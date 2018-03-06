Криза позаду. Попереду в України затяжна боротьба проти подальших спроб Росії поставити нас на коліна. Те, що вони будуть, — поза всяким сумнівом, адже підступність північно-східного сусіди не має меж. Гучно заявивши про початок оформлення розриву газових домовленостей між своїм Газпромом і нашим НАК «Нафтогаз України», у Кремлі передусім сподівалися на боягузтво Європи. Циклон, морози, снігопади плюс зменшення тиску в газовій трубі мали серйозно вплинути на звиклих до тепла й комфорту європейців.

З одного боку, так і сталося. Усі згадали ситуацію 2009 року, коли на вході в українську ГТС був нуль, та й на виході з неї відповідно також. Тоді Старий Світ перелякався дужче, ніж цим вихідними. І, сподіваємося, зробив для себе певні висновки. Зрозуміло й прогнозовано, без панічних настроїв не обійшлося й цього разу. Втім, реакція була блискавичною. «Зараз ми маємо різке збільшення постачання газу з Європейського Союзу — з Польщі, Словаччини, Угорщини. Весь дефіцит повністю покрито», — так Президент Петро Порошенко оперативно відреагував на ситуацію, коли ще в суботу змушений був відвідати підприємство «Укртрансгаз».

На колінах стоятиме… постачальник

Не минуло й доби, як ситуацію вдалося повернути у звичне русло. Настільки сильно, як передбачали в Газпромі, налякати Україну та Європу звичними сентенціями про відключення газу й закриття крана вже не вдалося. Навіть за найгіршого варіанта такий шантаж приречений на фіаско. Ситуація, коли споживач стояв на колінах зі слізним проханням продати, залишилася в минулому. Тепер уже в продавця немає іншого шляху, як припрошувати купити свій товар. Бо нічого іншого запропонувати на світових ринках він просто не здатен. Мине ще зовсім небагато часу — і російський газ взагалі не буде нікому потрібен. Бо світ розвивається такими швидкими темпами, яких у Москві ще не в змозі усвідомити через звичку мислити імперськими категоріями позаминулого століття.

Недалекоглядні й недолугі спроби РФ залякати спричинили зворотну реакцію. Однак Росії не вдалося спровокувати нашу країну й дестабілізувати ситуацію в енергетиці. Навпаки, ми продемонстрували всьому світу свою надійність як партнера і транзитера природного газу до ЄС. Трохи парадоксально, але факт.

«Дуже сподівалися росіяни, що Україна почне відбір газу з транзиту. Не дочекаються. Україна — надійний транзитер, надійна держава, надійний партнер. Ми повідомили усім нашим партнерам у Європейському Союзі. Вони були готові й добре поінформовані, щоб не піддатися на провокації Російської Федерації. І реакція Європейської комісії, окремих країн ЄС чітко свідчить про підтримку України, — підтвердив нашу правоту глава держави. — І ще одне свідчення Росії як ненадійного постачальника. Навіщо будувати «Турецький потік», «Північний потік-2», коли в будь-який час без будь-якого попередження можна перекривати постачання газу всьому Європейському Союзу задля політичного тиску? Ці інструменти більше не працюють. Україна вистоїть, Європейський Союз вистоїть. Бо ми вже інші».

Складна березнева доба засвідчила ще один цікавий факт: суспільство вкотре довело свою громадянськість. Як і в 2014 році, люди усвідомили небезпеку й відгукнулися на заклик стати на захист країни. Чотири роки тому вони стали до зброї, а сьогодні лише впродовж критичних 24 годин скорочення споживання газу становило 14 відсотків. «Українці, ви неймовірні! Дякую за вашу допомогу», — лаконічно й водночас зворушливо написав на своїй сторінці у Фейс­буці голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Такої самої думки був і Президент Петро Порошенко. Мало не зі сльозами на очах він відзначив солідарну підтримку всіма українцями дій влади щодо забезпечення стабільної роботи газотранспортної системи: «Я дуже дякую українцям за національну солідарність, яку вони виявили, відгукнувшись на звернення щодо скорочення споживання газу. На 25 мільйонів кубічних метрів газу вчора Україна скоротила споживання».

Найбільше блакитного палива вдалося заощадити в Кременчуці й Дніпрі — 35 і 32 відсотки відповідно. На 21 відсоток обмежився Миколаїв. Від 15 до 19 відсотків скоротили споживання у Києві, Хмельницькому, Харкові, Одесі.

Тим часом діти спокійно пішли до школи, уникнувши вимушених канікул і потреби авральними темпами наздоганяти згаяне. Це й стало найкрасномовнішою відповіддю на чергові незграбні спроби Кремля поставити Україну на коліна.

Такий самий оптимізм був ще напередодні і в Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Він був переконаний, що європейські партнери не залишать Україну наодинці з газовим монополістом, як 2009 року. Так врешті-решт і сталося.

Компенсації не уникнути

Газовій тематиці було приділено чимало уваги й під час засідання Міжпарламентської ради Україна—НАТО, яке відбулося в Одесі за участі віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе. Вона вважає, що російська агресія нікуди не поділася і ще довго буде на порядку денному європейської цивілізації. Хоча миттєві й консолідовані дії нашого уряду, швидка реакція Європейського Союзу блискавично привели шантажистів до тями, повідомляє служба віце-прем’єра.

Патологічна агресивність РФ може бути не лише у вигляді збройного конфлікту, а й набувати рис економічних інтервенцій, енергетичного шантажу, інформаційних спецоперацій. «Не треба думати, що війна є лише на Донбасі або в окупованому Криму. Війна триває проти України і загалом проти Європи, проти вільного світу», — наголосила урядовець.

За таких умов дієва й успішна відповідь на прояви агресії може бути лише консолідованою. Бо одна країна, переконана Іванна Климпуш-Цинцадзе, не здатна самотужки протистояти всьому спектру загроз, що несе із собою агресія.

Додав перцю росіянам, а землякам доброго гумору й головний комерційний директор НАКу Юрій Вітренко. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав таке: «34% переплату за імпортний газ у березні будуть компенсовувати не українці, а Газпром… Нагадаю, що Газпром підступно, без попередження, у період аномальних холодів не виконав контрактних зобов’язань і не став поставляти газ. Хоч до цього сам виставив рахунок за березень, який Нафтогаз повністю оплатив… Тепер Газпром має нам сплатити компенсацію за невиконання контрактних зобов’язань щодо поставки газу в березні, про що його вже було офіційно попереджено. За оперативними даними, середньозважена ціна газу від європейських постачальників у березні цього року перевищила ціну від Газпрому (після її зниження відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу) на 33,9%. Усю цю переплату буде виставлено Газпрому для компенсації».