

«Лідерство Японії в реалізації Fast Recovery Plan та повоєнному відновленні України створить нові напрями для розвитку нашого і японського суспільств, української і японської економік. Сьогодні я запропонував Японії зосередитися на підтримці наших медичних установ та відновленні деяких секторів економіки. Це автомобілебудування, зелена трансформація, зокрема виробництво водневого обладнання та літієвих акумуляторів, в яких Японія —один з технологічних лідерів», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський розповів, що за підсумками переговорів було підписано Спільну заяву про особливе глобальне партнерство між двома країнами. «Цей документ відображає і наші цінності, які ми разом захищаємо, і наші прагнення, які ще належить реалізувати», — зауважив він.

Президент наголосив, що Україна та Японія досягли найзмістовніших відносин за понад 30 років, але це лише фундамент для того, чого можна досягти в майбутньому.

«Очевидно, що партнерство України та Японії посилює глобальну безпеку й наближає час, коли ми нарешті зможемо повернути мир і гарантувати стабільність життя і українцям, і всім народам світу», — заявив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Японії наголосив на солідарності з Україною. Він високо оцінив мужність і терпіння українського народу, який стоїть на захисті своєї батьківщини та свободи.

«Японія й далі підтримуватиме Україну, доки мир не повернеться на її прекрасну землю», — сказав Фуміо Кішіда.

Глава уряду Японії зазначив, що з минулого року його країна надала Україні гуманітарну та фінансову допомогу, яку спрямовано на підтримку енергетичного сектору, сільського господарства та проведення розмінування. Японія планує надати кошти на постачання нелетальної зброї через трастовий фонд НАТО.

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