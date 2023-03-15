У місті Мукачеві вперше пересадили пацієнтові серце від донора. Провідну роль відіграли львівські лікарі, які працювали разом з мукачівськими фахівцями. Про особливість операції, яку здійснювали за межами свого медичного закладу, а також перспективи розвитку трансплантології в Закарпатській області розповів генеральний директор Першого територіального медичного об’єднання Львова Олег САМЧУК.

Транспортувати було ризиковано

— Пане Олеже, для вас пересадка донорських органів, зокрема серця, вже перейшла в розряд звичайних явищ. А ось на Закарпатті таке хірургічне втручання відбулося вперше.

— Ми давно співпрацюємо з Мукачівською районною лікарнею імені Святого Мартина, яку очолює Євген Мешко. З ним ми колись працювали разом у місті Ковелі на Волині. Він талановитий лікар, який вболіває за справу. У Ковелі працював завідувачем приймального відділення. Очоливши в Мукачеві лікарню Святого Мартина, Євген дуже добре організував роботу, зібрав команду прекрасних лікарів. Завдяки їхньому ентузіазму та чудовій фаховій підготовці це складне оперативне втручання було здійснено успішно.

— На допомогу зі Львова приїхала команда лікарів.

— Це була перша операція із трансплантації серця, яку провели на Закарпатті. Ми були щасливі допомогти медикам лікарні Святого Мартина в цьому, адже колись так само допомогли нам. Нашу команду очолював керівник трансплантаційної служби Максим Овечко. Поїхав керівник бригади очільник центру серця і судин Роман Домашич, який має великий досвід з пересадки серця, це учень одного з найавторитетніших українських кардіохірургів директора Інституту серця НАМН України Бориса Тодурова. До команди входили досвідчені Іван Міськів та Наталя Матолінець.

— Як усе відбувалося?

— У ніч з 8 на 9 лютого в лікарні Святого Мартина медики провели мультиорганний забір органів. Донорка — 38-річна жінка, яка померла від інсульту, але за життя дала дозвіл на трансплантацію власних органів. Цю ідею вона підтримувала. Після того як було констатовано смерть мозку, лікарі в Мукачеві почали готуватися до мультиорганного забору органів. Транспортувати серце до Львова було ризиковано, бо це 4 години в дорозі, а гелікоптери нині не літають. Пацієнт— водій швидкої, який кілька разів переніс інсульт, разом із лікарями зі Львова вночі дісталися Мукачева. Операція пройшла успішно, і вранці пацієнт з новим серцем дихав самостійно, його перевезли до Львова.

Пацієнтів було четверо

— Донорка поділилася й іншими своїми органами.

— Тоді було пересаджено дві нирки і печінку. Перші два органи отримали пацієнти зі Львівщини та Житомира, а печінку — людина із Закарпаття. Так за добу і від одного донора було врятовано життя одразу чотирьом людям.

— Як почуваються пацієнти?

— Вони перебувають під наглядом лікарів, але вже вдома. Чоловік із пересадженим серцем приходить для оглядів раз на три тижні.

— Якими бачите перспективи трансплантології на Закарпатті?

— У цьому регіоні великі перспективи, щоб тут теж відбувалася трансплантація органів і закарпатцям це могли робити за місцем проживання. Тепер було зроблено пересадку серця, а в майбутньому, сподіваємося, пересаджуватимуть печінку, нирки, інші органи. У лікарні Святого Мартина є відділення інтервенційної кардіології, тут працює велика команда талановитих лікарів. Кілька з них мали нагоду попрактикуватися у Першому медоб’єднанні Львова, сподіваємося на подальшу співпрацю з ними. Упевнений, що мукачівські лікарі і надалі працюватимуть у цьому напрямі.

Безплатно завдяки держпідтримці

— У Першому медичному об’єднанні Львова унікальні операції із трансплантації проводять уже кілька років.

— Клінічна лікарня швидкої допомоги міста Львова 2020 року ввійшла до державного пілотного проєкту розвитку трансплантології, завдяки чому така допомога для пацієнтів безоплатна. Ті, хто потребує записуються в лист очікування, проходять обстеження, безплатно отримують трансплантацію (зокрема від родинного донора). А далі мають змогу пройти повний курс реабілітації після пересадки органа. Загалом наша команда пересадила понад 200 органів.

— Трансплантації відбуваються і під час війни?

— Воєнні дії не сприяють розвитку високотехнологічних операцій, якими є трансплантації. Але тепер вони відбуваються навіть частіше, ніж у довоєнний період. Дякую колегам, які докладають максимум зусиль і часу, щоб якомога більше людей залишалися повносправними членами суспільства.

Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

ДОВІДКА «УК»

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні 2022 року провели 384 операції з трансплантації органів. Це на 20% більше, ніж 2021-го.Трансплантацію органів нині проводять 32 медичні центри в Україні. За рік зробили:

275 операцій з пересадки нирок;

74 — печінки;

35 — серця.

Найбільше пересадок 2022 року виконали в Першому медичному об’єднанні Львова, Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова та клініці «Оберіг».